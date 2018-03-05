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Европейский парламент

Россия отказала Западу: решить проблемы за ее счет не получится

© Sputnik/ Алексей Витвицкий
Колумнисты
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Ирина Алкснис
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Последние дни отмечены почти шокирующей активностью России сразу в нескольких важнейших сферах, отмечает колумнист Ирина Алкснис для РИА Новости.

Учитывая, что руководство страны обладает, кажется, безграничным терпением в проведении внешней политики под девизом "ребята, давайте жить дружно", всякий раз его стремительный переход к жестким действиям становится неожиданностью для всех.

Работник Газпрома на газохранилище
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Пожалуй, последний раз столь радикальные и масштабные события наблюдались больше двух лет назад, осенью 2015 года, когда Россия начала военную операцию в Сирии.

Последние же дни впечатляют тем, что Россия подобным образом действует сразу в нескольких направлениях. Это, разумеется, заставляет задаваться вопросом, имеет ли место случайное совпадение или же речь идет о сознательно синхронизированных процессах. В первую очередь, конечно, это касается резко активизировавшейся военно-оборонной темы и "Газпрома", начавшего процесс досрочного расторжения контрактов с украинским "Нафтогазом".

Для осмысления происходящего имеет смысл не смешивать все в одну кучу, а взглянуть на ситуацию более отстраненно, пишет Ирина Алкснис на РИА Новости.

Разворачивающиеся события в оборонной сфере и озвученные руководством России новые разработки в области вооружений любопытны тем, что это, очевидно, представляет собой часть грамотно — и даже можно сказать, эффектно — выстроенной политической режиссуры.

Еще в самом конце февраля наблюдатели обратили внимание на знаковое высказывание российского министра иностранных дел на конференции по разоружению в Женеве, где Сергей Лавров заявил, что США готовят вооруженные силы европейских стран к использованию тактического ядерного оружия против России.

Это заявление было сделано 28 февраля, а уже на следующий день — 1 марта — президент России в своем послании Федеральному собранию озвучил тезисы, посвященные обороне страны и разработанным новым вооружениям, что произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Министерство иностранных дел России
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В последующие дни просто как из ведра посыпались сообщения о новом оружии России — от завершения испытаний ядерной энергоустановки до запуска в производство ракетного комплекса "Авангард".

Подобная последовательность событий выглядит продуманной и организованной. Это, в свою очередь, ставит вопрос о том, что стало причиной столь масштабной публичной акции российских властей.

Первой на ум приходит, разумеется, новая ядерная доктрина США, опубликованная ровно за месяц до текущих событий.

Послание российского президента не оставляет сомнений в том, что российское руководство усматривает в этом документе, как, впрочем, и в целом в отношениях России с НАТО, прямую и непосредственную — и абсолютно реальную — угрозу нашей стране.

Оборонную часть послания Путина рассматривают как адресованную прежде всего Западу (а вернее, его руководству). Однако, может быть, даже более важным адресатом в данном случае выступают обычные люди — причем в первую очередь в России.

Все-таки за последние три десятилетия тема глобальной войны и ядерного столкновения России и США ушла на периферию российского общественного сознания. Люди перестали бояться ядерной войны. Выступления Путина, Лаврова и российских военных прозвучали набатом, разбудившим общество, чтобы донести простую мысль: это был не более чем самообман. НАТО за это время действительно сумело развернуть систему ПРО до такой степени, что еще чуть-чуть — и, возможно, традиционное российское ядерное оружие перестало бы представлять для Запада угрозу (или, во всяком случае, на Западе могли бы так решить). А тем самым исчезла бы уверенность в неприменении ядерного оружия из-за возможности гарантированного взаимного уничтожения.

Флаги России, ЕС, архивное фото
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Другое дело, что подобный формат — громкий и очень эффектный — донесения данного сообщения и для отечественной, и для зарубежной аудитории сам по себе говорит о многом. Особенно если учитывать, что Москва обычно предпочитает куда более сдержанные и тихие формы даже для самых важных сообщений.

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На подобном "милитаристском" фоне решение "Газпрома" разорвать контракты с украинским "Нафтогазом" не только не потерялось, а наоборот — прозвучало громче и жестче. Учитывая, что причиной стал демонстративно "асимметричный" и предвзятый вердикт Стокгольмского арбитража, также вынесенный в конце прошлой недели, разумеется, глупо строить какие-то теории заговоров о коварных замыслах Москвы. Российская корпорация действительно просто среагировала на решение шведов, которое совпало с "оборонной" акцией Москвы. Другое дело, что "Газпром", к удивлению очень многих, принял радикально жесткое решение, которое в данный момент вызывает огромное количество вопросов (и очень мало квалифицированных ответов) о том, как события будут развиваться дальше.

История показывает, что за высокой плотностью вроде бы случайно совпадающих крупных и важных событий обычно стоят масштабные глубинные тенденции.

Едва ли является исключением и данный момент.

Сергей Ермаков, начальник сектора региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ
© Photo: Пресс служба РИСИ
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Глобальная политическая и экономическая система все глубже погружается в полномасштабный и всесторонний кризис. Все предыдущие попытки управляемого выхода из него — как, например, в 2014 году за счет России — провалились, проблемы только усугубляются. А значит, все чаще будут происходить системные сбои, рваться важнейшие узлы глобальной системы. Вроде того, как Стокгольмский арбитраж своим тенденциозным решением не только подложил свинью России, но и заложил мину — причем не сильно замедленного действия — под себя самого, поскольку его существование имеет смысл исключительно до тех пор, пока действующие в мире экономические субъекты доверяют объективности его решений и готовы платить за это.

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В этом контексте приобретают новое звучание последние новости отечественного ОПК. Дело не только исключительно в ПРО и угрозах НАТО для России.

Сама ситуация все более неуклонно коллапсирующей мировой системы ставит на повестку дня такое количество угроз, что охватить их все сразу просто не представляется возможным. И в этих условиях Россия на самом высоком уровне и максимально громко заявила всему миру, что она готова к любому развитию событий, а для особо непонятливых уточнила: "Даже не надейтесь на решение за наш счет".

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
аналитика, политика, Европа, Политика
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