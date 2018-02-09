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Дмитрий Косырев

Америке срывают войну в Южно-Китайском море

© Sputnik/ Ramil Sitdikov
Колумнисты
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Дмитрий Косырев
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Что произойдет, если в воздухе над Южно-Китайским морем не будет опасных военных инцидентов? Случится ужасная вещь: окажется подорванным американское влияние в Тихоокеанском регионе, да и в мире в целом.

Такие выводы следуют из дискуссий, идущих сейчас вокруг рядового вроде бы события: 10 стран АСЕАН заняты ускоренной выработкой "кодекса поведения" на случай, если чьи-то ВВС, как кому-то покажется, делают в воздухе что-то опасное и наводящее на мысли о военном конфликте. (Ну, примерно как самолеты НАТО делают это над балтийскими водами).

И он, такой кодекс, действительно был бы никаким не событием, если бы в прошлую эпоху великий стратег внешней политики Хиллари Клинтон не придумала американский "поворот к Азии", который — как уже тогда было очевидно — никак не мог обойтись без всяких инцидентов и прочей напряженности.

Не наше море

Техника дела тут такая: страны АСЕАН — те самые, которые располагаются по периметру Южно-Китайского моря. Еще это море — "свое" для Китая и Тайваня. И у всех разные представления насчет того, кому принадлежат те или иные морские пространства. Есть участки, на которые претендуют 3-4 страны сразу.

Американская военная база в Девеселу.
© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU
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Кодекс поведения в такой ситуации более чем необходим. На этой неделе прошло заседание сначала министров иностранных дел, а потом министров обороны этих 10 стран в Сингапуре. По его результатам объявлено, что такой документ должны принять к октябрю. Это достаточно сложная, но в целом чисто техническая штука: по каким горячим линиям посылают сигнал тревоги военные летчики или операторы систем ПВО, которым кажется, что в их зоне ответственности летает нечто неправильное. Затем звонят друг другу уже военные, а потом и гражданские лидеры, и… И не возникает никакой войны. Для того вся процедура и разрабатывается. Разбираться в картах можно веками, а вот войны никому не надо.

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И все бы хорошо, если бы в этом море не присутствовала первая/вторая (оценки здесь разные) держава мира — Китай. Чьи карты показывают, что немалая часть моря — китайская, а в случае сомнений можно построить там искусственные острова и этим изменить очертания шельфа вместе с границами, что Китай (формально вполне законно) и делает.

Как ведут себя в этой ситуации страны АСЕАН: сначала вырабатывают свой кодекс поведения, потом несут его к китайцам. Кстати, точно такой документ Китай подписал с ними год назад, только о предотвращении инцидентов на море, то есть с морскими судами. И он с тех пор работает. Инцидентов нет.

Министры, заседавшие в Сингапуре, считают, что с воздухом будет сложнее, одни дроны чего стоят, но в итоге все кончится хорошо, китайская подпись появится, и тогда…

Флаг Соединённых Штатов Америки на демонстрации военной техники и вооружения НАТО в Латвии
© Sputnik/ Станислав Савельев
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И тогда раздастся — да уже звучит — вопль американской дипломатии: а как же мы? Если Китай никому не угрожает, если напряженность снимается всякими кодексами, то как насчет американского доминирования в этом громадном и ключевом регионе?

То есть АСЕАН в Сингапуре занималась чем-то скрытно антиамериканским. Прежняя (клинтоновско-обамовская) внешняя политика США в этой части света строилась на идее "если вас обижают китайцы, звоните в Вашингтон, у нас есть авианосцы, и могут появиться базы на вашей территории". Именно Сингапур, а также Филиппины и Вьетнам, еще пара стран-членов АСЕАН относились к этой идее умеренно оптимистично. Но с тех пор в регионе много чего произошло, и вопрос в том, как это происходящее описывать.

Можно так: кое-где наблюдаются "попытки изображать США как державу в упадке, и очевидно, что я это отвергаю". (Отвергает глава объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд).

Можно по-другому: при Дональде Трампе ускорились процессы, резко ухудшающие американские позиции в западной части Тихого океана, где никто не бросал Америке вызов после Второй мировой.

Эта эра кончается, стратегические позиции США слабеют настолько, что даже "делить регион с Китаем" уже не вариант.

Такова оценка вполне гражданского человека, австралийского профессора Хью Уайта.

А вот это уже наше море

Кстати. Как насчет Балтийского моря или, допустим, Черного? Сразу становится интересно, сразу видишь много общего и знакомого.

Алексей Подберезкин, архивное фото
© Sputnik/ Юрий Абрамочкин
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То есть политика США та же. Назначается большая держава, которая плохо себя ведет и угрожает маленьким соседям. Это Россия. И есть США, к которым надо обратиться за помощью, открыть в регионе американские базы и жить радостно.

Но вот представим себе, что отдельно балтийские страны, отдельно черноморские — или все вместе — заключат такие же, как сейчас обсуждалось в Сингапуре, кодексы хорошего поведения в морском и воздушном пространстве. Если что-то летит или идет морем и приближается к чьим-то границам, то надо поступать определенным образом, связываться друг с другом по заранее оговоренной процедуре, и тогда никаких случайных конфликтов не будет. И напряженности тоже.

Именно это предлагает Москва в ответ на постоянные залеты и пролеты самолетов НАТО над Балтикой или регулярные заходы всяких кораблей в Черное море. Пока что — с заранее известным результатом.

А результат известен потому, что НАТО и прочие европейцы и "европейцы" — не АСЕАН. В Европе, которая не самостоятельная Европа, а часть западного мира — пока царит дисциплина. Причем поддерживается эта дисциплина благодаря тем же самым участившимся инцидентам у наших западных границ. Этот "вечный двигатель" работает с самой Второй мировой.

Можно долго размышлять о том, чего стоит политика, которая разваливается без того, чтобы постоянно поддерживать в ней напряженность. Но приятнее посмотреть на то, как она все-таки разваливается, — в данном случае в Азии.

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Во-первых, даже не потенциальное военное поражение в ядерной драке с Китаем, а несколько достаточно сильных ударов с китайской стороны окажутся достаточными, чтобы нанести США неприемлемый — в том числе политически — ущерб. Поэтому всерьез воевать с Китаем США не собираются. Но помимо войны как таковой, "ясно, что Китай и Америка имеют и экономический эквивалент гарантированного взаимного уничтожения. Для каждой из сторон экономические последствия разрыва настолько громадны, что выглядят почти немыслимыми". Это опять оценка того самого австралийского профессора.

Леонтий Букштейн
© Facebook / Юрий Курочкин
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А тогда что делать Америке, не желающей терять "мировое лидерство"? То, что она и делает. Пытается разорвать эту связь с Китаем, но осторожно и постепенно. Китай почти монополизировал производство солнечных батарей, которые продаются и в США?

Дональд Трамп обкладывает эту статью импорта высоким налогом, и ничего, что какая-нибудь Малайзия тоже от этого страдает (и она производит такие батареи). И ничего, что изначально речь шла об американских же инвестициях в Азию: пусть соотечественники возвращают производства в США и "делают Америку снова великой". А авианосцы тут уже не помогут.

Соответственно, никакой экономической зависимости Европы от России (да и от Китая) тоже не должно быть. А раз так, то наши газопроводы в Европу — антиамериканские.

Вот вам и вся модель современной мировой политики. Ставка огромна. Если США проиграют, то — возвращаясь к Азии и цитируя все того же австралийца — американцы в Азии будут в той же позиции, что европейцы, у которых в регионе громадные деловые интересы, но никакого "стратегического присутствия".

А ведь в этой ситуации правила игры будут вырабатывать не только американцы, но все те же китайцы, и еще много других стран…

Нет, такой мир Америке не нужен.

Источник: РИА Новости

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
аналитика, война, Дмитрий Косырев, США, Политика
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