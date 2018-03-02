Принуждение к миру-2018: колонка Маргариты Симоньян

Я ненавижу войну. И очень ее боюсь.
В отличие от многих тутошних заводил, я войну немножечко видела. И в землянке на досках спала, и в овраг под обстрелом ныряла, и в эфир ходила под пулями, и зубы чистила компотом из сухофруктов за неимением на километры вокруг другой незараженной жидкости.
И видела, как погибают люди. Очень много людей.
Поэтому от Послания сегодня я испытываю не гордость и не эйфорию. Я испытываю облегчение и умиротворение, отмечает главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в колонке, которую цитирует РИА Новости.
Не понимать, что все сказанное и сделанное Путиным сделано для того, чтобы войны НЕ было, может только глупец или предатель. Выбирайте.
Лавров объяснил, почему США выгодна борьба с "российской угрозой">>>
Затюканная Северная Корея, до которой давно привыкшая играючи уничтожать целые страны Америка боится даже дотронуться, — тому свежий и очевидный пример.
Да, графика отстойная. Тех ребят, кто эту графику лабал на коленке, не дизайну, знаете ли, учили, а быстро и эффективно взрывать себя гранатой, подпустив поближе как можно больше врагов.
И да, наверное, это все стоит до хрена денег, на которые можно построить уйму детских садов. Пока кому-то в красивом, увитом гирляндами домике между Аннаполисом и Вашингтоном не придет в голову поучить нас вместе с нашими детсадами свободе и демократии надежным, десятки раз проверенным способом.
Многие члены НАТО понимают, что без России не обойтись>>>
Поэтому меня, тихую, мирную маму двух малышей, радует сегодняшнее Послание. Мне очень нравится, что в ближайшие "дцать" лет никто не осмелится до нас дотронуться.
А мы пока понастроим тут детских садов и чего еще там.