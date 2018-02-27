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Примэрия Кишинева

Сильвия Раду успешно прошла свою первую зиму на посту и.о. мэра Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Федор Ларионов
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Есть в Кишиневе ситуации, которые всегда существовали в неразлучной паре с некоторыми другими событиями. Например, Центральный рынок и пронзительные крики "Отравэ, отравэ!", или водопровод и его ремонт, или снег и полный паралич всего городского хозяйства.

Однако этой зимой хотя бы в отношении снегопадов и их последствий традиция нарушилась. До весны осталось чуть-чуть, а, значит, мы имеем моральное право подвести ранние, как цветы подснежника, итоги.

Впервые за долгое время в три зимних месяца по столичным дорогам можно было нормально передвигаться.

Да, на улице все еще арктический холод (по крайней мере, летом в Арктике так же холодно, как сейчас в Кишиневе). Пригревшиеся было на солнышке кишиневцы снова кутаются в шапки и шубы. Но уже ясно, что это последний приступ морозов. И стоит констатировать, что со своей первой "дорожной" зимой на должности и.о. мэра Сильвия Раду справилась успешно.

Дорин Киртоакэ
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Зима позади и, кстати, нельзя сказать, чтобы мы за три последних месяца часто видели Сильвию Раду по телевизору. Кишиневцы от этого отвыкли, потому что прежний градоначальник из телевизора просто не вылезал, объясняя, почему не получилось то, отчего провалилось это, и кто (но только не он) в очередной раз виноват во всем. Чтобы освежить память, просто напомним "зимние" новости, которые кишиневцы получали по утрам.

"Киртоакэ: "Eсли выпадет снег, Кишинев этого не переживет". Что, вообще, значило в его устах это "если"? Это же из разряда высказываний типа "внезапно пришел декабрь".

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"Примар возмущен тем, что кишиневцы сами не чистят снег у своих домов". Помнится, горожане были так ошеломлены нахальством этого заявления, что даже не сразу нашлись, что сказать. А когда нашлись, то высказывались только ругательно.

"Примар: снег занесло к нам из Сибири". Зная предрассудки однопартийцев мэра, понятен намек – в том, что улицы Кишинева не убирают от снега, виновата Россия, которая у них автоматически во всем и всегда виновата.

А еще бывший примар хотел, чтобы предприниматели платили за расчистку улиц от снега. Но зачем тогда вообще нужны примар и муниципалитет, если убирать снег должны кишиневцы, а платить за расчистку улиц – предприниматели?

И завершающий, коронный удар бывшего градоначальника, так сказать, переход от зимней повестки дня к весенней: "Примар о грязи после таяния снега: "Эта проблема не решится за год или два". Надо прочитать это так, что она не решится никогда, потому что это "наследие русских".

Здесь, как никогда, уместно вспомнить о классической истине, — "Кто хочет работать – ищет решения проблем, кто не хочет – ищет причины, почему их нельзя решить ".

Эту фразу еще в самом начале стоило бы нарисовать на транспаранте и повесить над примэрией, чтобы каждый сотрудник видел ее, приходя на работу.

И наверное многие согласятся, что символом многолетнего правления людей, которые не могли и не должны были возглавлять Кишинев, станет гротескная фигура, которая неумело втыкает лопату в сугроб — и всерьез считает, что горожане должны восхищаться этим "героизмом".

Павел Мидриган
© Sputnik / Miroslav Rotari
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И вдруг приходит человек, который сразу  понимает, например, что транспортные артерии должны расчищать не тысячи замерзших людей с примитивными деревянными лопатами, а современные снегоуборочные комбайны. И если у бывшего градоначальника считалось, что чистота города, стремление сделать так, чтобы горожанам было удобно и радостно в столице Молдовы – всё это глупости, выдуманные вы сами поняли кем, то нынче дела меняются.

Убирать снег в Кишиневе под командой Сильвии Раду получается хорошо. Надеемся, точно так же будет получаться и все остальное. Все определяет ее подход к делу, взгляд на обязанности примара и работу примэрии, желание и умение делать дело, а не выдавать обещания, а затем сваливать вину за неудачу на невозможность найти решение – на отсутствие денег, техники, людей и кто знает, чего ещё.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

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Теги:
примэрия Кишинева, решение городских проблем, дороги, Кишинев, Общество
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