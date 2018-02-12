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Рэван Савалюк, Ингрид Мокану и Ливиу Плешояну

Как Румыния отбивает у ЕС свой суверенитет

© Facebook / Liviu Pleșoianu
Колумнисты
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Драгош Думитриу
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Колумнист Sputnik объясняет, почему беспочвенны обвинения в адрес властей Румынии по поводу реформы юстиции

Кто-то ждал, что Румынию исключат из Европарламента, — а вот и не случилось! Потому что в Страсбурге решили: все обвинения в адрес Бухареста носят политический характер, без фактов, без конкретики.

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Вот и выходит, что еврообвинители мало что общего имеют с румынскими реалиями. Что же касается пребывающих в данной категории евродепутатов от Румынии, то вообще неясно, что хорошего они делают для своей страны в этой международной структуре.

К счастью, есть их прямые антиподы — европарламентарии от Румынии, которые, презрев политические противоречия, общими усилиями отстаивают интересы своей страны перед Брюсселем. В частности, речь идет о праве каждого суверенного государства решать, как ему развивать свое законодательство и конституционные органы.

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Всю беспочвенность попыток некоторых европейских политиков обвинить Румынию продемонстрировал практически пустой зал заседаний в Страсбурге. Сколько же денег было вложено в этот спектакль, осуществленный с такими потугами?!

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Но мы сегодня поговорим не о тех, кто с позитивной или негативной окраской Румынии выступал на этом пленарном заседании, а о тех гражданах этой страны, которые месяцами делают самый объективный анализ юридической системы своего государства. И делают они это во имя отмежевания судов Румынии от политиков и спецслужб. Кстати, именно этой работой, анализом подобной ситуации, должны были заниматься Европарламент или еврокомиссар по делам юстиции.

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Вот эти трое соотечественников — юрист Ингрид Мокану, депутат от Партии социал-демократов Ливиу Плешояну и журналист Рэзван Савалюк. В этот круг лиц входят и другие журналисты, юристы и политики. Но именно эти трое стали участниками "битвы при Страсбурге".

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"Хотела секта (европарламентария от Румынии — ред.) Моники Маковей делать дело, но в итоге вышло совсем другое. Они говорили о злоупотреблениях, секретных протоколах, вовлечении спецслужб в юстицию. Но подавляющее большинство европарламентариев, которых мы информировали, кто такая Маковей на самом деле, отказались участвовать в ее маскараде!", — написал Ливиу Плешояну после окончания "битвы".

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По его словам, он четко рассказал всем евродепутатам о том, кто такая Моника Маковей, представив некоторые подробности ее биографии, "начиная с ее пребывания на посту прокурора в коммунистический период истории Румынии, и заканчивая ее нынешними лозунгами а-ля доктор Геббельс".

Ингрид Мокану замечает, что всей этой историей Маковей только рассмешила публику.

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Плешояну же добавляет, что "на прошлой неделе Маковей решительно попрала директиву ЕС 2016/343 касательно презумпции невиновности", совершая нападки на инициаторов судебной реформы в Румынии. Более того, Плешояну считает, что Маковей даже не берет в расчет один из базовых принципов ЕС — создание законодательной системы в интересах большинства граждан. То есть, главные решения должны приниматься только после консультаций с населением.

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Плешояну подчеркивает, что в 2005 году, когда Маковей была министром юстиции Румынии, законы о юстиции от 2004 года были изменены и с этими модификациями вступили в силу посредством того, что правительство взяло на себя ответственность за это. То есть, не было никаких публичных консультаций, никаких дебатов с гражданами и в парламенте.

Иными словами, теперь становится понятно, что происходит в Румынии с юстицией, и что за человек дезинформирует Брюссель по этому вопросу.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (333)

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Теги:
реформа юстиции, Европарламенте, ЕС, Рэзван Савалюк, Ингрид Мокану, Ливиу Плешояну, Моника Маковей, Страсбург, Европа, Румыния, Брюссель, Общество
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