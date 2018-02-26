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Мэр Пекина Чэн Цзининь и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время передачи олимпийского флага на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

"Странная" Олимпиада в Пхенчхане: какой она войдет в историю

© Sputnik/ Ramil Sitdikov
Колумнисты
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Алексей Авдохин
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Итак, над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь и XXIII зимние Игры ушли в историю. Они получились, пожалуй, самыми странными – и это точно не комплимент.

Семнадцать дней, до предела насыщенных олимпийскими событиями, пронеслись со стремительностью автомобиля корейской сборки. Около трех тысяч спортсменов, 102 комплекта медалей, почти полтора миллиона зрителей на трибунах и миллиарды у телеэкранов – Олимпиада по-прежнему главное спортивное событие в мире. Но с каждым годом проблем у Международного олимпийского комитета (МОК) и олимпийского движения все больше.

Конечно, к Южной Корее нет никаких вопросов по организации Игр – она провела достойные соревнования. Да, без той непередаваемой теплоты, праздничной атмосферы и безумной любви к спорту, как было четыре года назад в Сочи.

С не всегда заполненными трибунами, не до конца разбирающимися в спорте зрителями и мрачноватыми пейзажами. Зато без громких скандалов, трагических инцидентов и критических проблем – с погодой, судейством, трассами – как случалось раньше.

Участники церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
© REUTERS/ Pawel Kopczynski
Олимпийские Игры в Пхенчхане объявлены закрытыми
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Но так получилось, и корейцы в этом точно не виноваты, что именно эта Олимпиада стала самой странной и абсурдной в почти столетней истории зимних Игр.

Олимпийское движение в кризисе 

Допинг – главная проблема современного спорта, с которой Олимпийские игры в последние годы столкнулись в неравной схватке. Главная, но не единственная.

И дело даже не в регулярных положительных допинг-пробах. Как раз в Пхенчхане их было не так много – всего четыре случая, два их которых, к сожалению, связаны с российскими спортсменами. Однако нет никаких гарантий, что спустя годы сегодняшние олимпийские чемпионы не попадут под очередные допинговые подозрения и не лишатся медалей без доказательств.

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Гордый титул олимпийского чемпиона превратился во временный статус – до очередной перепроверки допинг-проб, изобретения нового способа обнаружения в них запрещенных веществ или просто появления информатора с компроматом. 

Даже спортсмены, комментируя результаты этой Олимпиады, оговариваются – посмотрим, мол, какими они будут через четыре года, когда всплывут новые факты.

Сегодня ты чемпион, а завтра, возможно, уже нет. В спорте, где ощущение реальности и неповторимости происходящего важнее всего, это работает против здравого смысла.

Статус Олимпиады все ниже

Накануне Олимпиады МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) за допинговую систему на Играх-2014 в Сочи.

Церемония награждения золотыми медалями российских спортсменов - победителей хоккейного турнира среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх
© Sputnik/ Vladimir Pesnya
Победа российского хоккея на Олимпиаде: как это было
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Скандал полыхал не первый год, и такое решение не вызвало удивления. Тем более перед этим МОК пожизненно отстранил от участия в Играх несколько десятков российских спортсменов, якобы причастных к подмене допинг-проб в Сочи. Большинство их них позже оправдал Спортивный арбитражный суд, но это ни на что не повлияло. 

ОКР согласился с наказанием, тем более МОК обещал, что интересы чистых спортсменов из России не пострадают. Хотя выдвинутые условия выглядели жесткими: олимпийские атлеты из России вместо сборной России, флаг с пятью кольцами вместо российского триколора, форма в нейтральных цветах, отказ от гимна и других национальных символов. 

Да, Россия согласилась. Но все что происходило потом, дискредитировало большую часть олимпийских соревнований. 

Кто забыл – специальная комиссия МОК по допуску россиян на Игры оставила без приглашений больше сотни чистых спортсменов, не объяснив причин. Среди них мировые лидеры лыж, коньков, биатлона, шорт-трека и других зимних видов спорта, никогда не имевшие проблем с допингом. Чемпионы мира, мировые рекордсмены, обладатели Кубка мира – они могли выступать на любых соревнованиях, кроме главного старта четырехлетия. Абсурд, который судя по миролюбивой риторике чиновников МОК по отношению к российским спортсменам под конец Игр, осознали даже они.

Ведь решением не пускать в Пхенчхан звезд мирового спорта и просто чистых спортсменов только из-за того, что они из России, МОК серьезно девальвировал статус Олимпиады, обесценив значение олимпийских медалей сразу в нескольких дисциплинах.

