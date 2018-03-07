13:19 07 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Газокомпрессорная станция

Пострадает ли Молдова в газовом конфликте между Россией и Украиной

© Sputnik/ Стрингер
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Федор Ларионов
33820

Как скажется на будущем Молдовы конфликт между газовыми концернами.

Новости о конфликте между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" в Молдове бьют все рекорды по просмотрам. Спокойны лишь те, кто не подозревает, что Молдова получает газ из России по трубе, которая идет через Украину. Остальные нервничают. 

И неудивительно. Газ, как здоровье – его не замечаешь, пока он есть. Однажды меня искренне удивила одна московская певица, богемная натура, приехавшая на гастроли в Кишинев в 2006 году. "Как у вас тут, вообще, дела?" — спросила она во время интервью. А как раз тогда в Кишиневе была паника. "Нафтогаз" вошел в глухой клинч с "Газпромом", Украине перекрыли вентиль — в первый раз. В правительстве Молдовы собирали чрезвычайную комиссию. В воздухе витал пьянящий аромат неизвестности – что же будет с родиной, и с нами? Журналисты носились по министерствам, как угорелые. Обо всем этом, о делах с "Газпромом" я и рассказал московской гостье, потому что об этом спорили в каждом дворе и на каждой кухне. 

— А что такое "Газпром"? – спросила она равнодушно. 

До сих пор я иногда гадаю, что это было – счастливое неведение или утонченный сарказм. 

В любом случае, в 2006 году Молдова была как никогда близка к газовой катастрофе (исключая, пожалуй, 2009 год, когда ситуация повторилась). Однако оба раза кризис разрешился благополучно. Стороны долго проясняли позиции, а потом все между собой как-то договорились. Договорятся ли в 2018-м?

Газовый вентиль пока никто не закручивает

Необходимо понимать, что речь пока не идет о "закручивании вентиля", то есть о физическом прекращении перекачки газа. Пока речь идет о расторжении контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом", которые судятся в арбитраже в Стокгольме.

А потребители в Западной Европе и в Молдове, у которых никаких конфликтов с "Газпромом" нет, газ будут получать в полном объеме до тех пор, пока есть физическая возможность его доставки из России по трубе через Украину.

Памятник украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко напротив жилого дома с логотипом Газпрома, в Москве
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Газом больше не подаем: Россия объявляет Украине газовый бойкот

Эта физическая возможность может исчезнуть только в одном случае. Если все станет совсем, безнадежно плохо, и Украина начнет несанкционированно выбирать из трубы российский газ, транзитом следующий в Европу. Тогда, сделав несколько предупреждений, "Газпром" может дать команду на прекращение перекачки газа, как единственный способ остановить нелегальный отбор. Именно так случалось в прошлые годы.

Однако эксперты в нашей стране уверены, что на этот раз ничего неприятного не произойдет. 

Эксперты думают, что Молдова не останется без газа

Виктор Парликов, экс-глава Национального агентства по регулированию в энергетике, убежден, что пока не будут созданы обходные маршруты доставки голубого топлива в Европу, "Газпром" будет продолжать транзит через Украину в любом случае. 

Обходной маршрут – это газопровод "Турецкий поток", который сейчас активно строится.

Виктор Парликов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Парликов: "Газпром" не оставит европейских потребителей без газа

"Довести ветку до Турции — это один вопрос, но нужно обеспечить техническую возможность поставки газа другим странам. То есть, из Турции надо обеспечить реверсом поставку в Болгарию, из Болгарии в Македонию", — отметил эксперт. По плану, "Турецкий поток" должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году, а до тех пор газ будет бесперебойно поступать в Молдову в любых ситуациях. 

С бывшим директором НАРЭ согласен экономический эксперт Виорел Гырбу. Он тоже считает, что ситуация до крайности не дойдет.

"Так или иначе, Украина остаётся страной, через которою проходит транзит природного газа", — считает Гырбу.

Пока суд, да дело

Не демонстрируют никакой тревоги и европейцы. В специальном сообщении Европейской комиссии звучит уверенность, что непосредственной опасности для транзитных поставок газа нет.

"Газпром" собирается завершить свои контракты с "Нафтогазом". Эта процедура может, однако, занять некоторое время и не будет иметь незамедлительных последствий для потоков газа", — цитирует заявление Еврокомиссии РИА Новости.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж в конце февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза". Суд постановил взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" не согласился с  вердиктом и подал апелляцию на это решение. 

Может ли Молдова чувствовать себя спокойно

Ни Молдова, ни Западная Европа, таким образом, без газа не останутся. В этом согласны все эксперты. Однако строительство "Турецкого потока" в обход Украины идет ударными темпами — как сообщается, уже проложено 50 процентов морского участка этого газопровода.

Получается, что в 2019 году Молдова вступит в новую реальность, где вероятность отключения украинской ветки от перекачки газа становится более чем ненулевой. Отношения между "Нафтогазом" и "Газпромом" вряд ли в обозримой перспективе станут менее напряженными, чем до сих пор.

У альтернативного газопровода "Яссы-Унгены" объемы поставок незначительны. Они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике. А газопровода "Унгены-Кишинев" и вовсе нет. 

Обнадеживает, что после завершения строительства "Турецкого потока", как заявляют официальные российские лица, Молдова, в любом случае, не останется без газа — техническое решение будет найдено.

По теме

"Газпром" не дает Европе замерзнуть
Додон: нужно просчитать все риски в связи с возможным "газовым кризисом"
Может ли Молдова рассчитывать на газ из Румынии
Теги:
Европейская комиссия, "Нафтогаз", Газпром, газ, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Урна для голосования на выборах в местные самоуправления
    Язык агитации

    Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.

  • Запуск ракеты ПВО
    Напуганные "Искандером"

    Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.

  • Министр обороны Эстонии Юри Луйк
    В поисках защиты

    Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.

  • Бобруйская юность у Рыбки была боевой: Настя с Ольгой в клубе
    Не золотая Рыбка

    Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.

  • Лыжники на зимнем курорте Бакуриани
    Олимпийская Грузия

    В Грузию приехала группа экспертов МОК для оценки перспектив проведения в стране зимних Олимпийских игр в 2030 году.

  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по оказанию содействия в подготовке к выборам Президента Российской Федерации в марте 2018
    Полное содействие!

    Глава Абхазии Рауль Хаджимба поручил чиновникам республики тщательно подготовиться к выборам президента России.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

  • Табачная фабрика, архивное фото
    Табачный спорт

    В Узбекистане с 1 июня 2018 года вводится так называемый спортивный сбор, который будут уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки.

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Урна для голосования на выборах в местные самоуправления
    Язык агитации

    Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.

  • Запуск ракеты ПВО
    Напуганные "Искандером"

    Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
В Тульской области прошел всероссийский турнир "Гусиные бои"
Путеводная звезда
Путеводная звезда: как артисты поддержали Путина
Каждой женщине свой цветок на 8 Марта
Какие цветы дарить женщинам на 8 Марта

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться