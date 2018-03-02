Неоправданная жестокость: почему жители Молдовы убивают друг друга?

Убийство фотомодели Анастасии Чекати потрясает своей бессмысленной, какой-то нелепой кровожадностью. Но это лишь одно из жестоких преступлений.

Всё это словно дурной, кошмарный сон. Жили-были два молодых, здоровых, небедных и непьющих человека. Ссорились, мирились, — что же, бывает. Как пишут в романах, "ничего не предвещало".

И вдруг, будто из ничего, на ровном месте, — два мертвых тела и новорожденная-сирота, которая даже не сумеет вспомнить своих родителей. Впрочем, думаю, ей обязательно помогут. Найдутся доброхоты, которые нашепчут, с жалостливым выражением лица, – "ой, а ты не знала? Твой папа зарезал маму, а потом выбросился из окна!" — и что тогда случится с психикой этого ребенка? Вот и еще одна сломанная судьба, и всё из-за одного удара ножом.

Общество захлестывает вал жестокости, бессмысленной и беспощадной

Бессмысленная, нелепая жестокость стала сотрясать города и села Молдовы регулярно.

В Страшенах юный "отморозок" в компании таких же, как он, малолетних подонков, жестоко убил 14-летнюю Кристину Пархоменко.

В Единецком районе двое пьяных мужчин зарезали работника автозаправки ради нескольких леев из кассы.

Или вот, другая 14-летняя девочка… Хотя даже как-то странно называть этого человека – "девочкой". Девочка – значит, бантики, куклы и слезы из-за мальчика. А эта… гражданка избила, а затем задушила подругу и бросила труп в лесу. Та ей денег должна была – ну, и задушила ее.

Жители Молдовы уезжают за границу, но словно увозят вирус насилия с собой. В Санкт-Петербурге гражданин Молдовы 28 лет чуть не забил насмерть своего маленького сына и пытал его, приложив руку малыша к раскаленной сковороде.

Страдают не только люди, но и бессловесные твари. В Тирасполе молодой человек поссорился со своим дедом — пенсионер отказался выдать нигде не работающему внуку 5 рублей. Парень пришел в ярость. Выскочив в коридор, он вытащил пса из будки и забил его ногами до смерти.

В общем, наша любимая, хотя и бедная, страна вовсе не такое благостное место, где без конца танцуют в вышиванках с кувшинами вина в руках, — как это может показаться приезжему туристу. Судя по жестокости преступлений, нашу патриархальность мы потеряли где-то по дороге.

Кошмар на улицах тополей и платанов

По сводкам прокуратуры, в прошлом, 2017 году в нашей стране зафиксировано 139 покушений на убийство, 171 раз людей избивали с нанесением тяжких телесных повреждений. Зараза перекинулась с взрослых и на детей. Дети и подростки в 2017 году стали фигурантами 555 уголовных дел, из них 31 человек — по особо тяжким и чрезвычайно тяжким преступлениям.

"Тяжкие телесные", в переводе с сухого языка юриспруденции — это страшные раны. "Повреждение, которое опасно для жизни, влечет за собой полную утрату конечности, внутреннего органа, зрения, слуха, прерывание беременности или обезображивание лица и тела".

© Photo: Derek Maul Детская преступность в Молдове: прокуроры представили цифры и факты

Иногда кажется, что нашему обществу нужен коллективный психотерапевт, который уложит его, общество, на кушетку и выяснит, не страдает ли оно биполярным расстройством. И ведь, не сказать, чтобы полиция не работала. Полиция работает, сбивается с ног. Прокуратура озабочена профилактикой подростковой преступности.

Но все равно в городах и селах Молдовы люди режут, жгут и до смерти забивают друг друга.

Не мы такие, жизнь такая?

Что же творят друг с другом жители Молдовы и почему человеческая жизнь, здоровье и достоинство стоят так дешево?

Конечно, просто напрашивается ответ – потому что лучшие, самые активные и ответственные люди все время находятся за границей или окончательно покидают Молдову, зарабатывая на жизнь.

© Sputnik/ Alexey Kudenko Современное рабство, или как работают мигранты в Италии

Потому что разрушаются семьи и остаются без воспитания дети. Потому, что среди людей растет ощущение равнодушия, бесперспективности и безразличия к жизни, что к своей, что к чужой. И многие убеждены, что важны только деньги, и только в деньгах – успех. А ради успеха все средства хороши, и все позволено, что приближает к цели.

Все это верно. Но, может быть, не только общество виновато? Слишком легко заявить "не мы такие, жизнь такая".

Как люди становятся изуверами и садистами

В 1971 году был проведен знаменитый "Стэнфордский тюремный эксперимент", который прогремел на весь мир. Во время эксперимента психологи разделили студентов на две группы. Одна группа играла роль заключенных, а другая – роль тюремщиков.

Однако эксперимент пришлось неожиданно прекратить, потому что он быстро вышел из-под контроля. Вместо двух недель он продолжался всего шесть дней, потому что "тюремщики" начали проявлять крайнюю жестокость, избивая и унижая своих ровесников-"заключенных". При этом студенты были убеждены, что они полностью правы и поступают хорошо.

По итогам целого ряда похожих экспериментов исследователи сделали важный вывод. Человек проявляет жестокость, когда верит, что имеет на это право, и что его поступки — это единственно правильное решение. "Вынужденная необходимость", которая разрешает быть садистом и палачом, но при этом оставаться "хорошим".

© Sputnik / Miroslav Rotari Жестокое убийство в Кишиневе: 14-летняя девочка задушила свою подругу

Однако выбор — ударить ножом, или развернуться и уйти, пожертвовать собой или пожертвовать другими — такой выбор есть всегда. И ответственность за свое решение всегда несёт сам человек, а не только общество. Не вселенский разум и не модное философское учение.

Кто же виноват и что нам всем делать?

Я уже, было, решил закруглиться, обратившись за моральной поддержкой к читателями сайта в уверенности, что все меня поддержат. И вдруг, раздался звонок в редакцию и взволнованный голос женщины, назвавшейся сельской учительницей, попросил ее выслушать ее.

Ученик, избалованный всеми руководителями школы по причине значимости его родителей встал на уроке и выплюнул "жвачку" прямо на голову девочке, которая не отела иметь с ним дела. На замечание учительницы он, смеясь, заявил – "А ты кто такая? Ободранка, которая радуется зарплате, которую я за полчаса с приятелями прогуляю. Мои папка и мамка еще к тебе придут…." И правда, на другой день коллеги преподавателя устроили ей разнос. "Чего лезешь?" Тебя можно за пять минут отсюда вышвырнуть, а их? Кто они, и кто ты? Живи так, как люди живут, и не лезь со своим мнением.

А общество молчит. Все знают об этом и безмолвствуют. И какой вывод должен сделать после этого молодой человек, какой урок он усвоит?

В общем, все сложно. Ясно только, что в нашем социуме что-то очень и очень не в порядке. Напишите нам о том, что вызывает вашу боль и тревогу. Попробуем решать эти задачи вместе.

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