И корейские Игры будут вспоминать в том числе и в таком ракурсе – хоть через десять лет, хоть через сто.

Чемпионы не чувствуют себя настоящими

Олимпийским чемпионам в Пхенчхане зачастую приходилось оправдываться сразу после церемонии награждения. Доказывать, что их победы в Пхенчхане полноценные, несмотря на отсутствие главных соперников.

Олимпийские медали Пченчхан-2018
© AP Photo / Lee Jin-man
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"Это не самая оптимальная ситуация, когда нет такого сильного соперника здесь. С ним гонка была бы более конкурентной", — жаловался трехкратный норвежский чемпион Йоханнес Клэбо на вынужденное отсутствие в Пхенчхане чемпиона мира по лыжам Сергея Устюгова.

"Мне сложно понять, почему нет Антона Шипулина. Это ненормальная ситуация. Я знаю, что Антона никогда не обвиняли в употреблении допинга. Не могу сказать, что Антон мой друг, и я хочу видеть его на Олимпиаде. Но не могу и принять позицию МОК, потому что не понимаю ее", — слова еще одного трехкратного чемпиона Пхенчхана биатлониста Мартена Фуркада. 

"Я не скучаю по нему, нет, но в прошлом году у нас была очная борьба, и тогда был хороший забег", — вспоминал рекордсмена мира на 1500 метров Дениса Юскова дважды олимпийский чемпион Игр-2018 в коньках из Голландии Кьелд Нюйс. 

Лыжи, биатлон, коньки, фигурное катание, шорт-трек, бобслей, скелетон, сани – больше половины олимпийских дисциплин лишились в Пхенчхане реальных лидеров, представляющих Россию. Спортсменов, приносивших в спорт свои результаты, конкуренцию, зрителей, наконец, спонсоров.

Герои все равно остаются героями

Нет, это совсем не значит, что Клэбо, Фуркад, Нюйс выиграли в Пхенчхане нечестно, а их достижения ничего не стоят.

Девушка на матче Канада - Россия на соревнованиях по хоккею среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх
© Sputnik/ Vladimir Pesnya
Самые красивые болельщицы зимней Олимпиады в Пхенчхане
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Несомненно, они подлинные герои этой Олимпиады, заслужившие уважение и место в спортивной истории. Вместе с другими призерами и особенно мультичемпионами, которых в Пхенчхане было как никогда много:

— легендарная норвежская лыжница Марит Бьорген, завоевавшая в Пхенчхане два золота, серебро и две бронзы. Теперь у нее 15 олимпийских медалей, и это абсолютный рекорд зимних Игр;

— юная 22-летняя Эстер Ледецка из Чехии – первая спортсменка, ставшая олимпийской чемпионкой в разных видах спорта (сноуборде и горных лыжах). Три десятка лет назад трюк со сменой дисциплин удался Анфисе Резцовой (золото в лыжах и биатлоне), но впервые это случилось на одной Олимпиаде;

— немецкие звезды женского биатлона, мужского бобслея и двоеборья Лаура Дальмайер, Франческо Фридрих, Эрик Френцель и Йоханнес Ридзек, дважды слушавшие гимн страны в свою честь;   

— австрийский горнолыжник Марсель Хиршер, корейская шорт-трекистка Чхве Мин Джон, канадские фигуристы Тесса Виртью и Скотт Моир, лыжники из Норвегии Симен Крюгер, Мартин Сундбю и Рагниль Хага – тоже дважды чемпионы Игр-2018.

Спортсмены точно не виноваты в политике МОК. Все, что им оставалось – бороться в предложенных условиях и задавать неприятные вопросы спортивным чиновникам. И хорошо, что такие вопросы звучат.

Хоккей – еще одна олимпийская боль

Но, возвращаясь к олимпийским проблемам, аномально, когда олимпийские медали разыгрывают без сильнейших. Когда состав участников на чемпионате мира или даже рядовом этапе Кубка мира круче олимпийского турнира. Когда отдельные спортсмены имеют право выступать на любых соревнованиях, кроме главного старта четырехлетия. Это унизительно даже не столько для них, сколько для Олимпиады, вида спорта, всех участников и зрителей.

А если учесть, что лучшие представители экстремальных направлений фристайла и сноуборда Олимпийским играм предпочитают коммерческие старты на Х-Games, то пересчитать виды спорта, собравшие в Пхенчхане всех звезд, можно на пальцах одной руки.

Российская фигуристка Алина Загитова выступает в произвольной программе женского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
© Sputnik/ Alexander Vilf
Королевы на льду - фигуристки на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
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К ним точно нельзя отнести хоккей – пожалуй, самую главную боль этих Игр. МОК и Международная федерация хоккея так и не договорились о приезде хоккеистов из НХЛ в Пхенчхан, серьезно ослабив олимпийский турнир. Впервые за 20 лет он прошел без лучших хоккеистов планеты – даже на проходящие ежегодно чемпионаты мира топ-команды привозят составы сильнее.

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Российские хоккеисты выиграли Олимпиаду впервые с 1992-го года – яркий и исторический успех, который омрачен средним уровнем турнира и соперников. А сенсационный выход в драматичный финал сборной Германии, никогда не поднимавшейся выше 6-го места на Играх, фиксирует не только готовность этой команды, но и остальных сборных.

Но все равно спорт побеждает

Очевидно, что олимпийское движение нуждается в переосмыслении. Иначе через четыре года в Пекине проблем будет еще больше – в спорте появляется все больше коммерческих стартов и лиг, организация Игр с каждым разом дорожает, зрители не успевают следить за несколькими идущими параллельно событиями, а спортсмены хотят зарабатывать сами, вместо благотворительности для МОК.  

Но, несмотря на проблемы, Олимпиада по-прежнему оставляет место лучшим проявлениям характера, силы, человеческих отношений. И воспоминаниям, которые останутся с нами навсегда.

Например, главная картинка начала Игр — единение Северной и Южной Кореи на церемонии открытия, где представители враждующих стран прошли под общим флагом, которые несли два спортсмена. Увы, пока это возможно только на Олимпиаде.

Или дружеские объятия на награждении чемпиона в акробатическом фристайле Александра Абраменко – первого украинского мужчины, выигравшего олимпийское золото, и бронзового россиянина Ильи Бурова, еще раз доказавших, что спорт вне политики. 

Чудесные прокаты Алины Загитовой и Евгении Медведевой стали главным украшением турнира фигуристок! Пожалуй, лучшие выступления в истории женского катания на Олимпиадах – таких безумно сложных и идеально исполненных программ до них не показывал никто.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК Ак Барс (Казань) и ПХК ЦСКА (Москва)
© Sputnik/ Максим Богодвид
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А разве можно равнодушно относиться к драме латвийского скелетониста Мартинса Дукурса, упустившего медаль ошибкой на последних метрах трассы в заключительной 4-й попытке? Чем измерить бронзовые 0,05 секунды, отделившие бобслейный экипаж другого латвийца Оскарса Мелбардиса от золота в заездах двоек?

Как вам грандиозное достижение казахстанского фристайла – первая олимпийская медаль могулистки Юлии Галышевой, к 26 годам прошедшей испытание третьей Олимпиадой?

Или золото эстафетной четверки из Беларуси во главе с непревзойденной Дарьей Домрачевой – главная сенсация биатлонной программы. В гонке, где победу заранее делили между немками, француженками и итальянками, сильнее всех оказались самые стабильные и устойчивые на огневом рубеже. 

А фристайлистка из Минска Анна Гуськова, сотворившая еще одно золотое чудо в борьбе против непобедимых китаянок из акробатики! И если бы не судейские решения в мужской части акробатического фристайла, вызвавшие возмущение даже у президента Александра Лукашенко, Беларусь могла обойти олимпийцев из России по количеству золотых наград.

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А как не восхищаться молодой командой российских лыжников, без лидеров показавшей в Пхенчхане лучший за последние 20 лет результат – 8 медалей! Новый герой мировых лыж – 21-летний Александр Большунов, ставший 4-кратным олимпийским призером.

Все-таки Олимпийские игры – слишком гениальный замысел, чтобы испортить его окончательно и бесповоротно. А эмоции, азарт борьбы и гордость за спортсменов всегда будут важнее проблем и скандалов. За это и любят спорт.

И пусть российским спортсменам так и не разрешили выйти на церемонию закрытия со своим флагом, можно с уверенностью сказать – те, кого все-таки пригласили, не зря приехали в Пхенчхан даже в нейтральном статусе. Несмотря на огромные потери, россияне завоевали здесь 17 медалей – больше чем на Играх в Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010.

Без них эта Олимпиада получилась бы куда более тусклой и безжизненной.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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аналитика, итоги, Олимпиада 2018, Олимпиада, Пхенчхан, Спорт
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