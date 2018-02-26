Макрон пытается стать Наполеоном 2.0 и предлагает ограбить Германию

Если план французского президента сработает, то Евросоюз вплотную приблизится к превращению в "Соединенные Штаты Европы", фактически управляемые из Парижа, — притом что Макрона никто не избирал на должность главы Евросоюза.

Судя по действиям французского лидера, он очень серьезно воспринимает надежды так называемых глобалистов из американской и европейской политической элиты, связанные с превращением его в настоящего "лидера свободного мира". Планы Макрона — наполеоновские, однако попытка их реализовать вполне может привести не к созданию "Соединенных Штатов Европы", а к полному развалу Евросоюза.

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На логичный вопрос "зачем эта авантюра Макрону и тем, кто за ним стоит?" есть несколько ответов. Прежде всего — Франции нужны деньги, причем срочно. Амбициозные экономические программы французского президента потребуют колоссальных финансовых вливаний, и Макрон уже много раз предлагал такую схему: Европейский союз выпускает общеевропейские долговые инструменты, отвечают по ним все страны ЕС в зависимости от возможностей, а пользуются те страны ЕС, у которых больше потребностей. Фактически эта схема предполагает, что немецкие налогоплательщики заплатят за выполнение обещаний, данных Макроном французским избирателям. Неудивительно, что Меркель резко против, а значит, для решения проблемы ее придется как-то заставить согласиться с макроновским планом по разграблению Германии.

Еще один важный мотив действий французского руководства — твердая уверенность части европейской элиты в том, что противостоять России в целом, а также лично Владимиру Путину способна только сплоченная Европа под руководством нового "лидера свободного мира". На роль этого лидера претендовала Хиллари Клинтон, но она проиграла Трампу, который ставит на первое место интересы американского бизнеса, а не наднациональной политической и экономической элиты. Потом эту роль прочили Ангеле Меркель, но она оказалась недостаточно жесткой в отношении России. Макрон смотрится в этом смысле гораздо перспективнее — у него много (даже слишком много) амбиций, он твердит о необходимости возвращения Франции и Европы в целом в большую геополитику и очень хочет проявить себя в конкуренции с Трампом и Путиным.

Проблема Макрона в том, что у него просто нет экономических и политических ресурсов, необходимых для такой конкуренции, и сейчас он пытается эту проблему решить, сделав себя "некоронованным королем всего Евросоюза".

Американское агентство Блумберг пишет, что "Макрону мало Франции" и что он "готовится бросить вызов всей Европе", однако отмечает, что задача покорения Европы — не из простых. Не без ехидства американские журналисты сравнивают Макрона с Наполеоном и предрекают ему большие проблемы при столкновении его планов с реальностью.

Дело в том, что для получения контроля над структурами Евросоюза французскому лидеру нужен контроль над Европарламентом, что, в свою очередь, даст ему серьезный рычаг воздействия на Еврокомиссию — структуру, играющую роль "правительства Евросоюза". Причем сам Макрон не может и не хочет оставлять свой президентский пост, а значит, ему нужно "хакнуть" политическую систему Европейского союза, которая изначально конструировалась таким образом, чтобы ни один президент или премьер европейской страны не мог одновременно контролировать и общеевропейские органы власти. Судя по заявлениям так называемой европейской рабочей группы, созданной амбициозным французским президентом для проникновения в политические системы европейских стран, Макрон готовится стать всеевропейским политическим кукловодом.

Эмиссары его партии En Marche уже ищут во всех странах ЕС кандидатов, согласных выступить от имени движения Макрона на европейских выборах, которые пройдут в следующем году. Помимо этого, переговорщики En Marche пытаются заручиться поддержкой "Альянса либералов и демократов за Европу" — транснациональной коалиции либеральных партий, поддерживающей глобализацию и централизацию Евросоюза и располагающей своей группой в Европарламенте. Если "кандидаты Макрона" массово выиграют европарламентские выборы в своих странах и потом к ним присоединятся евродепутаты "Альянса либералов и демократов за Европу", то у Макрона появится личная, можно сказать, "карманная" и довольно крупная фракция в Европарламенте. Если эта фракция будет достаточно большой и сможет привлечь на свою сторону перебежчиков из других политических объединений, то Европарламент превратится в послушный принтер французского президента, а значит, радикальные реформы в Евросоюзе и контроль за общеевропейским бюджетом и внешней политикой приблизятся еще на один шаг.

У этого плана есть определенные шансы на исполнение, но есть и несколько труднопреодолимых проблем. Проблема первая — деньги. Макрон — бывший высокопоставленный банкир дома Ротшильдов, и у него (а также его движения) серьезные связи в финансовых кругах и очень большие материальные ресурсы.

Однако массовая скупка и раскрутка кандидатов и евродепутатов потребует просто астрономических сумм. Еще более важная проблема — сопротивление политических элит тех стран Евросоюза, которые в условиях превращения ЕС в квазифедеративную структуру потеряют все свое политическое и экономическое влияние.

© AP Photo / Soazig de la Moissonniere/French Presidential Palace Неожиданная реакция французских соцсетей на

Австрийские, венгерские, итальянские и другие национальные элиты будут очень сильно мешать "кандидатам Макрона", а в случае реальной опасности федерализации ЕС на повестку может встать выход из союза конкретных стран.

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А самая главная проблема наполеоновских планов маленького гиганта большой французской политики заключается в том, что эти планы категорически не стыкуются с планами немецкой политической элиты по созданию европейской федерации под берлинским руководством. "Европейскому рейху" не нужен амбициозный банкир с замашками Наполеона, значит, новое правительство Германии будет искать и обязательно найдет необходимые политические и административные рычаги для саботажа попыток Макрона поставить под свой контроль Европарламент. Единственный способ избежать жесткой франко-немецкой конфронтации, вполне способной разрушить Евросоюз, — достижение какого-то компромисса между Берлином и Парижем. Скорее всего, по старой европейской традиции компромисс если и будет достигнут, то только после хорошей драки, которая, вероятно, развернется в политическом и медийном пространстве в ближайшее время.

В этих условиях практически неизбежны обвинения в адрес России: европейцы с удовольствием объявят Москву виноватой в расшатывании европейского единства и подрыве политической системы Евросоюза.

Это тоже своеобразная европейская традиция. На такие обвинения стоит реагировать с иронией и просто ждать нужного нам результата внутриевропейской борьбы. Чем больше синяков наставят друг другу Берлин и Париж, тем легче будет с ними потом договариваться по важным для России вопросам.

Источник: РИА Новости

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