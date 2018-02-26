Глазами болельщика: почему хоккей украсил Олимпиаду

Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев подводит итоги Олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане, который еще раз доказал, что в этой игре слабых команд практически не осталось.

"А кто сильнее, мы или чехи?"

"Ну мы же выиграем? Немцы ведь слабая команда?"

"Мы что, совсем играть не умеем? Словакам ведь проиграли"

Такие вопросы мне постоянно задавали друзья и коллеги во время 11 дней Олимпийского турнира. Когда я начинал отвечать основательно, собеседники явно скучали. И их можно понять. "Главное, чтобы наши выиграли" — это лейтмотив современной Олимпиады. И неважно, в какой стране его задают. И "наши" в каждом случае разные, отмечается в колонке Олега Дмитриева на Sputnik Беларусь.

Но выиграли мы — а заодно и весь российский, и советский хоккей. © Sputnik/ Ramil Sitdikov "Странная" Олимпиада в Пхенчхане: какой она войдет в историю

Одно бесспорно. Кроме российских олимпийцев выиграла и Международная федерация хоккея (ИИХФ). Своей многолетней работой глава организации Рене Фазель доказал: чем больше на Олимпиаде стран-участниц, тем выше растет уровень хоккея.

Хоккейная версия "орднунга"

Главное доказательство правоты Фазеля — присутствие в финале сборной Германии. И никто не вспоминает, что 42 года назад на Играх в австрийском Инсбруке на третьем месте подиума — после СССР и Чехословакии — расположилась сборная ФРГ. И "заводилой" в той команде был высокорослый Эрик Кюнхакль.

С легендой немецкого хоккея я встретился случайно в середине 90-х. Шел я как-то по маленькому северному портовому городу Бремерхафен. Увидел арену, решил подойти поближе. Зашел внутрь — и увидел, что молодежь тренирует именно Кюнхакль. На том занятии атмосфера была потрясающей — все слушали тренера, а затем внимательно, с горящими глазами, старались исполнить то, что говорил бронзовый призер Олимпиады. И ведь команда-то та была вполне заштатной.

А вот теперь скажите мне, пожалуйста, почему должна быть слабой команда той страны, которую воспитали олимпийские чемпионы прошлого? Да и немецкая хоккейная лига — тоже не промах, примерно половину немецкой олимпийской сборной составляют команды из клубов "Адлер" (Маннгейм) и "Айсбэрен" (Берлин). То есть в Пхенчхан приехали середняки, которые хорошо знакомы друг с другом. А ведь это не так уж и плохо для 11-дневной Олимпиады.

© Sputnik/ Vladimir Pesnya Победа российского хоккея на Олимпиаде: как это было 21

Перед финалом Германия стала командой, которая сокрушила на пути к финалу тех, кому уже прочили там место — это Швеция, обладающая блестящей хоккейной школой, и Канада, которую даже представлять не надо. Что помогло в этой ситуации? Явление под названием Ordnung — всеобщий немецкий порядок во всем. Рациональная игра, умеренная смелость — ну, а уж первые два гола Канады в полуфинале были забиты в канадском стиле — немцы уверенно играли ближе к воротам. Вот поэтому они и сыграли в финале и боролись там, как могли. И перевели игру в дополнительное время, где и уступили россиянам.

"Второсортная Европа"

Если кто и был аутсайдером в Пхенчхане, то это только хозяева, вчистую проигравшие все матчи. У остальных сборных, которых никто не воспринимал всерьез, была своя "минута славы".

Словакия "сдохла" во втором туре — обыграла Россию, сотворила сенсацию и после этого уступила два раза США и один раз словенцам. Не уверен, кстати, что даже после этого весь мир теперь в курсе того, что Словения и Словакия — не одна и та же страна.

Словенцы сотворили мини-чудо. После победы над словаками они уж точно бы могли обыграть норвежцев и выйти еще раз на Россию в четвертьфинале. Но подвело все-таки типичное славянское "авось" — создавали моменты, но не забили. А норвежцы забили — и дали шанс игроку питерского СКА Патрику Торесену сыграть против 15 своих одноклубников, представляющих Россию. Проиграли норвежцы россиянам достойно — шайбу-то забили. Хоть и счет был 1:6.

© AP Photo / Lee Jin-man Сколько платят за медали Олимпийских игр в разных странах?

Кстати, германского чуда могло бы и не быть. В 1/8 финала их вполне могла обыграть Швейцария, которая ничуть не хуже немцев. Ведь благодаря приглашению канадцев и россиян на тренерские позиции хоккей альпийской страны поднялся на небесные высоты. Доказательство — "Кубок Шпенглера" — предновогодний турнир, который собирает лучшие швейцарские и европейские команды, одну дружину из КХЛ, а также олимпийскую сборную Канады. Швейцарцы спасовали перед немцами только в конце игры — иначе все могло быть по-другому.

