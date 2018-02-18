Что будет с ценами на лекарства в Молдове в 2018 году

После скандала вокруг подкупа врачей со стороны фармацевтических компаний, которые платили медикам за навязывание пациентам их продукции, по репутации не только минздрава, но и всей системы торговли лекарствами был нанесен сокрушительный удар

Сбылись худшие опасения жителей Молдовы. Ведь по Кишиневу давно ходили слухи об очевидцах, поймавших за руку доктора, когда тот выписывал больному не самые эффективные лекарства. В рецепты вписывали препараты, которые лоббируют фармацевтические фирмы, или же пациента отправляли в конкретную аптеку. А в аптеке называли такие цены, от которых любой здоровый заболеет.

Зато недорогие отечественные лекарства или исчезали из аптек, или закладывались на такую дальнюю полку, на которой ее отыщет не всякий фармацевт, или даже сыщик.

Минздрав Молдовы о пересмотре тарифов на медуслуги и цен на лекарства>>>

Махинации в этой области — не новость. С завышением цен на лекарства государство боролось и раньше. Но впервые получены наглядные доказательства, вопиющие факты массовой коррупции и сговора медиков с бизнесменами. Подозрения людей по адресу врачей и фармацевтов теперь неминуемо превратятся в уверенность, а это никому не идет на пользу. Тем более в такой сложной и богатой нюансами сфере, как здоровье человека.

Доктор, вы меня хотите вылечить или разорить?

Вопрос цен на лекарства всегда нервировал жителей Молдовы. Это естественно, учитывая данные социологов — половину своего дохода, как и в других бедных странах, население нашей страны тратит на еду. А любая серьезная болезнь грозит семье полным разорением.

Удручающая статистика — в прошлом году тарифы на медицинские услуги в Молдове росли ударными темпами, — многие стали дороже в два раза, а на некоторые — в 30 раз. "Волевое" снижение тарифов на лекарства оказалось такой насущной необходимостью, что этот вопрос стал постоянной темой дискуссий не только в парламенте, но и в правительстве.

Но в общем, даже небольшие перебои с поставками недорогих лекарств по-прежнему тревожат покупателей. И заставляют их с ностальгией вспоминать времена, когда производство лекарств не было бизнесом, а стены аптек не были обклеены рекламными постерами.

Почему с прилавков аптек Молдовы исчезают некоторые лекарства>>>

Например, в 2016 году был период, когда почти исчез из продажи недорогой "Корвалол", сложно было найти такие привычные и дешевые препараты, как "Муколтин" или "Фурацилин". В прошлом году исчезновение доступного "Спазмалгона" вызвало небольшую панику. И даже в начале 2018 года пациенты все еще безуспешно ищут на полках аптек инъекционный препарат "BioR" — уникальную молдавскую разработку.

Фармацевтический рынок постоянно лихорадит

Последние события снова заставляют обратить внимание на "недолеченные" проблемы, — в первую очередь, на абсолютное доминирование на рынке Молдовы глобальных фармацевтических корпораций, с которыми трудно конкурировать отечественным производителям.

Доля лекарств, которые производятся в Молдове, составляет менее 10%, а зависимость нашей страны от импорта лекарств чрезвычайно высока. Это неизбежно означает и повышенные цены на препараты, которые ввозятся из-за границы.

Проблемы со "Спазмалгоном" от Молдовы никак не зависели, — тогда речь шла о трудностях зарубежной корпорации. Но вот фактический уход с рынка, к началу 2016 года, фабрики "Farmaco", где после ее приватизации началась реконструкция, был полностью отечественной проблемой. В тот момент объем производства и ассортимент отечественных лекарств, словно в математической формуле, устремились к бесконечно малой величине.

Пауза в производстве привела к исчезновению из больниц многих препаратов по доступным ценам, таких, как цитрамон, анальгин или рибоксин. Как сообщил агентству академик Валерий Рудик, разработчик препарата "BioR", отсутствие в аптеках и этого препарата стало результатом реорганизации "Farmaco".

Цены на лекарства обещают понизить

Однако к началу 2018 года обозначилась новая надежда, что цены на лекарства приведут к разумному общему знаменателю и будут учтены интересы не только импортеров и владельцев аптек, но и пациентов.

С одной стороны, в конце января в минздраве официально заявили, что вместе с Агентством по лекарствам и медицинским изделиям планируют в ближайшем будущем найти решение проблемы высоких цен на медицинские препараты.

С другой, — постепенно восстанавливается отечественное производство. Уверенно чувствует себя недавно пришедшая на молдавский рынок фабрика Balkan Pharmaceuticals, которая открыла в Молдове крупнейшее в Восточной Европе предприятие по производству лекарств.

Что касается фабрики "Farmaco", то, как сообщил Sputnik Молдова заместитель генерального директора предприятия Вадим Карауш, ориентировочно осенью 2018 года должен завершиться процесс реконструкции. Сейчас идет процедура получения международного сертификата GNP, и уже до конца года "Farmaco" может возобновить производство.

Можно сказать, что в скандалах вокруг фармацевтического рынка есть и положительный нюанс, — для всех стало очевидно, что здесь пора решительно и быстро наводить порядок. У правительства появился дополнительный стимул что-то предпринимать, и не только для наказания, но и для профилактики аптечных безобразий, а у населения — повод требовать перемен в области обеспечения людей доступными лекарствами.