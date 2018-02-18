12:08 18 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-1°C
Прямой эфир
Поиск
В аптеках Молдовы недостаточно доступных по цене лекарств

Что будет с ценами на лекарства в Молдове в 2018 году

© Sputnik/ Vitaly Ankov
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Федор Ларионов
17710

После скандала вокруг подкупа врачей со стороны фармацевтических компаний, которые платили медикам за навязывание пациентам их продукции, по репутации не только минздрава, но и всей системы торговли лекарствами был нанесен сокрушительный удар

Сбылись худшие опасения жителей Молдовы. Ведь по Кишиневу давно ходили слухи об очевидцах, поймавших за руку доктора, когда тот выписывал больному не самые эффективные лекарства. В рецепты вписывали препараты, которые лоббируют фармацевтические фирмы, или же пациента отправляли в конкретную аптеку. А в аптеке называли такие цены, от которых любой здоровый заболеет. 

Зато недорогие отечественные лекарства или исчезали из аптек, или закладывались на такую дальнюю полку, на которой ее отыщет не всякий фармацевт, или даже сыщик.

Минздрав Молдовы о пересмотре тарифов на медуслуги и цен на лекарства>>>

Махинации в этой области — не новость. С завышением цен на лекарства государство боролось и раньше. Но впервые получены наглядные доказательства, вопиющие факты массовой коррупции и сговора медиков с бизнесменами. Подозрения людей по адресу врачей и фармацевтов теперь неминуемо превратятся в уверенность, а это никому не идет на пользу. Тем более в такой сложной и богатой нюансами сфере, как здоровье человека.

Доктор, вы меня хотите вылечить или разорить?

Вопрос цен на лекарства всегда нервировал жителей Молдовы. Это естественно, учитывая данные социологов — половину своего дохода, как и в других бедных странах, население нашей страны тратит на еду. А любая серьезная болезнь грозит семье полным разорением.

Лекарства
© Sputnik/
Шокирующая схема по продажам лекарств в Молдове: десятки задержанных

Удручающая статистика — в прошлом году тарифы на  медицинские услуги в Молдове росли ударными темпами, — многие стали дороже в два раза, а на некоторые — в 30 раз. "Волевое" снижение тарифов на лекарства оказалось такой насущной необходимостью, что этот вопрос стал постоянной темой дискуссий не только в парламенте, но и в правительстве. 

Но в общем, даже небольшие перебои с поставками недорогих лекарств по-прежнему тревожат покупателей. И заставляют их с ностальгией вспоминать времена, когда производство лекарств не было бизнесом, а стены аптек не были обклеены рекламными постерами.

Почему с прилавков аптек Молдовы исчезают некоторые лекарства>>>

Например, в 2016 году был период, когда почти исчез из продажи недорогой "Корвалол", сложно было найти такие привычные и дешевые препараты, как "Муколтин" или "Фурацилин". В прошлом году исчезновение доступного "Спазмалгона" вызвало небольшую панику. И даже в начале 2018 года пациенты все еще безуспешно ищут на полках аптек инъекционный препарат "BioR" — уникальную молдавскую разработку. 

Фармацевтический рынок постоянно лихорадит

Последние события снова заставляют обратить внимание на "недолеченные" проблемы, — в первую очередь, на абсолютное доминирование на рынке Молдовы глобальных фармацевтических корпораций, с которыми трудно конкурировать отечественным производителям. 

Доля лекарств, которые производятся в Молдове, составляет менее 10%, а зависимость нашей страны от импорта лекарств чрезвычайно высока. Это неизбежно означает и повышенные цены на препараты, которые ввозятся из-за границы.

Проблемы со "Спазмалгоном" от Молдовы никак не зависели, — тогда речь шла о трудностях зарубежной корпорации. Но вот фактический уход с рынка, к началу 2016 года, фабрики "Farmaco", где после ее приватизации началась реконструкция, был полностью отечественной проблемой. В тот момент объем производства и ассортимент отечественных лекарств, словно в математической формуле, устремились к бесконечно малой величине. 

Пауза в производстве привела к исчезновению из больниц многих препаратов по доступным ценам, таких, как цитрамон, анальгин или рибоксин. Как сообщил агентству академик Валерий Рудик, разработчик препарата "BioR", отсутствие в аптеках и этого препарата стало результатом реорганизации "Farmaco". 

Цены на лекарства обещают понизить

Однако к началу 2018 года обозначилась новая надежда, что цены на лекарства приведут к разумному общему знаменателю и будут учтены интересы не только импортеров и владельцев аптек, но и пациентов. 

С одной стороны, в конце января в минздраве официально заявили, что вместе с Агентством по лекарствам и медицинским изделиям планируют в ближайшем будущем найти решение проблемы высоких цен на медицинские препараты. 

С другой, — постепенно восстанавливается отечественное производство. Уверенно чувствует себя недавно пришедшая на молдавский рынок фабрика Balkan Pharmaceuticals, которая открыла в Молдове крупнейшее в Восточной Европе предприятие по производству лекарств.

Что касается фабрики "Farmaco", то, как сообщил Sputnik Молдова заместитель генерального директора предприятия Вадим Карауш, ориентировочно осенью 2018 года должен завершиться процесс реконструкции. Сейчас идет процедура получения международного сертификата GNP, и уже до конца года "Farmaco" может возобновить производство.

Можно сказать, что в скандалах вокруг фармацевтического рынка есть и положительный нюанс, — для всех стало очевидно, что здесь пора решительно и быстро наводить порядок. У правительства появился дополнительный стимул что-то предпринимать, и не только для наказания, но и для профилактики аптечных безобразий, а у населения — повод требовать перемен в области обеспечения людей доступными лекарствами.

По теме

Почему из аптек Молдовы могут исчезнуть дешевые лекарства
Сговор по-молдавски: врачи и аптекари пичкают людей дорогими лекарствами
Кризису бой: в аптеки Молдовы вернутся жизненно важные лекарства
Теги:
цены на лекарства, аптеки, медикаменты, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа сахарного завода в городе Слуцк
    "Сладкая" цена

    Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.

  • Грузинский международный биометрический паспорт
    Берегите "безвиз"!

    МИД Грузии объяснил, почему страны ЕС в большинстве случаев отказывают гражданам республики в убежище, и призвал беречь безвизовый режим.

  • Полис ОМС, архивное фото
    Главное – здоровье

    Госдума России ратифицировала соглашение с Абхазией об обязательном медстраховании граждан – кто сможет получить полис?

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушка на матче Канада - Россия на соревнованиях по хоккею среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх
Самые красивые болельщицы зимней Олимпиады в Пхенчхане
Бабушка на коньках
По Байкалу - на коньках: пенсионерка на раритетных снегурках
Как сохранить тепло в доме
Полезно знать: как сохранить тепло в доме

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться