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Аномальные морозы

Как быть, если вы идете по Кишиневу и видите, что из сугроба торчат ноги

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Колумнисты
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Федор Ларионов
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Не все кишиневцы готовы к новой волне морозов, и давайте будем присматривать друг за другом.

Хотелось написать колонку, но прошелся по городу, и получился репортаж. Все уже в курсе, что на Кишинев надвигается второй вал арктического холода, и синоптики обещают, что морозно будет чуть ли ни до середины марта. А это вам не шутки, это —15 градусов Цельсия. Между прочим, неплохо даже для зимней Сибири.

И поэтому лично меня, как человека знакомого не только с сибирскими, но и с канадскими реалиями, начинают раздражать легкомысленные люди в дурацких войлочных "берушах" вместо шапки и девушки в капроновых чулочках – потому что, видите ли, пришла весна.

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И значит, вот он я, стою на остановке, в мудрой длинной куртке с синтепоновым подбоем. А вы думали, почему полушубки караульных такие длинные? Правильно, потому что в них теплый воздух, как в колоколе, держится вокруг тела и никуда не ускользает. А вот, напротив меня, уткнулся в смартфон трясущийся от холода юный джентльмен в джинсах с подворотами. 

Вы не знаете, что такое "джинсы с подворотами"? Вы не много потеряли. Это такой модный стиль – желая подчеркнуть красоту своих кроссовок (да что такого красивого, в этой штампованной обуви?), молодые люди подворачивают джинсы, обнажая голые щиколотки. К этой моде полагаются специальные носочки, типа женских "подследников".

В урбанистических джунглях солнечного Лос-Анджелеса такая мода сходит с рук (вернее, с ног) круглый год. Но в арктически замерзшем Кишиневе все это закончится тяжелым обморожением конечностей, здесь даже не нужно быть специалистом. Достаточно обладать хотя бы минимальным здравым смыслом.

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Ну, то есть, конечно, каждый может сказать, что его здоровье – это его дело. Но почему-то каждый раз получается так, что за глупости одного человека часто расплачиваются прежде всего родные и близкие. Как в старой поговорке "пьет один, а голова болит у всех". Не надо так. Опусти подвороты джинсов, юноша! Натяни теплые рейтузы, барышня! Подумайте о ваших внутренних и внешних органах. О ваших будущих потомках, в которых так нуждается Молдова. Их может не быть, а демография у нас и без того отрицательная.

Кстати, о "пьет один". Морозы обострили моральный выбор. Увы, на дворе — не благополучные 70-е годы прошлого века, когда пьяных на улицах в Кишиневе не было, а если случался такой казус, то действовал вытрезвитель. Теперь пьяные время от времени валяются по укромным местам, что греха таить. Но пройти мимо, когда на дворе тепло – это одно.

А вот пройти мимо в 15-градусный мороз – граничит с хладнокровным убийством.

Вытрезвитель-то давно закрыли за несоответствие демократическим нормам. И теперь каждому неумеренно употребившему гражданину государство предоставляет полную свободу демократически окочуриться в сугробе. Если сердобольные прохожие не вызовут "скорую помощь" – в чьи функции, вообще-то, не входит возиться с выпившими.

На днях мне предоставилась возможность похожий моральный выбор совершить. Идем мы по проспекту Молодежи (он же пр. им. Г. Виеру, он же – Центральный луч) — вечер, темно, морозно. Руки задубели, ноги заиндевели, снег скрипит и позёмка метет. Торопимся, хочется домой, к ужину и сериалам.

И тут, в сугробе — ноги. Пьяный. Прилично одет, в годах, потертый работяга. "Как зовут?" — "Ив-в-ван" – "Где живешь?". Слабо тыкает пальцем. Не дотянул до базы буквально полсотни метров, силы покинули прямо возле дома. 

Признаюсь, была минутная слабость. Мне это надо, дышать его перегаром? Но ведь минус пятнадцать на улице. Ах, чтоб тебя!.. 

Подняли за ремень и шиворот. Дотащили, благо перебирал ногами. Звонок — пусто. "Ключи есть?" Мотает отрицательно головой. Залезли в карман. Пачка сигарет… Ключи! Открыли. 

Мороз
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Холодный Кишинев: только бы не заболеть, а то врача не дождешься

На пороге встречает трехцветная кошка. Не голодная, села и умывается. Чистенько, женского присутствия не чувствуется. Либо разведен, либо умерла у него жена, вдовец. А он, значит, пьет. Такая вот, человеческая история… Сгрузили в прихожей на стул. "Ты в порядке?" Кивает. Соседке постучали. "Ой, вызову его сына, он живет недалеко". Ну, хорошо. Ждать не стали, от греха. Мало ли…

Получается, спасли жизнь человеку. Плюс нам в карму. А так бы замёрз мужик. 

Мы к тому, что "мое тело – мое дело" и "не мои проблемы", и "каждый погибает в одиночку" – это все, конечно, интересные приметы времени. Но давайте хотя бы краешком глаза друг на друга поглядывать, не случилось ли чего с кем из нас. 

Это будет правильно. С точки зрения морального выбора.

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Теги:
аномальные морозы, милосердие, пьянство, здоровье, Молдова
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