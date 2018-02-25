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Растоптать и уничтожить: как в Молдове соцсети превратились в "суд Линча"

© Sputnik/ Denis Aslanov
Колумнисты
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Колумнист Sputnik рассуждает о том, почему виртуальное пространство может оказать (и уже оказывает) "убийственное" воздействие на репутацию наших граждан, и можно ли с этим бороться.

Мария Диминец, Sputnik Молдова

Яростные нападки пользователей социальных сетей на журналистку Любовь Шевчук из-за расследования, связанного с благотворительностью (напомним, там совершенно "темная история" со сбором денег и псевдо-операциями, когда детей вывозили за границу и никак не лечили), натолкнули меня на очевидный вывод. В Молдове соцсети могут оказать (и уже оказывают) "убийственное" воздействие на репутацию наших граждан. 

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Как только не называли журналистку в соцсетях – сей набор ругательств и всяческих оскорблений – даже читать стыдно, не то, чтобы цитировать в СМИ.

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Однако этот феномен очень напоминает мне период Средневековья, когда людей пытали и убивали без доказательств их вины. Чуть позже в США подобная практика получила название "суд Линча" — убийство человека, подозреваемого в преступлении или нарушение общественных обычаев, без суда и следствия, обычно уличной толпой через повешение.

Я не буду комментировать журналистский материал, который так взбудоражил некоторых пользователей социальных сетей, у меня не было и нет доступа к бумагам, на которых базировалось расследование. Также я не буду высказывать своей позиции относительно благотворительных организаций и их деятельности в целом,  потому что данный случай расследуется правоохранительными органами.

Но я вижу опасный для нашей страны феномен – атаку и унижение журналиста, который поднял важную для общества проблему.

А ведь, по сути, привлекать внимание общественности к позитивным, негативным или подозрительным действиям должностных лиц, политиков, неправительственных организаций или государственных учреждений – это прямая работа СМИ.

В то же время именно правоохранительные органы на основании молдавского законодательства  должны проверять, является ли представленная информация правильной или неправильной, но всегда виновные должны понести наказание, как, в свою очередь, и виновные журналисты отвечают за дезинформацию. 

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При этом моя позиция такова, что в соцсетях пользователи (особенно анонимные и особенно фейки!) не должны выносить свои вердикты. Скандал, инициированный в социальных сетях вокруг расследования, — это не просто нападение на журналиста.

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Это оскорбление всей журналистской гильдии, это атака на свободу выражения, которая является одним из столпов демократического общества. Агрессивное отношение предполагает, что не только журналисты, но и все те,  кто не разделяет мнение пишущих в соцсетях, могут быть "растоптаны" и "уничтожены".

Стоит понимать, что жертвы общественности в социальных сетях — это не случайные факты, это манипуляционные механизмы, которые зачастую подстрекают людей в социальных сетях к насилию и безнаказанности. Скоро может случиться, что соцсети станут оружием по заказу, — не дай Бог!

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Такое отношение недопустимо в демократическом обществе, ведь  каждый человек имеет право выражать свое мнение, принимать или осуждать ту или иную идею. Однако свобода слова не должна наносить ущерб достоинству, чести и жизни человека. Это аксиома.

Вы согласны?
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Позиция автора не всегда совпадает с мнением редакции. 

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Теги:
суд Линча, нападение, соцсети, Молдова, Общество
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