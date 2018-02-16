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Александр Хроленко, обозреватель МИА Россия сегодня

Бойня в Сирии: кто на самом деле погиб от американского удара

© Photo: из личного архива
Колумнисты
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Александр Хроленко
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После гибели в Сирии в результате авиаудара американской коалиции российских граждан в составе проправительственных воинских формирований депутаты Госдумы РФ в очередной раз направили кабинету министров законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК).

Обсуждение и согласования в Думе, правительстве и экспертном сообществе продолжаются более пяти лет. Проблема многомерна, и касается функций и статуса ЧВК не только в Сирии.

Любая военная деятельность должна быть регламентирована. Руководитель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметили актуальность законодательного регулирования формата ЧВК. К тому же государство по определению отвечает за безопасность и здоровье своих граждан, которые рискуют жизнью в интересах этого государства. 

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Вроде бы, все понимают: ЧВК необходимо интегрировать в правовое поле, синхронизировать с силовыми ведомствами и системой государственных приоритетов. Законопроект определяет задачи и ограничения частных военных компаний, а также социальные гарантии (в России и в других странах). Дьявол кроется в деталях.

Согласно проекту закона, ЧВК может участвовать в военных действиях за рубежом только с разрешения Министерства обороны РФ. Однако другие силовые ведомства также претендуют на руководящую роль и функции контроля, ведь ЧВК – это качественно новое окно возможностей. Очень сложно найти межведомственный компромисс, рационально разделить зоны ответственности. 

Кстати, американцы организационно и финансово интегрировали свои ЧВК в каждую из заинтересованных структур (на субподряде), будь то Пентагон, ЦРУ или иная "контора".

Атака в долине Евфрата

По информации Минобороны РФ, причина удара американцев 7 февраля – "несогласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев". Относительно потерь позиция военного ведомства однозначна: в этот день в сирийской провинции Дейр эз-Зор, в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат, российских военнослужащих не было. 

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Кремль и МИД призвали журналистов и общественность не оперировать ошибочными данными о гибели российских граждан. И все же нет дыма без огня. Вероятно, подразделения ЧВК в Сирии действительно оказались в эпицентре событий и понесли потери. 

Известны несколько фамилий погибших и раненых, а также исходные обстоятельства. Подобные факты не скроешь, их в режиме реального времени выдает мировая информационная паутина.

В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что "сирийские демократические силы" (которые удерживают позиции на северо-востоке САР) и американские войска вынужденно открыли огонь, отражая атаку со стороны сирийских проправительственных сил на курдский штаб, где якобы находились американские советники. 

Американцы периодически наносят удары по сирийским войскам, если те подходят слишком близко к их позициям. Несоразмерно жесткая реакция 7 февраля объяснима не только границами разделительной зоны и мерами безопасности. Американцы когда-то открыли на правом берегу Евфрата нефтяное месторождение и построили НПЗ Эль-Исба. Затем предприятие национализировал Дамаск, позже – перехватили боевики ИГ*. В конце 2017-го благодарные за военную помощь курды снова вернули (де-факто) завод американцам, которые не намерены возвращать природные богатства законному правительству САР. 

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© Photo: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Н. МЕНДКОВИЧА
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На западном берегу Евфрата – проправительственные сирийские формирования. На восточном – курды в составе оппозиционной Дамаску "Сирийской свободной армии", которую поддерживает Пентагон. Возможно, в том же районе базируются спящие ячейки ИГ*. Подобные узлы сами собой не развязываются. Обстановка чревата новыми обострениями.

Представители Пентагона обычно предупреждают российских коллег о нанесении удара по сирийским войскам (в которых постоянно действуют российские военные советники). Сирийцы и ЧВК могли пойти в атаку 7 февраля без согласования с российским командованием, и штаб группировки РФ ничего не знал об этой локальной операции. Впрочем, даже точная информация о составе колонн противника вряд ли изменила бы характер американского реагирования. Нефть для США – штука сакральная.

Дорогостоящее поле

Сегодня частные военные компании – вне правового поля. Хотя законопроекты о легализации ЧВК вносились в Госдуму четырежды (в 2014 – 2016 годах). При этом в России предусмотрена уголовная ответственность за наемничество (ст.359 УК РФ). 

За рубежом правовые рамки ЧВК также достаточно расплывчаты – это "серая зона" вне механизма Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 года. Регулирующие деятельность зарубежных ЧВК "Документ Монтре" 2008 года и Международный кодекс поведения частных военных компаний 2010 года носят рекомендательный характер. Международное право не защищает суверенитет и независимость государств, на территории которых действуют ЧВК. И все же сегодня в мире существует более 3000 частных военных компаний. 

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По данным ООН, ежегодный объем экспорта частных военных услуг достигает 100 млрд. долларов. И в России тысячи военнослужащих с боевым опытом после увольнения в запас предпочли бы хорошо знакомый и легальный "бизнес", с пользой для семьи (в среднем – 200 тысяч рублей в месяц) и государства (упрочение позиций в зонах геополитической турбулентности).

В Думе и правительстве России мало кто сомневается в способности ЧВК эффективно решать боевые задачи без привлечения Минобороны и других силовых структур, но Военная доктрина, другие стратегические документы Генерального штаба ВС РФ совершенно не учитывают инструментарий и потенциал ЧВК. Полагаю, государство слишком долго присматривается к этому инструменту. Между тем, по сути подразделения ЧВК в Сирии выполняют те же задачи, что и официальная войсковая группировка ВКС и ВМФ.

При наличии законодательной базы сотрудников частных компаний можно было бы официально привлекать к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзных государств от внешней агрессии, защите газовых и нефтяных месторождений или железных дорог во многих горячих точках планеты (неофициально российские ЧВК там все же присутствуют). 

* – террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других государств.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

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Теги:
аналитика, Александр Хроленко, Сирия, Общество
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