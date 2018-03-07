Пострадает ли Молдова в газовом конфликте между Россией и Украиной

Новости о конфликте между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" в Молдове бьют все рекорды по просмотрам. Спокойны лишь те, кто не подозревает, что Молдова получает газ из России по трубе, которая идет через Украину. Остальные нервничают.

И неудивительно. Газ, как здоровье – его не замечаешь, пока он есть. Однажды меня искренне удивила одна московская певица, богемная натура, приехавшая на гастроли в Кишинев в 2006 году. "Как у вас тут, вообще, дела?" — спросила она во время интервью. А как раз тогда в Кишиневе была паника. "Нафтогаз" вошел в глухой клинч с "Газпромом", Украине перекрыли вентиль — в первый раз. В правительстве Молдовы собирали чрезвычайную комиссию. В воздухе витал пьянящий аромат неизвестности – что же будет с родиной, и с нами? Журналисты носились по министерствам, как угорелые. Обо всем этом, о делах с "Газпромом" я и рассказал московской гостье, потому что об этом спорили в каждом дворе и на каждой кухне.

— А что такое "Газпром"? – спросила она равнодушно.

До сих пор я иногда гадаю, что это было – счастливое неведение или утонченный сарказм.

В любом случае, в 2006 году Молдова была как никогда близка к газовой катастрофе (исключая, пожалуй, 2009 год, когда ситуация повторилась). Однако оба раза кризис разрешился благополучно. Стороны долго проясняли позиции, а потом все между собой как-то договорились. Договорятся ли в 2018-м?

Газовый вентиль пока никто не закручивает

Необходимо понимать, что речь пока не идет о "закручивании вентиля", то есть о физическом прекращении перекачки газа. Пока речь идет о расторжении контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом", которые судятся в арбитраже в Стокгольме.

А потребители в Западной Европе и в Молдове, у которых никаких конфликтов с "Газпромом" нет, газ будут получать в полном объеме до тех пор, пока есть физическая возможность его доставки из России по трубе через Украину.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Газом больше не подаем: Россия объявляет Украине газовый бойкот

Эта физическая возможность может исчезнуть только в одном случае. Если все станет совсем, безнадежно плохо, и Украина начнет несанкционированно выбирать из трубы российский газ, транзитом следующий в Европу. Тогда, сделав несколько предупреждений, "Газпром" может дать команду на прекращение перекачки газа, как единственный способ остановить нелегальный отбор. Именно так случалось в прошлые годы.

Однако эксперты в нашей стране уверены, что на этот раз ничего неприятного не произойдет.

Эксперты думают, что Молдова не останется без газа

Виктор Парликов, экс-глава Национального агентства по регулированию в энергетике, убежден, что пока не будут созданы обходные маршруты доставки голубого топлива в Европу, "Газпром" будет продолжать транзит через Украину в любом случае.

Обходной маршрут – это газопровод "Турецкий поток", который сейчас активно строится.

© Sputnik / Miroslav Rotari Парликов: "Газпром" не оставит европейских потребителей без газа

"Довести ветку до Турции — это один вопрос, но нужно обеспечить техническую возможность поставки газа другим странам. То есть, из Турции надо обеспечить реверсом поставку в Болгарию, из Болгарии в Македонию", — отметил эксперт. По плану, "Турецкий поток" должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году, а до тех пор газ будет бесперебойно поступать в Молдову в любых ситуациях.

С бывшим директором НАРЭ согласен экономический эксперт Виорел Гырбу. Он тоже считает, что ситуация до крайности не дойдет.

"Так или иначе, Украина остаётся страной, через которою проходит транзит природного газа", — считает Гырбу.

Пока суд, да дело

Не демонстрируют никакой тревоги и европейцы. В специальном сообщении Европейской комиссии звучит уверенность, что непосредственной опасности для транзитных поставок газа нет.

"Газпром" собирается завершить свои контракты с "Нафтогазом". Эта процедура может, однако, занять некоторое время и не будет иметь незамедлительных последствий для потоков газа", — цитирует заявление Еврокомиссии РИА Новости.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж в конце февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза". Суд постановил взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" не согласился с вердиктом и подал апелляцию на это решение.

Может ли Молдова чувствовать себя спокойно

Ни Молдова, ни Западная Европа, таким образом, без газа не останутся. В этом согласны все эксперты. Однако строительство "Турецкого потока" в обход Украины идет ударными темпами — как сообщается, уже проложено 50 процентов морского участка этого газопровода.

Получается, что в 2019 году Молдова вступит в новую реальность, где вероятность отключения украинской ветки от перекачки газа становится более чем ненулевой. Отношения между "Нафтогазом" и "Газпромом" вряд ли в обозримой перспективе станут менее напряженными, чем до сих пор.

У альтернативного газопровода "Яссы-Унгены" объемы поставок незначительны. Они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике. А газопровода "Унгены-Кишинев" и вовсе нет.

Обнадеживает, что после завершения строительства "Турецкого потока", как заявляют официальные российские лица, Молдова, в любом случае, не останется без газа — техническое решение будет найдено.