Третьим будешь: Южная Корея предлагает США начать диалог с Северной

Ким Чен Ыну по праву должна быть присуждена золотая медаль за дипломатическое искусство. Воспользовавшись Играми как поводом, Ким почувствовал желание Юга нормализовать отношения и протянул руку новому президенту Южной Кореи Мун Чже Ину, пишет аналитик Геворг Мирзаян для РИА Новости.
Стороны возобновили межкорейский диалог, благодаря чему Киму удалось нарушить единогласие Сеула, Вашингтона и Токио относительно жесткого подхода к КНДР. Символом этого возобновления стал визит в Южную Корею не только северокорейских спортсменов с симпатичными болельщицами (чей приезд был оплачен из южнокорейского бюджета — еще одна победа Кима), но и посещение Сеула высокопоставленной северокорейской делегацией. Ее представители встретились с Мун Чжэ Ином и другими представителями южнокорейского истеблишмента, а также обсудили ряд пунктов двусторонних отношений. Кроме того, в Сеуле побывала сестра северокорейского лидера. Судя по всему, Ким готов продолжить это обсуждение, причем лично — президента Муна пригласили в Пхеньян.
Безусловно, межкорейское общение ожидается очень сложным — Юг не собирается во всем угождать Северу и продолжит увеличивать военные расходы, проводить учения (в том числе с третьими странами), а также разрабатывать новые виды вооружений. Например, ракеты, способные поражать северокорейские подземные объекты. Однако эти проблемы разрешимы. Реальным же "стеклянным потолком" в развитии двусторонних отношений является позиция Вашингтона. Если Белый дом займет принципиально жесткую позицию, то переговоры Голубого дома (резиденция президента Южной Кореи) с Пхеньяном просто сорвутся. Ведь все прекрасно понимают, что суверенитет Сеула ограничен Вашингтоном и что США могут наложить вето на исполнение любых соглашений между Муном и Кимом. Южная Корея вряд ли рискнет пойти против воли США, а Север не готов договариваться о чем-то без гарантий выполнения этих соглашений.
Собственно, американцы уже саботируют переговорный процесс, ибо ведут себя очень неконструктивно. Так, Вашингтон анонсировал принятие нового широкого пакета санкций против КНДР. Если же и это не изменит поведение Кима, то Трамп пообещал перейти к "фазе 2", которая будет "очень несчастливой для мира". Подобные слова провоцируют ответную риторику со стороны Кима и ведут лишь к эскалации напряжения.
Более того, такой подход неконструктивен и с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов. Эксперты не раз поясняли, что политика давления на КНДР превращается для американцев в самоцель. Реальной же цели — обезопасить американскую территорию от северокорейского ядерного удара — Вашингтон угрозами не достигнет. Ким помнит о судьбе Каддафи и, находясь под угрозой американо-южнокорейского вторжения с целью смены режима, уверен: ядерное оружие его единственная защита от непрошеных гостей. Сдавать его под угрозой войны он тем более не станет, а война на Корейском полуострове — та сама "фаза 2" — приведет не только к многомиллионным жертвам в Восточной Азии, но и к доставке северокорейской ядерной боеголовки в США самовывозом. Именно возможность Пхеньяна осуществить такую доставку заставила американцев задуматься о целесообразности развертывания в Восточной Азии систем противоракетной обороны, баз и проведения учений. Теперь игра уже не стоит свеч — под угрозой оказались не южнокорейские или японские, а американские города.
Именно поэтому президент Мун предлагает Трампу сделать приятное себе и миру: отказаться от бессмысленного давления и организовать трехсторонние переговоры.
Трамп демонстрирует признаки понимания, говорит, что готов на переговоры с КНДР, но только "при соблюдении определенных условий". Каких именно? По мнению Роберта Мэннига из Атлантического совета, предварительным условием должен стать мораторий КНДР на ракетные и ядерные испытания. Собственно, Ким Чен Ын недавно продемонстрировал готовность отказаться от новых испытаний, поскольку программа создания ракетно-ядерного оружия в КНДР успешно завершена. Более того, вот уже несколько месяцев Пхеньян ничего не запускает и не взрывает.
Однако, судя по всему, главное условие Трампа — выгодная ему повестка переговоров. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон (будучи специалистом в переговорных вопросах) правильно в свое время заявил, что говорить можно о чем угодно, хоть о погоде. Главное — говорить. Но администрация Трампа быстро дезавуировала его слова, и теперь актуальна новая установка. "Скажем прямо: итогом любого диалога с Северной Кореей должна быть денуклеаризация КНДР", — считает пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби. Понятно, что с такой повесткой Ким Чен Ын за стол не сядет.
Возникает ощущение, что Белый дом вообще не имеет переговорной стратегии в отношении КНДР. "В дипломатическом контексте администрация Трампа похожа на собаку, которая преследует машину. Ну догонит она машину — и что?" — вопрошает Роберт Мэннинг.
"Эту проблему должны были решить другие президенты США, правившие до меня. Они разговаривали 25 лет — и безрезультатно", — говорит Трамп.
Однако никто не мешает США без истерики и шельмования вести диалог о мерах контроля или деэскалации напряженности — тем более что Ким Чен Ын (проводящий в стране сложные реформы) очень нуждается в спокойствии на внешних границах и восстановлении социально-экономических связей с миром. Поэтому он готов не только к конструктивным переговорам, но и непременно исполнит взятые на себя обязательства.
Понимают ли это в Штатах? Возможно. Любопытно, что на церемонии закрытия Игр рядом с южнокорейским Муном находились Иванка Трамп и глава делегации КНДР Ким Ён Чол. Естественно, в администрации США напрочь отрицают вероятность того, что дочь президента провела с северокорейцем какие-то "переговоры о переговорах". Однако просто так люди такого уровня рядом не оказываются.
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