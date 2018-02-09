А народ-то голый: как политики подсовывают нам зрелища вместо хлеба

Колумнист Sputnik рассуждает о предвыборном годе в Молдове, об электоральных сценариях, а также о настроениях в обществе

Почему-то не покидает ощущение, что всеми лихорадочными и одновременно пустыми заявлениями унионистов и множественными антироссийскими выпадами, нас, жителей Молдовы, хотят отвлечь… и отвлечь от чего-то важного. Новостные ленты изо дня в день изрешечены материалами на одни и те же темы, которые отечественные акулы пера раздувают и обсасывают со всех сторон. Поводы подкидывают сами политики. Оно и понятно — год этот очень важный — предвыборный.

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Самое время, чтобы активизировать силы в борьбе за электорат, чтобы занять удобные кресла в парламенте. Но на что еще ставить потенциальным участникам электоральной гонки как не на вечные темы — паровозы, которые потянут предвыборную кампанию некоторых партий, — "маря униря" и "русофобия"? Как по накатанной из одного предвыборного года в другой политические игроки обращаются все к тем же сценариям.

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Унионисткие пения

Главный предводитель молдавских унионистов — лидер Либеральной партии (ЛП) страны Михай Гимпу — наверняка, попробует поучаствовать в избирательной гонке вместе со своей командой. Правда, молдавские либералы окончательно растеряли свой крохотный хоть и весьма стабильный электорат, прикормленный на унионистских призывах. Впрочем, и со стороны коллег по партии Гимпу тоже столкнулся с проблемами — в 2017 году фракцию ЛП покинули несколько депутатов. Согласно многочисленным социологическим опросам, у команды Гимпу нет никаких шансов пройти в парламент.

© Sputnik / Miroslav Rotari Стало известно, какие партии пройдут в парламент Молдовы

Тем более учитывая активизацию главного униониста из-за Прута Траяна Бэсеску, который является почетным председателем Партии народного единства, основанной бывшим соратником того же Гимпу ветеринаром и экс-министром обороны Молдовы Анатолом Шалару. Бэсеску, за плечами которого весьма неудачное президентство в Румынии, несколько попыток импичмента и фигурирование в ряде уголовных дел, продолжает тяжбы по поводу получения гражданства Республики Молдова и неугомонно пытается влезть в молдавскую политику. Рейтинги этой партии тоже не ахти, но тандем Бэсеску-Шалару попытается перетянуть одеяло у либералов Гимпу в борьбе за проунионистски настроенный электорат. Споются ли эти карликовые партии? Вряд ли, ведь в свое время Гимпу не просто выгнал Шалару из рядов либералов, а со скандалом. Но если они и сойдутся в дуэт, то их шансы остаются не многообещающими.

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© AFP 2018/ THIERRY CHARLIER Дьяков о Бэсеску: его десантировали в Молдову перед выборами

Унионисткий пирог, или русофобия, как синдром

Что могут предложить унионисты кроме унионизма? Ничего. Вообще ничего. На этой мысли состряпают, ею будет пропитан и ею же украсят, как слоеный пирог, посыл унионистов к своим потенциальным избирателям. Разбавят всю эту "красоту" начинкой… русофобской, разумеется. Один и единственный "бонус" унионистов, который может помочь им заработать хоть какие-то очки, — это столетняя годовщина объединения Молдовы и Румынии. На этот "постамент" и водрузят свои электоральные программы унионисты. Вот и все, что из себя представляет ярые борцы за ликвидацию Республики Молдова, как независимого и суверенного государства.

Впрочем, русофобские настроения свойственны не только унионистам, но и другим игрокам молдавского политического Олимпа. При этом позиции последних куда существеннее, чем потуги карликовых партий. Речь идет о проевропейских силах Молдовы, которые то ли по указке, то ли попросту подражая Западу, добавляют остроты в отношения с партнерами республики на Востоке. Что из этого выйдет? Одно понятно, что проевропейцы похоже осознают, что окончательно разрывать отношения с Россией Молдове не выгодно.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон осудил позицию нескольких сел, пожелавших объединения с Румынией

Прогосударственный противовес

В противовес антироссийской и унионистской риторике идут прогосударственные заявления со стороны президента республики и поддерживающей его Партии социалистов. В частности, они выступают в защиту государственности Молдовы, против унионизма, и за сохранение нейтралитета страны, делая упор на сотрудничество как с Востоком, так и с Западом. Нынешний 2018 год по указу главы республики объявлен в стране годом Штефана чел Маре — одного из самых видных правителей Молдавского княжества, который вел ожесточенную борьбу за государственность Молдовы, яростно сопротивлялся всем вызовам как внутреннего, так и внешнего характера, направленным против молдавского народа и государства.

К чему склоняется молдавский политический класс?

Предвыборный год обещает быть сложным. Как, впрочем, и всегда. Это осознают все. Воздух уже буквально наэлектризован электоральной суетой. Заявления всех политиков напоминают предвыборные речевки. Чем дальше, тем острее будет "раскладываться" эта партия.

Да еще и с учетом, что выборы в парламент впервые пройдут по новой избирательной системе — смешанной . Впрочем, дела политические, декларации, которые принимаются в парламенте, да призывы к объединению с другим государством гулким эхом разбиваются о проблемы, которые действительно волнуют граждан Молдовы, — проблема низких зарплат, проблема мизерных пенсий и пособий, проблема трудоустройства, проблема не прекращающей миграции населения, проблема застоя промышленности , а вернее ее полного отсутствия, проблема образования, проблема медицины … Этот список же можно продолжать долго.

Почему в Молдове люди не доверяют политикам?>>>

Так почему бы политикам не заняться решением этих реальных проблем населения республики, а не культивировать популизм? Почему бы не начать разбираться со всем этим грузом накопившихся вопросов вдумчиво, конструктивно, с полной отдачей, а не метать бисер. Вопросы почти риторические. Потому что решать реальные проблемы Молдовы для политиков обходится слишком дорого! Куда проще спустить деньги в электоральный санузел, закрывая глаза на то, что народ-то голый…

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