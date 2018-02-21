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С так называемой "российской пропагандой" борются ложью

© Sputnik/ Александр Кряжев
Колумнисты
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Нику Гончар
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Некоторые средства массовой информации пытаются бороться с так называемой ими же "российской пропагандой" с помощью некорректных способов, а именно – ложью.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова не будут вступать в полемику с сайтом, который написал полностью фейковую новость, обвинив нас в дезинформации. Данный портал вменяет нам, что в опубликованной 19 февраля в 6.42 информации под названием "Declarație încurajatoare a Chișinăului în dosarul transnistrean" (Воодушевляющее заявление Кишинева по приднестровскому вопросу) мы допустили ошибку, которую данное СМИ считает так называемой "российской пропагандой".

Мы не намерены публиковать название СМИ, которое развлекло нас своим "профессионализмом". Подписавший выдвинутые им же обвинения в наш адрес претендент на некую аналитику, уверенно утверждает, что в новости агентства Sputnik Молдова, цитирующей пресс-релиз правительства по итогам встречи премьера Павла Филипа с генсекретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, допущено некое передергивание.

По мнению автора портала, высокопоставленный европейский чиновник якобы заявил, что "ОБСЕ поддержит Республику Молдова в вопросе вывода российских войск из Приднестровья" (OSCE va sprijini Republica Moldova privind retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistria).

Мы предлагаем автору и читателям неназванного нами портала, который умудрился переделать по-своему документ правительства, еще раз прочитать опубликованный Sputnik Молдова текст и показать, где в нем встречается вышеназванная фраза.

Captură ecran www.sputnik.md
© Sputnik/
Скриншот с сайта www.sputnik.md

Также мы бы попросили этого, с позволения сказать, "журналиста" сравнить опубликованную на нашем сайте новость с той, что размещена на официальном сайте правительства и найти в них различия.

Captură ecran www.gov.md
© Photo: Captură ecran Guvernul Moldovei
Скриншот с сайта www.gov.md

Снова повторимся, мы не полемизируем с автором, выдумавшим такой наглядный фейк, который он решил "сбросить" другим, а лишь задаемся вопросом – кто на самом деле занимается дезинформацией?

Небольшой совет "сказочнику" – не умеешь, не обгоняй, загрязнил руки – вымой, а грязь заверни в конверт, дабы, когда потом наткнешься, оценил свой поступок. Будьте здоровы и набирайтесь профессионального опыта.

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