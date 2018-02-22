Старое правило

В любом, уважающем себя южном городе — и до революции, и после — магазины имели свои правила и хоть какую-то культуру. Их вывески и витрины украшали улицы, а не распугивали своим видом покупателей и прохожих.

До войны в Кишинёве была гостиница "Палас". Стояла она на пересечении бывших Александровской и Купеческой улиц там, где сейчас угол бульвар Штефана чел Маре и улицы Александри. Все для посетителей. Даже касса железнодорожная.

Ведь было: Центральный рынок Кишинева 100 лет назад — чисто, аккуратно>>

Вокруг все магазинчики и лавки старались и внешним видом, и поведением продавцов соответствовать уровню сервиса, который задали хозяева этой гостиницы. И праздником было для покупателя зайти в магазины "Зингер" или "Скороход", открывшихся на первом этаже "Паласа", и качество товаров там было отличное.

Отец мой купил там когда-то швейную машинку, так она до сих пор рабочая. Потом, тоже старались соответствовать уровню директора магазинов уже при СССР. В доме напротив был магазин фирменной продукции "Яловены", и никто не мог сказать, что там продавался плохой товар, что не было ассортимента, и что продавцы имели диплом по хамству, подписанный всеми босяками Херсона и Каховки.

Те, кто кому за пятьдесят, помнят подвал этого магазина. Когда его оборудовали, нашли вывеску магазина одежды времен знаменитой гостиницы. Вытащили на улицу. К рабочим подошла пожилая женщина, которая оказалась дочкой бывшего владельца.

Центральный рынок Кишинева 100 лет назад — какая чистота>>>

Всю жизнь прожила в Кишиневе, работала в Доме быта на Армянской. В тот день шла в "Универсам" как раз, напротив. Рассказала, что эту вывеску ее отец специально заказывал в Одессе.

Сам ездил, сам проверял какими красками написана, каким лаком покрыта. Даже эскизы дважды заказывал… Дом тот, как и гостиница, был очень поврежден во время бомбежек, а вот вывеска осталась.

Неужели новым купцам сегодня не хочется так же относится к своему делу, так же радовать город? Дальше нелепых, а порой уродливых вывесок и сонного персонала почти никто не продвинулся. Чего ж тогда место занимать? Тратить впустую свое время и деньги на аренду?

Грустная история кишиневского здания на улице Вероники Микле>>>

Центральная улица — лицо города, все гости Кишинева по ней ходят, и при таком количестве дармоедов в примэрии, можно было бы сделать надзор за сервисом и качеством товаров хотя бы на центральной улице.

Вернуть фирменные магазины отечественной продукции, оформить витрины, а не сидеть как в пункте приема стеклотары на базаре.

Ничего же нового — просто старое правило вспомнить: "Один раз обманутый или обиженный покупатель — больше не придет".

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