Россия не отступит: будет ли нанесен удар по войскам США в Сирии

Или чем ответит Россия на "евфратский привет" ВВС США в Сирии: боевые действия в этой стране близки к "качественному скачку", и на Западе анализируют возможные варианты прямой конфронтации вооруженных сил России и США.

Обстановка осложнена большим количеством иностранных участников конфликта на относительно компактной территории (185 тыс. кв. км), сравнимой со Свердловской областью (1% площади РФ) или четвертью Афганистана.

© AFP 2018/ OMAR HAJ KADOUR МИД Ирана: США начали волну интервенции и оккупации Сирии

Общий расклад сил таков: на сирийском театре военных действий прямо или опосредствованно противостоят друг другу непосредственно и в коалициях Россия и США, Иран и Израиль, США и Турция. Идет также ожесточенная борьба турок с курдами, ощущается религиозное давление Катара и доносятся отголоски боевых действий в Афганистане и Ираке.

В сложившейся ситуации Россия не может позволить себе поражение или компромиссную ничью. Легитимное присутствие и недавние потери являются своего рода гарантией прямого, жесткого и непредсказуемого ответа Москвы тем, кто пролил кровь российских граждан на левом берегу Евфрата. И многие зарубежные аналитики считают ответный удар по американским войскам в регионе неизбежным.

700-миллиардный оборонный бюджет США в 10 раз превышает российский, и все же французское издание Atlantico утверждает: "США – Россия: война объявлена, хотя никто этого еще не осознал… Ответ на гибель российских наемников, вероятно, рано или поздно все же случится, причем там, где его совершенно не ждут. К тому же, речь идет вовсе не о мщении (Путин – хладнокровный политик), а о стратегии: нужно указать противнику, что существует черта, которую ему лучше не переступать".

Авторитетная американская газета The Washington Post дополняет: "Россия полагает, что сможет выдавить США из Сирии. Это будет катастрофа".

© Sputnik/ Mikhail Alaeddin Сирийский кризис: трудное урегулирование

Постепенное исчезновение с сирийской "шахматной доски" боевиков ИГ (запрещенная в России и ряде стран мира террористическая группировка) и прочих террористических группировок обостряет противоречия и провоцирует "прямые конфликты между США и Турцией, Израилем и Ираном, и даже между Соединенными Штатами и Россией".

Вьетнамский синдром

Американская артиллерия и авиация в ночь с 7 на 8 февраля нанесли массированный (многочасовой) удар по сирийским правительственным войскам, которые "посмели" переправиться на левый берег Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. И руководитель Центрального командования ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джеффри Харриган заявил, что в атаке участвовали американские истребители-бомбардировщики F-15, самолеты огневой поддержки AC-130, вертолеты Apache, беспилотники MQ-9 Reaper и даже стратегические бомбардировщики B-52. Фактически весь комплекс ударных средств ВВС США. Столь чрезмерная и болезненная реакция Пентагона на действия законного правительства САР свидетельствует о твердом намерении американцев сохранить свое присутствие в стране и, возможно, закрепить его в созданием "левобережной Сирии" (подобие Южного Вьетнама с марионеточным правительством 60-х годов прошлого века).

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И все же после "глобального удара" ВВС США по левому берегу Евфрата расклад сил принципиально не изменился. Израиль обменялся воздушными ударами с Сирией и Ираном (был сбит израильский самолет). Турция продолжила "зачистку" приграничного курдского анклава, и "Оливковая ветвь" Эрдогана уже нависает над дислоцированными неподалеку американскими войсками (по разным данным, от 2 до 5 тысяч военнослужащих). Сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС добивают террористические группировки в северной провинции Идлиб и в пригороде Дамаска. Что будет дальше?

Американцам пока еще мягко выкручивают руки. Им все сложнее контролировать районы, подконтрольные "отрядам вооруженной оппозиции". Россия по-прежнему отрицает само существование "хороших" террористов, а Минобороны РФ оценивает вклад США в сирийское урегулирование двумя словами: "гуманитарная катастрофа".

Иракское издание Al Alam не без оснований называет недавнюю резолюцию Совета Безопасности ООН о 30-дневном перемирии в Сирии прикрытием для оперативного развертывания спешно формируемой американцами в Эт-Танфе "Новой сирийской армии". Якобы оппозиционные "фронты", а по факту террористические группировки меняют лишь вывеску-франшизу и точки дислокации на сирийской территории.

Момент истины

Влиятельный американский журнал Newsweek ранее заметил: "США проиграли войну в Сирии России и Ирану". Действительно, через семь лет после начала войны в Сирии у Вашингтона остается все меньше пространства для маневра, не говоря уже об основаниях для строительства на сирийской территории американских военных баз. Законное правительство страны при поддержке союзников не быстро, но уверенно восстанавливает контроль над провинциями и границами САР. Раньше или позднее, американские военные инструкторы и разношерстные "повстанцы" отправятся из Сирии в другие горячие точки Азии и Африки.

Россия не отступит и не бросит все ресурсы на форсированное достижение поставленных целей. 100-мегатонная торпеда "Статус-6" наверняка не понадобится. Однако динамичная и противоречивая обстановка на сирийском ТВД, где "пересекаются" вооруженные силы многих стран, повышает вероятность прямого столкновения Вашингтона и Москвы (цели которых в регионе диаметрально противоположны). Именно так, на грани большой войны, формируются сегодня новые "правила поведения" двух ядерных государств в точках пересечения их интересов и вооруженных сил (не исключая частные военные компании). Наверное, так было во все времена.

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В Пентагоне заявляют, что Россия мешает США доминировать на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, на земле и в воздухе. Американцы обвиняют Москву в провале операции по уничтожению сирийского химического оружия и всесторонне готовят европейцев к тактическому ядерному удару по России. А еще угрожают новыми санкциями. Кажется, Вашингтон полностью утратил связь с реальностью.

Вседозволенность США тесно связана с безнаказанностью. "Красные линии" будут обозначены в Сирии весомо, грубо, зримо. Полагаю, ждать российского ответа на "евфратский привет" ВВС США осталось чуть более двух недель.

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