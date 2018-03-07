Иранская сделка: США теряют мировую гегемонию

Обострившаяся ситуация вокруг иранской ядерной сделки интересна не только сама по себе, но и как показательный пример того, как именно происходит утрата Соединенными Штатами Америки статуса глобальной сверхдержавы.

Обострившаяся ситуация вокруг иранской ядерной сделки интересна не только сама по себе, но и как показательный пример того, как именно происходит утрата Соединенными Штатами Америки статуса глобальной сверхдержавы.

С одной стороны, происходящее выглядит откровенно безобразно.

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Вашингтон продолжает агрессивно продавливать пересмотр иранской сделки, угрожая выйти из нее в одностороннем порядке. На днях об этом в очередной раз объявил вице-президент США Майкл Пенс.

При этом надо помнить, что иранское соглашение стало далеко не первым, которому грозит отправиться в вашингтонскую мусорную корзину. Как известно, аналогичная судьба уже постигла Транстихоокеанское торговое партнерство и Парижское соглашение по климату, откуда США вышли в одностороннем порядке при нынешней администрации. Кроме того, Штаты отказались от идеи Трансатлантического торгового соглашения, переговоры по которому были уже (как бы) на финишной прямой. Также американцы поменяли свою позицию по ряду других договоренностей, где они требуют более "честных" для себя условий.

Таким образом, традиционная американская политика "нынешнего президента не интересует, что там подписал и о чем договорился предыдущий президент" приобрела на сей раз такой размах и такую демонстративную открытость, что партнеры даже несколько теряются от такой наглости.

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С другой стороны, подобное поведение — фактически проявление, пусть и в крайне грубой форме, классической формулы: джентльмен играет по правилам, а если перестает выигрывать, то меняет правила.

Но дьявол, как обычно, таится в деталях. В результате получается забавный, но вполне закономерный феномен.

Пока "джентльмен" находится на пике могущества, ему нет особой необходимости дополнительно подтасовывать условия в свою пользу. По мере утраты сил он начинает жульничать с правилами, переиначивая их. Тем не менее он по-прежнему остается самым сильным и влиятельным игроком, так что на его жульничество жалуются главным образом пострадавшие, которые слишком слабы и малозаметны, чтобы на их возмущение обращали внимание все остальные.

Однако затем заступает следующий этап, когда отдельные незначительные изменения правил уже не помогают выигрывать, и "джентльмен" идет вразнос, начиная играть вообще без правил.

Вот только тут обнаруживаются два важных обстоятельства. Во-первых, своим поведением он успел крайне разозлить не только маловлиятельных, но уже и других ключевых игроков, которые до поры до времени закрывали глаза на его художества. Более того, эти ключевые игроки уже несут прямые и серьезные потери из-за ситуации.

А во-вторых, в глазах всех остальных участников этот "джентльмен" уже давно перестал быть таковым, а превратился в потерявшего берега беспредельщика, которого просто необходимо остановить, поскольку он стал слишком опасен для всех.

© Sputnik/ Алексей Витвицкий Балансирующий Вашингтон

Именно эту стадию можно наблюдать в данный момент в отношениях США с остальным миром. У глобального гегемона крайне осложнились отношения даже с самыми надежными союзниками вроде Японии и Европы.

Иранская сделка в этой ситуации действительно крайне показательна, поскольку дело там уже далеко не просто в Иране как "стране-изгое".

Европа крайне заинтересована — и политически, и экономически — в Тегеране как партнере. Крупный европейский бизнес активно возвращается в Иран — слишком важную и крупную державу, чтобы ее игнорировали, и европейцам совсем не нужны очередные палки в колеса в виде американцев, решающих свои задачи. Тем более столь топорным образом.

Именно поэтому вокруг иранской сделки сформировалось противостояние, в котором Штаты фактически выступают в одиночку против всего остального мира.

Европа высказалась категорически против отказа от ядерной сделки. МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств по ней. Про позиции России, Китая и других стран, поддерживающих урегулирование проблемы, можно и не говорить. Единственным исключением в этом ряду стал Израиль, одобряющий действия США.

К тому же это происходит на фоне начинающейся торговой войны США против Европы, Китая и даже Канады, а также множества других противоречий, резко обострившихся между Штатами и их прежде верными союзниками.

© Sputnik/ Михаил Фомичев МАГАТЭ: на ядерных объектах беспечность неприемлема

Еще два-три года назад большинство прогнозов склонялись к тому, что Штаты удержат пальму глобального первенства и успешно подстроят своих союзников-вассалов под любые, самые невыгодные тем условия. Однако теперь все очевиднее становится, что та же Европа продолжает вести самостоятельную игру и успешно сопротивляется попыткам принудить ее к невыгодным шагам.

Во всей этой истории самое поучительное то, что США в проигрыше при любом исходе ситуации вокруг иранской ядерной сделки: и если их громкие угрозы окажутся блефом, за которым не последует никаких реальных шагов, и если они все-таки предпримут действия и в очередной раз обострят ситуацию и еще сильнее ополчат против себя остальной мир, включая Европу. Причем второй вариант видится все менее вероятным и большинство экспертов сходится на том, что дело со стороны Вашингтона ограничится лишь угрожающими словами.

США окончательно вошли в стадию, когда каждый отказ от соблюдения правил не подкрепляет их статус глобальной сверхдержавы, а приближает к потере короны мирового гегемона.