10:57 02 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-13°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян

Принуждение к миру-2018: колонка Маргариты Симоньян

© Sputnik/ Владимир Трефилов
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (398)
16420

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян анализирует послание Владимира Путина к Федеральному собранию.

Я ненавижу войну. И очень ее боюсь.

В отличие от многих тутошних заводил, я войну немножечко видела. И в землянке на досках спала, и в овраг под обстрелом ныряла, и в эфир ходила под пулями, и зубы чистила компотом из сухофруктов за неимением на километры вокруг другой незараженной жидкости. 

И видела, как погибают люди. Очень много людей.

Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Путин: развитие России будет надежно защищено

Поэтому от Послания сегодня я испытываю не гордость и не эйфорию. Я испытываю облегчение и умиротворение, отмечает главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в колонке, которую цитирует РИА Новости. 

Не понимать, что все сказанное и сделанное Путиным сделано для того, чтобы войны НЕ было, может только глупец или предатель. Выбирайте.

Лавров объяснил, почему США выгодна борьба с "российской угрозой">>>

Затюканная Северная Корея, до которой давно привыкшая играючи уничтожать целые страны Америка боится даже дотронуться, — тому свежий и очевидный пример.

Да, графика отстойная. Тех ребят, кто эту графику лабал на коленке, не дизайну, знаете ли, учили, а быстро и эффективно взрывать себя гранатой, подпустив поближе как можно больше врагов. 

Владимир Джабаров
© Sputnik/ Владимир Федоренко
Эксперт: послание Владимира Путина "охладит" пыл западных партнеров

И да, наверное, это все стоит до хрена денег, на которые можно построить уйму детских садов. Пока кому-то в красивом, увитом гирляндами домике между Аннаполисом и Вашингтоном не придет в голову поучить нас вместе с нашими детсадами свободе и демократии надежным, десятки раз проверенным способом.

Многие члены НАТО понимают, что без России не обойтись>>>

Поэтому меня, тихую, мирную маму двух малышей, радует сегодняшнее Послание. Мне очень нравится, что в ближайшие "дцать" лет никто не осмелится до нас дотронуться.

А мы пока понастроим тут детских садов и чего еще там.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (398)

По теме

Баранец: как Россия мешает США доминировать
Брутер: Запад продолжает разговаривать с Россией на языке "холодной войны"
Теги:
послание Владимира Путина, авторская колонка, "Россия сегодня", Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Россия, Политика
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рассвет, наблюдаемый с Солнечной горки в Мурманске
    Газовый голод

    Почему латвийским потребителям в холода может быть не достаточно газа, поставляемого из России по трубопроводу?

  • Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис
    "Миссия Сибирь"

    Спикер Сейма Литвы предложил Польше принять участие в акции "Миссия Сибирь", призванной привести в порядок кладбища ссыльных литовцев.

  • Нарвитянин Алтай Зейналов.
    "Золотое" приложение

    Разработанное в Эстонии приложение "Маленькие истории" стало призером конкурса "Золотое Приложение 2017" в России.

  • Лаборатория качества, архивное фото
    Молочные войны

    Вице-премьер Беларуси считает, что споры между Минском и Россельхознадзором по качеству продовольствия могла бы решать независимая лаборатория.

  • Надевание наручников
    Отбегался

    Гражданин Грузии, с 2002 года находившийся в межгосударственном розыске за убийство, задержан в Ульяновской области.

  • Рукопожатие коллег
    Бизнесвумен по-абхазски

    Новая Ассоциация женщин-предпринимателей создана в Абхазии – решением каких задач будет заниматься объединение?

  • Тушение пожара в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Смерть в огне

    В результате пожара в наркологическом диспансере в Баку, по предварительным данным, погибли более двадцати человек.

  • Армен Саркисян
    День выборов

    Сегодня парламент Армении выбирает президента – какую роль будет играть новый глава государства в парламентской республике?

  • Первый форум мусульман Евразии в Астане
    Светский лидер

    Эксперты считают, что Казахстан в сравнении с другими странами региона можно считать самым светским государством – Sputnik узнал почему.

  • Медали ветерана войны. Архивное фото
    "Афганский" развод

    В Кыргызстане 46 человек, оформленные по фиктивным документам как ветераны войны в Афганистане, получили от государства более 350 тысяч долларов.

  • Государственное унитарное предприятие Таджикская Алюминиевая Компания ТАЛКО
    Алюминиевая остановка

    "Таджикская алюминиевая компания" прекратит работу на два года в связи со строительством нового совместного таджикско-китайского алюминиевого предприятия.

  • Семеро человек погибли в аварии на трассе Актау-Бейнеу
    Убийственное пламя

    Семь человек, в том числе шестеро граждан Узбекистана, погибли в Казахстане после возгораниях их автомобиля, столкнувшего с грузовиком.

  • Открытая тренировка Гассиев-Дортикос
    Человек года

    Министр строительства и архитектуры Северной Осетии Русланбек Икаев и чемпион мира по боксу Мурат Гассиев лидируют в голосовании за звание "Человек года Осетии".

  • Рассвет, наблюдаемый с Солнечной горки в Мурманске
    Газовый голод

    Почему латвийским потребителям в холода может быть не достаточно газа, поставляемого из России по трубопроводу?

  • Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис
    "Миссия Сибирь"

    Спикер Сейма Литвы предложил Польше принять участие в акции "Миссия Сибирь", призванной привести в порядок кладбища ссыльных литовцев.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Скульптура в норвежском парке Вигеланд
Самые странные скульптуры со всего мира
Как в аэропорту Кишинева пассажиров поздравляли с первым днем весны
Как в аэропорту Кишинева пассажиров поздравляли с первым днем весны
Мэрцишор
Мэрцишор - красивая молдавская традиция

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться