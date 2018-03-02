10:57 02 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-13°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Messer

Неоправданная жестокость: почему жители Молдовы убивают друг друга?

CC BY 2.0 / Lwp Kommunikáció / Elárulva
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Федор Ларионов
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (398)
41021

Убийство фотомодели Анастасии Чекати потрясает своей бессмысленной, какой-то нелепой кровожадностью. Но это лишь одно из жестоких преступлений.

Всё это словно дурной, кошмарный сон. Жили-были два молодых, здоровых, небедных и непьющих человека. Ссорились, мирились, — что же, бывает. Как пишут в романах, "ничего не предвещало". 

И вдруг, будто из ничего, на ровном месте, — два мертвых тела и новорожденная-сирота, которая даже не сумеет вспомнить своих родителей. Впрочем, думаю, ей обязательно помогут. Найдутся доброхоты, которые нашепчут, с жалостливым выражением лица, – "ой, а ты не знала? Твой папа зарезал маму, а потом выбросился из окна!" — и что тогда случится с психикой этого ребенка? Вот и еще одна сломанная судьба, и всё из-за одного удара ножом.

Общество захлестывает вал жестокости, бессмысленной и беспощадной

Бессмысленная, нелепая жестокость стала сотрясать города и села Молдовы регулярно. 

В Страшенах юный "отморозок" в компании таких же, как он, малолетних подонков, жестоко убил 14-летнюю Кристину Пархоменко. 

В Единецком районе двое пьяных мужчин зарезали работника автозаправки ради нескольких леев из кассы.

Или вот, другая 14-летняя девочка… Хотя даже как-то странно называть этого человека – "девочкой". Девочка – значит, бантики, куклы и слезы из-за мальчика. А эта… гражданка избила, а затем задушила подругу и бросила труп в лесу. Та ей денег должна была – ну, и задушила ее.

Anastasia Cia
© Facebook / Anastasia Cia
За что убита Анастасия Чекати: заявление полиции

Жители Молдовы уезжают за границу, но словно увозят вирус насилия с собой. В Санкт-Петербурге гражданин Молдовы 28 лет чуть не забил насмерть своего маленького сына и пытал его, приложив руку малыша к раскаленной сковороде.

Страдают не только люди, но и бессловесные твари. В Тирасполе молодой человек поссорился со своим дедом — пенсионер отказался выдать нигде не работающему внуку 5 рублей. Парень пришел в ярость. Выскочив в коридор, он вытащил пса из будки и забил его ногами до смерти. 

В общем, наша любимая, хотя и бедная, страна вовсе не такое благостное место, где без конца танцуют в вышиванках с кувшинами вина в руках, — как это может показаться приезжему туристу. Судя по жестокости преступлений, нашу патриархальность мы потеряли где-то по дороге.

Кошмар на улицах тополей и платанов

По сводкам прокуратуры, в прошлом, 2017 году в нашей стране зафиксировано 139 покушений на убийство, 171 раз людей избивали с нанесением тяжких телесных повреждений. Зараза перекинулась с взрослых и на детей. Дети и подростки в 2017 году стали фигурантами 555 уголовных дел, из них 31 человек — по особо тяжким и чрезвычайно тяжким преступлениям. 

"Тяжкие телесные", в переводе с сухого языка юриспруденции — это страшные раны. "Повреждение, которое опасно для жизни, влечет за собой полную утрату конечности, внутреннего органа, зрения, слуха, прерывание беременности или обезображивание лица и тела". 

Беспризорники
© Photo: Derek Maul
Детская преступность в Молдове: прокуроры представили цифры и факты

Иногда кажется, что нашему обществу нужен коллективный психотерапевт, который уложит его, общество, на кушетку и выяснит, не страдает ли оно биполярным расстройством. И ведь, не сказать, чтобы полиция не работала. Полиция работает, сбивается с ног. Прокуратура озабочена профилактикой подростковой преступности. 

Но все равно в городах и селах Молдовы люди режут, жгут и до смерти забивают друг друга. 

Не мы такие, жизнь такая?

Что же творят друг с другом жители Молдовы и почему человеческая жизнь, здоровье и достоинство стоят так дешево?

Конечно, просто напрашивается ответ – потому что лучшие, самые активные и ответственные люди все время находятся за границей или окончательно покидают Молдову, зарабатывая на жизнь. 

Палаточный лагерь для мигрантов
© Sputnik/ Alexey Kudenko
Современное рабство, или как работают мигранты в Италии

Потому что разрушаются семьи и остаются без воспитания дети. Потому, что среди людей растет ощущение равнодушия, бесперспективности и безразличия к жизни, что к своей, что к чужой. И многие убеждены, что важны только деньги, и только в деньгах – успех. А ради успеха все средства хороши, и все позволено, что приближает к цели. 

Все это верно. Но, может быть, не только общество виновато? Слишком легко заявить "не мы такие, жизнь такая". 

Как люди становятся изуверами и садистами

В 1971 году был проведен знаменитый "Стэнфордский тюремный эксперимент", который прогремел на весь мир. Во время эксперимента психологи разделили студентов на две группы. Одна группа играла роль заключенных, а другая – роль тюремщиков.

Однако эксперимент пришлось неожиданно прекратить, потому что он быстро вышел из-под контроля. Вместо двух недель он продолжался всего шесть дней, потому что "тюремщики" начали проявлять крайнюю жестокость, избивая и унижая своих ровесников-"заключенных". При этом студенты были убеждены, что они полностью правы и поступают хорошо.

