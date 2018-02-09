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Экономика

Мы не процветаем — Молдова между Марокко и Кенией

Jakub Krechowicz
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Федор Ларионов
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (325)
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Мы не процветаем. Эта для всех очевидная мысль теперь подкреплена цифрами и фактами

В очередном Рейтинге процветания стран мира (The Legatum Prosperity Index), который опубликован по итогам 2017 года, наша страна опустилась еще на две позиции и теперь занимает 98 место из 149 государств планеты, чуть ниже Марокко, чуть выше Кении.

Стоит ли удивляться, что люди бегут из страны, кто куда.

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Бегство населения считалось в начале 2000-х бедой исключительно сельской. Все помнят, как в 90-х годах врачи и учителя в жудецах Молдовы не получали зарплату по году-полтора. В угасающих райцентрах, в многоэтажках, отключенных от воды и тепла, из каждого окна торчала жестяная труба самодельной "буржуйки". "Села вымирают!" — били тревогу социологи, а по телевидению показывали опустевшие сельские улицы. 

Тогда, 20 лет назад, люди терпели и ждали перемен. Но оправдались ли надежды молдавских граждан на то, что жизнь изменится к лучшему? Спустя два десятка лет не только в селах не стало жить легче, но глубокие изменения к худшему начались уже и в Кишиневе. Об этом прямо говорят эксперты.

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По данным исследований, треть жителей Бельц хотела бы, и лишь немногим меньше процент кишиневцев, готовых сбежать из Молдовы. Почти 70% говорят, что будущее детей видят за границей. 

Как свидетельствует Рейтинг процветания, почти везде, в большинстве стран жить проще, комфортнее и сытнее, чем в Молдове. Молдова находится в "оранжевой" зоне списка, среди беднейших африканских государств. Судя по оценкам, хуже живется людям только в странах, где идет война.

THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ 2017 by Sputnik Moldova on Scribd

Несколько слов о подробностях. Рейтинг процветания рассчитывается по ряду показателей, и каждому государству выставляется оценка. Чем меньше оценка, тем лучше, тем спокойнее жить в стране. Возглавляет список Норвегия, у которой все оценки меньше 10. Замыкает — истерзанный гражданскими войнами Йемен, где все оценки выше 100.

А что же с Молдовой?

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Оценка экономического здоровья для нашей страны – 90. Для сравнения, оценка Беларуси – 42, а Танзании – 101. То есть, до Лаоса и Камбоджи мы не дотягиваем, но Танзанию и Замбию уверенно обгоняем. 

Бизнес-климат в Молдове получил оценку "82". По возможностям для бизнеса – по развитию инфраструктуры, сложности барьеров и препятствий, по качеству рабочей силы мы сильно отстаем от Камбоджи и Нигерии, зато гордо оставляем позади Буркина Фасо (бывшую Верхнюю Вольту) и африканское королевство Лесото.

По качеству управления – эффективность, демократия, верховенство закона — у нас показатель 112, и это очень плохо. Те же Танзания и Замбия оставили нас далеко "за флагом", их показатели лучше почти в два раза.

Образование — все еще "доедаем советские плюшки"

Всем известно, что в Молдове ужасная, катастрофическая ситуация с образованием. И очень смешно прозвучали радостные слова одного из новостных порталов "согласно этому исследованию, лучше всего в РМ обстоят дела в области образования". Если в образовании у нас "лучше всего", то что же творится в остальных областях? Страшно и подумать. 

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Оценка за образование в рейтинге у нас — 50. Это, в общем, средний уровень для всех постсоветских стран и государств Восточной Европы, где за времена социализма успели построить развитую сеть средних школ, ликвидировали неграмотность и подтянули население до беспрецедентно высокого уровня образования.

Школа
© Sputnik/ Alexander Kryazhev
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Однако те времена минули, и с тех пор похвастаться больше нечем. Малайзия и Уругвай уверенно обгоняют здесь Молдову, не говоря уже о государствах "старой Европы". Там с массовым образованием все в порядке. У них ведь не отыскалось своих "санду", готовых в ходе маниакальной оптимизации пускать под нож сотни школ.

Здоровье населения. Наша оценка в рейтинге — 105, и этим все сказано. Это сравнимо с состоянием общественного здоровья, например, в Зимбабве — 108. А вот население Бангладеш или утонувшего в джунглях Лаоса уже намного здоровее жителей Молдовы, их оценки 95-96 баллов.

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Безопасность — тут учитывается как личная защищенность человека, так и вопросы национальной безопасности, которые важны для всего народа. Здесь рейтинг Молдовы составляет 66 баллов. Понятно, что оценка невысока в основном из-за приднестровского конфликта. Для сравнения, наша страна в сфере безопасности для людей чуть отстаёт от Ливана, зато обгоняет Бангладеш.

Надо сразу оговориться, что позиция той или иной страны достаточно условна. Например, один из показателей в рейтинге – это индекс личной свободы. Понятно, что "уровень свободы" — вещь субъективная, но эта цифра влияет на общее место страны в рейтинге. И в итоге Беларуси, которую западным политикам выгодно называть "несвободной", ставят плохую оценку "133".

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© Sputnik/ Алексей Куденко
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А вот какой-нибудь Непал, где все еще принята кастовая система, и "неприкасаемые" составляют 7% населения, наоборот, считается "свободной" страной с хорошей оценкой "39", на уровне США или Эстонии. Что касается Молдовы, то наша страна по этому показателю — где-то посерединке.

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Еще один показатель рейтинга – "социальный капитал". По нему оценивается гражданская активность, самосознание людей, их умение проявлять солидарность в борьбе за гражданские права, а также взаимопонимание и помощь между разными социальными группами. 

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Здесь у нас все очень и очень плохо. Наша оценка — 126, а это уровень почти полной социальной инертности, когда люди не проявляют интереса к тому, чтобы объединяться во имя общих целей и не способны действовать вместе, поддерживая друг друга. 

Как показывает рейтинг, гораздо сплоченнее жителей Молдовы граждане Эфиопии и Мали, Камеруна и Нигерии, Албании или Египта. Зато в Того оценка даже хуже нашей, что впрочем, является слабым утешением.

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Но еще хуже, чем с социальной активностью, у нас дела с экологией — со средой обитания. Оценка Молдовы составляет 140 баллов, и это почти уровень экологической катастрофы, когда население страны решительно не в ладу с природой. Рядом с нами расположились неприютный горный Афганистан и нефтедобывающий Ирак, а также Йемен, где не прекращается гражданская война и истощенный войнами Чад.

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На самом деле Рейтинг процветания лишь подтвердил то, что знает или хотя бы интуитивно чувствует каждый житель Молдовы — надо что-то менять. Понятно, что любая власть нынче любит говорить об успехах и терпеть не может, когда ему указывают на неудачи. Но очевидно же, что отдельные удачи не способны изменить главного факта — Молдова далека от истории успеха, народ разобщен, люди теряют веру в будущее и почти потеряли веру в себя. Где-то мы свернули не туда на нашем многотрудном пути. И как бы отыскать этот, правильный, поворот?

Данные предоставлены: "Legatum Prosperity IndexTM" (www.prosperity.com)"

Мнение автора не всегда совпадает  с позицией редакции.

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (325)

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Теги:
процветание, управление, экономика, рейтинг, образование, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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