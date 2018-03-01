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Игрок сборной Уругвая Луис Суарес радуется голу

Кубок мира в России: сборная Уругвая глазами болельщика

© Sputnik/ Алексей Филиппов
Колумнисты
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Олег Дмитриев
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев предлагает "неэнциклопедический" взгляд на сборную Уругвая, одну из соперниц сборной России на групповом этапе.

Может быть, есть некоторый символизм в том, что сборной России достался именно Уругвай: дважды чемпион мира, сборная, которая обладает такими игроками мирового класса, как Луис Суарес и Эдисок Кавани. Своего рода команда — "лакмусовая бумажка". Игра против "крепыша" мирового футбола раскрывает все положительные и отрицательные стороны соперника, отмечает Sputnik Беларусь. 

Ириарте плюс Гиджа: две легенды, два чемпиона

До и сразу после Второй мировой войны Уругвай боялись и уважали все. На старых видео того времени можно разглядеть, что чемпион мира 1930 года Сантос Ириарте закладывал мячи в "девятку" так точно и стремительно, что даже сегодня эти моменты пересмотреть не грех. Такая точность помогла сборной Уругвая выиграть первый чемпионат мира в истории, который для сборной этой страны был "домашним".

А через 20 лет от Уругвая рыдала вся Бразилия. Все болельщики этой страны — вся "канаринья" — были уверены в победе своих футболистов в родных стенах. Уругвай, конечно же, был против этого. Особенно старался на поле во время финала Альсидес Гиджа. Его фланговый проход и отменный удар застали вратаря врасплох. И Гиджа принес Уругваю второе золото мировых первенств.

А еще 20 лет спустя сборная Уругвая "подложил свинью" сборной СССР. Южноамериканские футболисты забили гол уже в дополнительное время — тогда выход в четвертьфинал для наших футболистов был заурядным событием.

Франческоли — кумир для Зидана

В следующий раз футбольное сообщество обратило внимание на Уругвай в 1986 году. Причин было две. Первая — разгромнейшее поражение от Дании со счетом 1:6.

Вторая — наличие в команде Уругвая двух "жемчужин", которые помогли сборной выйти в плей-офф и почти на равных сражаться с Аргентиной. Ими были Антонио Алсаменди и Энцо Франческоли.

Алсаменди цементировал игру команды — помню матчи того времени. Казалось, что Антонио без каких-либо усилий передвигался по полю. В Европе он по-настоящему не заиграл, а вот в соседней Аргентине им просто восхищались — даже несмотря на то, что уругвайцев там не сильно-то и любят.

Энцо Франческоли был более взрывным. Он мог и классные передачи отдавать, и голы забивать. Поэтому сразу после того чемпионата мира Энцо оказался во Франции. Лавров он особых не снискал. Однако он стал кумиром для многих французских мальчишек, среди которых был и один из будущих "королей мирового футбола" Зинедин Зидан.

Они встретились позже — в середине 90-х, когда карьера француза уже шла в гору. "Ты будешь лучше меня", — сказал тогда Энцо Франческоли. Его слова стали пророческими.

Танго в Южной Африке, укус в Америке

Летом 2010 года Уругвай предстал перед футбольным миром во всей красе. До турнира никто не воспринимал команду всерьез. Однако страстная игра, которую показывали футболисты, довела их до полуфинала. Лидером той команды был Диего Форлан, кумир болельщиков "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" из Мадрида.

Но и помощники у него тогда были на загляденье: тогда еще молодые Луис Суарес и Эдисон Кавани, которые радуют европейских болельщиков в наши дни. Оборону команды цементировал Фернандо Муслера — голкипер небольшого роста. По манере игры он очень похож на стража ворот сборной России Игоря Акинфеева.

Ту команду "сколотил" Оскар Табарес, который и до сих пор остается у руля. Не так плохо уругвайцы выглядели и на Кубке мира — 2014, но запомнились они там совсем не этим: в матче против Италии Суарес от всей души укусил защитника "Скуадры Адзурры" Кьеллини. За что был изгнан с мундиаля.

Такие эмоции Луис проявлял не единожды. Кусался он и в юные годы в Уругвае, и в английской премьер-лиге. Среди "пострадавших" — серб Бранислав Иванович, нынешний игрок "Зенита", который долгие годы выступал за "Челси".

Уверен, что на ЧМ 2018 в России Суарес кусаться не будет. А то, что сборная Уругвая —  "зубастая" и надежная, надо взять на вооружение всем командам-участницам — даже грандам.

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Теги:
сборная, футбол
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