По итогам целого ряда похожих экспериментов исследователи сделали важный вывод. Человек проявляет жестокость, когда верит, что имеет на это право, и что его поступки — это единственно правильное решение. "Вынужденная необходимость", которая разрешает быть садистом и палачом, но при этом оставаться "хорошим".

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Жестокое убийство в Кишиневе: 14-летняя девочка задушила свою подругу

Однако  выбор — ударить ножом, или развернуться и уйти, пожертвовать собой или пожертвовать другими — такой выбор есть всегда. И ответственность за свое решение всегда несёт сам человек, а не только общество. Не вселенский разум и не модное философское учение.

Кто же виноват и что нам всем делать?

Я уже, было, решил закруглиться, обратившись за моральной поддержкой к читателями сайта в уверенности, что все меня поддержат. И вдруг, раздался звонок в редакцию и взволнованный голос женщины, назвавшейся сельской учительницей, попросил ее выслушать ее. 

Ученик, избалованный всеми руководителями школы по причине значимости его родителей встал на уроке и выплюнул "жвачку" прямо на голову девочке, которая не отела иметь с ним дела. На замечание учительницы он, смеясь, заявил – "А ты кто такая? Ободранка, которая радуется зарплате, которую я за полчаса с приятелями прогуляю. Мои папка и мамка еще к тебе придут…." И правда, на другой день коллеги преподавателя устроили ей разнос. "Чего лезешь?" Тебя можно за пять минут отсюда вышвырнуть, а их? Кто они, и кто ты? Живи так, как люди живут, и не лезь со своим мнением.

А общество молчит. Все знают об этом и безмолвствуют. И какой вывод должен сделать после этого молодой человек, какой урок он усвоит?

В общем, все сложно. Ясно только, что в нашем социуме что-то очень и очень не в порядке. Напишите нам о том, что вызывает вашу боль и тревогу. Попробуем решать эти задачи вместе.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (398)

По теме

Убийца Кристины Пархоменко пойдет под суд еще по двум статьям
Убийство в Молдове: забил до смерти и выбросил тело в яму
Двойное убийство в Яловенах: что решил суд
Теги:
жестокость, насилие, убийство, Молдова, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рассвет, наблюдаемый с Солнечной горки в Мурманске
    Газовый голод

    Почему латвийским потребителям в холода может быть не достаточно газа, поставляемого из России по трубопроводу?

  • Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис
    "Миссия Сибирь"

    Спикер Сейма Литвы предложил Польше принять участие в акции "Миссия Сибирь", призванной привести в порядок кладбища ссыльных литовцев.

  • Нарвитянин Алтай Зейналов.
    "Золотое" приложение

    Разработанное в Эстонии приложение "Маленькие истории" стало призером конкурса "Золотое Приложение 2017" в России.

  • Лаборатория качества, архивное фото
    Молочные войны

    Вице-премьер Беларуси считает, что споры между Минском и Россельхознадзором по качеству продовольствия могла бы решать независимая лаборатория.

  • Надевание наручников
    Отбегался

    Гражданин Грузии, с 2002 года находившийся в межгосударственном розыске за убийство, задержан в Ульяновской области.

  • Рукопожатие коллег
    Бизнесвумен по-абхазски

    Новая Ассоциация женщин-предпринимателей создана в Абхазии – решением каких задач будет заниматься объединение?

  • Тушение пожара в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Смерть в огне

    В результате пожара в наркологическом диспансере в Баку, по предварительным данным, погибли более двадцати человек.

  • Армен Саркисян
    День выборов

    Сегодня парламент Армении выбирает президента – какую роль будет играть новый глава государства в парламентской республике?

  • Первый форум мусульман Евразии в Астане
    Светский лидер

    Эксперты считают, что Казахстан в сравнении с другими странами региона можно считать самым светским государством – Sputnik узнал почему.

  • Медали ветерана войны. Архивное фото
    "Афганский" развод

    В Кыргызстане 46 человек, оформленные по фиктивным документам как ветераны войны в Афганистане, получили от государства более 350 тысяч долларов.

  • Государственное унитарное предприятие Таджикская Алюминиевая Компания ТАЛКО
    Алюминиевая остановка

    "Таджикская алюминиевая компания" прекратит работу на два года в связи со строительством нового совместного таджикско-китайского алюминиевого предприятия.

  • Семеро человек погибли в аварии на трассе Актау-Бейнеу
    Убийственное пламя

    Семь человек, в том числе шестеро граждан Узбекистана, погибли в Казахстане после возгораниях их автомобиля, столкнувшего с грузовиком.

  • Открытая тренировка Гассиев-Дортикос
    Человек года

    Министр строительства и архитектуры Северной Осетии Русланбек Икаев и чемпион мира по боксу Мурат Гассиев лидируют в голосовании за звание "Человек года Осетии".

  • Рассвет, наблюдаемый с Солнечной горки в Мурманске
    Газовый голод

    Почему латвийским потребителям в холода может быть не достаточно газа, поставляемого из России по трубопроводу?

  • Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис
    "Миссия Сибирь"

    Спикер Сейма Литвы предложил Польше принять участие в акции "Миссия Сибирь", призванной привести в порядок кладбища ссыльных литовцев.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Скульптура в норвежском парке Вигеланд
Самые странные скульптуры со всего мира
Как в аэропорту Кишинева пассажиров поздравляли с первым днем весны
Как в аэропорту Кишинева пассажиров поздравляли с первым днем весны
Мэрцишор
Мэрцишор - красивая молдавская традиция

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться