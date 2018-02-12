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Олег Дмитриев

Глазами болельщика: почему тяжело смотреть "незнакомую" Олимпиаду

© аккаунт Олега Дмитриева в Facebook
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Олег Дмитриев
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев в первые дни соревнований в Пхенчхане рассуждает о том, как изменились олимпийские баталии за последние несколько лет.

Итак, "сражения при Пхенчхане" начались, и допинговые  антироссийские перипетии отошли на второй план — надеюсь, надолго.  Вот тут самое время получать удовольствие от самих соревнований. Но болельщикам со стажем, включая меня, делать это стало гораздо сложнее. И вот почему.

Первое ощущение: жутко болит голова от названий видов спорта, которые появились за последние 30 лет. Могул, слоуп-стайл, биг-эйр, скиатлон — не всегда успеваешь переключаться с тонкостей одной дисциплины на другую, а также следить за всеми пируэтами молодых спортсменов.

Для меня все эти прыжки — привет из будущего, поскольку не всегда понимаешь, как молодежь на такое способна и как можно профессионально оценивать плюсы и минусы атлетов.

Олимпийские атлеты из России на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Последняя Олимпиада?

Со скиатлоном, кстати, история особая. Это бег на лыжах классическим и коньковым ходом, в ходе которого спортсменам приходится "переобуваться" сразу на стадионе. На мой взгляд, появление этой дисциплины — отчаянная попытка сохранить интерес к традиционным лыжным гонкам.

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По прошествии времени выяснилось, что гонки на длинные дистанции — штука "нетелевизионная". И поэтому сейчас поклонников "гладких лыж" гораздо меньше, чем  тех, кто переживает за биатлонистов. Однако за мужской гонкой в Пхенчхане было следить особенно интересно: до последнего километра было  не совсем понятно, кто именно победит. И очень отрадно, что россиянин Денис Спицов дал бой именитым норвежцам и занял четвертое место.

За эти годы изменился и биатлон. Он стал более быстрым и менее предсказуемым. И первые гонки в Пхенчхане показали, что даже лидеры могут нервничать. Провал Домрачевой и Фуркада — ярчайшее тому доказательство.

"Новое лицо" теперь и у фигурного катания — командный турнир, подсчет баллов в прямом эфире. Не всегда понимаешь, хорошо это или плохо.

Вот, помнится, бывали скандалы из-за судей — в 2002-м даже два золотых комплекта олимпийских медалей вручали — россиянам и канадцам. А вот если машина выдаст неправильные баллы? К кому тогда предъявлять  претензии спортсменам?

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© Sputnik/ Alexandr Osmatesco
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А еще женский хоккей, шорт-трек и много парных-парных соревнований в других дисциплинах. Во всем этом, безусловно, интересно разбираться. И слава богу, если благодаря таким новшествам все больше людей в мире будут смотреть зимний спорт.

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И все-таки не могу скрыть свое недоумение. Олимпийские чиновники уже которое десятилетие игнорируют хоккей с мячом и не приглашают его на Олимпиаду. А ведь это зрелище было бы крайне полезным — матчи можно было бы организовать на стадионе, где проходят открытие и закрытие Игр. И очень не хочется думать, что причина непопадания этого вида спорта на Олимпиаду — Россия, которая вместе со Швецией постоянно сражается за высшие награды. Надеюсь, что чиновники от МОК на следующих играх восстановят справедливость по отношению к "русскому хоккею".

Вот такая она, "зимняя олимпиада по-корейски". И знакомая, и незнакомая. И своя, и чужая.

Источник: Sputnik Беларусь

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (333)

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Теги:
спорт, открытие, Олимпиада, Олег Дмитриев, Спорт
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