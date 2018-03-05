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Новое оружие России: Путин "закрывает" Америку

© Wikipedia/ Michael - Nuclear silo
Колумнисты
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Александр Хроленко
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О том, какую реакцию мировой прессы вызвало миролюбивое заявление Путина о новейших видах российского стратегического оружия рассказывает колумнист Sputnik Александр Хроленко.

Российский президент Владимир Путин 1 марта представил Федеральному Собранию и миру новейшие и не имеющие аналогов виды стратегического оружия. Это межконтинентальный ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники дальнего радиуса действия, ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой, авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерные комплексы. И этим обозначил новый расклад сил на планете.

Миролюбивое заявление Путина вызвало странную реакцию мировой прессы. После часовой паузы средства массовой информации Запада повели себя так, будто в центре Вашингтона, Берлина, Парижа или Лондона уже взорвалась атомная бомба.

Американский телеканал ABC News сообщил аудитории: "Ошеломляющее заявление Владимира Путина — это агрессивная и сумасшедшая демонстрация новых ядерных возможностей России… Сдержать Россию не получилось".

Немецкий телеканал Welt подчеркнул: "Это совершенно чёткое предостережение Западу… имея в виду дальнейшее расширение НАТО на восток или приближение НАТО к границам России, а также американский противоракетный щит".

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Почти половина заголовков парижских изданий начинались цитатой Путина: "Теперь слушайте нас". Кстати, Sputnik во Франции вёл прямую трансляцию с синхронным переводом речи российского президента на французский язык.

Британское издание The Times констатировало: "Путин бросил вызов США". Большинство публикаций совпадали по тональности, эмоции понятны, Запад никогда не отличался любовью к России. И все же, что произошло 1 марта в области военных технологий?

Ядерный прорыв

Качественно новый уровень российских вооружений можно рассмотреть на примере крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой, которая не ограничивает дальность (в масштабах планеты) и дает полную свободу маневра по направлению и высоте.

Президент РФ Владимир Путин
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В земной атмосфере ракете с прямоточным ядерным двигателем необходим разгон (твердотопливным ускорителем) до определенной скорости, и после запуска реактора не нужен запас жидкого водорода на борту. Ядерное топливо обеспечивает беспрецедентную мощность двигателя, ракета практически не оставляет теплового (радиационного) следа, позволяющего ее обнаружить.

Первый успешный пуск в конце 2017 года и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к серийному производству "беспредельных" крылатых ракет. Мощность и ресурс ядерного двигателя позволяют боеприпасу самостоятельно обходить позиционные районы ПВО — ПРО по самой затейливой траектории, и с высокой точностью доставлять к цели ядерный заряд с любого направления. Запуск производится с мобильной платформы (типа "Искандер"), что обеспечивает малую заметность комплекса в ходе развертывания на суше.

Идею ядерного прямоточно-воздушного двигателя специалисты разрабатывают более полувека. Исследования по проблемам использования энергии ядра в ракетно-космической технике в СССР начались еще до запуска первого искусственного спутника Земли. Конструкторы ОКБ-11 (С.П. Королева) совместно со специалистами НИИ-12 рассматривали несколько вариантов космических и боевых ракет с ядерными двигателями. Американцы пытались реализовать нечто подобное в рамках проекта "Плутон".  И все же сегодня технологиями производства крылатых ракет с ядерным двигателем располагает лишь Россия. Соединенным Штатам придется долго ее догонять в этой области. На 2019 год американцы планируют лишь испытания гиперзвуковой ракеты.

Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© Sputnik/ Grigori Sysoev
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Основные технологии реакторов-двигателей в СССР были созданы к 1971 году. Через пять лет состоялся первый энергетический пуск реактора ИВГ-1. "Ракетная" составляющая первого отечественного ядерного РД-0410 рождена в воронежском КБ "Химавтоматика" (КБХА), нейтронный реактор и вопросы радиационной безопасности разрабатывали Институт физики и энергии (Обнинск), Курчатовский институт атомной энергии. Хотя широкая общественность почти не обращала внимания на периодические публикации об испытаниях ядерных двигателей КБ "Химавтоматика", работа не останавливалась в самые трудные годы и привела к технологическому лидерству России.

Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" — уже в войсках, стратегический комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком — в серийном производстве (к этим и другим изделиям российского ОПК мы обязательно вернемся).

Земля уходит из-под ног

Владимир Путин 1 марта просто и наглядно объяснил, насколько бессмысленны политика "сдерживания" России, милитаризация Европы, гонка вооружений минувшего десятилетия. Мир внезапно получил шанс осознать недостатки военных технологий Запада по сравнению с совершенством русского оружия. Вот почему в экстренном порядке "обменялись серьезной обеспокоенностью" национальные лидеры Дональд Трамп, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© Sputnik/ Алексей Никольский
Путин: Россия не собирается ни на кого нападать

Обновленная ядерная доктрина США нацелена на "сдерживание" России. Вашингтон наделил себя правом применять ядерное оружие в ответ на неядерное нападение и даже кибератаку. Американцы вышли из договора по ПРО, и создают глобальную систему противоракетной обороны вблизи российских границ.

Серьезным нарушением Договора РСМД стало развертывание в Румынии и Польше установок Мк-41, способных запускать американские крылатые ракеты средней дальности "Томагавк" с ядерными боеголовками. Подобное оружие на территории стран НАТО создает потенциальную угрозу объектам от западных границ России до Урала.

Недоутилизированные системы управления и наведения Pershing-2 используются в американской ракете-мишени Hera, которую можно классифицировать как баллистическую ракету наземного базирования средней дальности. Американцы наращивают производство и применение тяжелых ударных беспилотников, также подпадающих под определение крылатых ракет наземного базирования. С 2020 года в США будет серийно производиться модернизированная термоядерная бомба B61-12, в ближайшие четверть века она будет размещаться в Европе.

Ранее, вопреки обещаниям на высшем государственном уровне, американцы вплотную придвинули военную инфраструктуру НАТО к российским границам. США не выполнили обязательства по утилизации оружейного плутония и сохранили часть своего химического арсенала. Мы наблюдаем наращивание средств массового уничтожения, так что, пожалуй, для прочного мира планете просто необходимо российское стратегическое оружие.

Теги:
стратегическое оружие, крылатые ракеты, Путин, ФРГ, Англия, США, Франция, Россия
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