Еврохоккейтур

После этой Олимпиады трем Европейским грандам — Швеции, Финляндии и Чехии — нужно всерьез задуматься о том, что самобытность их хоккея без вливания кадров извне — дело, мягко скажем, не совсем продуктивное.

У шведов подготовка молодых игроков не ломалась, как в 90-е в бывшем СССР. У чехов и финнов тоже было все хорошо, но звездочек было гораздо меньше, чем у нас и у шведов. Именно это было одной из причин того, что Швеция и ее профессионалы на Олимпиаде-2014 в Сочи проиграли только лишь Канаде. А точнее, одному игроку — Сидни Кросби, который забрасывал решающие шайбы в ворота шведов.

Кстати, матч "Швеция — Финляндия" был одним из самых увлекательных на этом турнире. Это был закрытый, но очень мощный хоккей. Все шайбы были заброшены после потрясающих суперпрофессиональных атак. В результате победители-шведы попали на Германию, которую явно недооценили, а Финляндия в равном поединке уступила Канаде. Надо все-таки не только развивать свои хоккейные школы, но и заимствовать много от других хоккейных держав.

Очень хорошо и надежно прошли раннюю стадию турнира чехи. Игра в защите была практически безупречной. Блестяще два раза сыграл в серии буллитов против Канады и США вратарь Францоуз. Но вот в полуфинале зачем-то стали играть против российской команды "первым номером". Поэтому пропустили пару результативных контратак и лишились шансов на золото.

Заокеанский подход: я тебя слепила из того, что было

Вот если разобраться, то сборные Канады и США стали заложниками системы ценностей своего общества. Они вернулись к эпохе "холодной войны". На Олимпиады в 60-е, 70-е и 80-е североамериканские команды присылали либо периферийные, либо молодежные команды. В 1980-м вот такие американские студенты обыграли сильнейшую сборную СССР.

© Sputnik/ Александр Вильф Историческая победа: российские хоккеисты завоевали золото на Олимпиаде

На этот раз — из-за не совсем понятных "разборок" между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и ИИХФ хоккеисты из ведущей лиги не приехали. Как показали дальнейшие события, в зрелищности этот турнир не потерял. А вот то, что сборные США и Канады заняли на турнире "не свои" места — это целиком и полностью вина боссов НХЛ.

Американские "студенты" на нынешней Олимпиаде смогли обыграть лишь Словакию. Встречи с ведущими европейскими сборными — России и Чехии — показали: на равных молодые американцы сражаться могут лишь моментами. Поэтому и вылетели из турнира совершенно заслуженно.

Член МОК устроил драку в Пхенчхане: руководство официально извинилось>>>

А вот сборная Канады нашла свою "палочку-выручалочку". Стране кленового листа очень помогли игроки из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Минчанин Граньяни, магнитогорец Ли, московский армеец Робинсон. Они хорошо "выстреливали" в решающие моменты. Вот только во время встречи с Германией позволили себе расслабиться — за это и поплатились.

Матч за третье место между Канадой и Чехией стал триумфом открытого хоккея. 6:4 в пользу Канады — и третье место у них. А ведь болельщикам за океаном явно хотелось большего.

Скорость и ухабы для "Красной машины"

А что же олимпийские атлеты из России? Этот турнир по игре все-таки можно занести в актив Олегу Знарку. Во время встречи со Словакией обнажились все негативные стороны, которые ребята сумели исправить. Активно играл Ковальчук, хорош был молодой Кирилл Капризов, принесший победу в финале. Очень нужные шайбы по ходу турнира забрасывал Никита Гусев.

© REUTERS/ Pawel Kopczynski Олимпийские Игры в Пхенчхане объявлены закрытыми 37

Интересно и решение пригласить в команду только игроков из трех клубов — СКА, ЦСКА и магнитогорского "Металлурга". В принципе, на площадке в Пхенчхане за страну и за болельщиков играли лучшие хоккеисты. Очень хорошо, что, пожалуй, впервые за постсоветскую историю команда смотрелась как единый механизм, собранный по принципу "И стар, и млад".

Световое шоу болельщиков сборной России перед штаб-квартирой WADA>>>

Однако в полуфинале и финале стало видно, что команда явно "подсела" физически. Поэтому и заключительные встречи по качеству игры получились не такими яркими. Но выступление команды — несмотря ни на что — получилось более чем достойным. Гол Гусева за 45 секунд до конца, победная шайба Капризова — и Россия, собственно, сделала то, что и должна была — даже когда сил не оставалось.

А еще немного обидно за бывший советский хоккей. Ведь вместо Германии, Норвегии и Словении могли бы играть Беларусь, Латвия и Казахстан. Просто команды из бывшего СССР не очень удачно провели решающие квалификационные матчи. И если развивать хоккей поступательно, то на следующей Олимпиаде мы тоже можем увидеть сюрпризы — ведь советская хоккейная школа еще жива — несмотря ни на что. А впереди — игры на Кубок Гагарина! Сезон продолжается!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.