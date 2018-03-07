22:20 07 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Президент США Дональд Трамп

Трамп начинает воевать сразу с Китаем, Евросоюзом и Канадой

© REUTERS/ Kevin Lamarque
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Иван Данилов
25010

Агрессивные действия Вашингтона, который сейчас в рекордные сроки портит отношения даже с самыми близкими союзниками США, указывают на то, что у Америки уже нет былого авторитета, уверен колумнист Sputnik.

У каждого американского президента должна быть своя великая война. Дональд Трамп решил начать с великой торговой войны — и не утруждать себя дипломатией при ее подготовке. Под удар американских заградительных тарифов попали одновременно Евросоюз, Китай и Канада. Китай и Канада обещают отомстить, а руководство Евросоюза — не просто зеркально ответить, но и создать Трампу серьезные политические проблемы в США.

Дональд Трамп
© REUTERS/ JONATHAN ERNST
Трамп грозит лишить финансирования несогласных с США по Иерусалиму

Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, предлагает бить по тем американским компаниям, которые расположены в "родных" штатах ключевых американских сенаторов и конгрессменов, очевидно, с целью дестабилизации социально-экономической обстановки перед предстоящими сенатскими и губернаторскими выборами, которые пройдут осенью. Под карающую длань Еврокомиссии рискуют попасть американские "харлеи", джинсы и даже американский виски. Однако это только начало. Если в качестве ответной меры противники США решат ударить по привилегированному международному статусу американской валюты, то последствия для экономики США и амбиций администрации Трампа будут просто катастрофическими.

Еще в начале января мы предполагали: жесткая протекционистская политика Трампа может привести к тому, что против Америки ополчатся ее бывшие близкие союзники:

"Если так будет продолжаться, Вашингтон окажется в состоянии дипломатического и торгового конфликта не только с традиционными конкурентами, такими как Китай или Россия, но и со странами, которые до этого довольно лояльно относились к американской внешнеэкономической политике."

Предсказание сбылось быстрее, чем предполагалось. Сейчас дело дошло до того, что даже ближайший союзник США — Канада — готовит ответные меры, направленные против американских компаний. Наблюдается казавшаяся невероятной ситуация: Вашингтон оказался в фактической дипломатической изоляции и ничего не может добиться уговорами или угрозами. Даже от стран, которые никогда не были замечены в антиамериканском фрондерстве. Если смотреть на вещи совсем прагматично и отталкиваться от очевидной мысли, что колонии не могут дерзить метрополии и уж тем более не могут вводить санкции против ее корпораций, то получается, что в экономическом плане "великая американская империя", по большому счету, сжалась до Великобритании, Пуэрто-Рико и Украины. Даже Польше придется участвовать в торговой войне против США из-за того, что Брюссель явно не хочет мириться с Вашингтоном, а Польша — все еще часть Евросоюза.

Финальные дебаты Трампа и Клинтон
© REUTERS/ Joe Raedle
Трамп: "Мы отдали $150 миллионов стране, которая никогда не уважала США"

На данный момент Трамп и его оппоненты предприняли следующие атакующие действия. В четверг лидер Штатов заявил о том, что он введет заградительные тарифы на импортную сталь и алюминий, которые поставляются в США. В ответ Евросоюз сформулировал план ответных действий, первый этап которого должен ударить по уязвимым американским компаниям, начиная от производителей мотоциклов и заканчивая производителями апельсинового сока и виски. Обозначена даже конкретная финансовая цель: нужно, чтобы были затронуты экспортные поставки на 3,5 миллиарда долларов. На следующем этапе Евросоюз планирует ввести зеркальные тарифы против США и вчинить администрации Трампа иск в рамках арбитража ВТО.

Китай на официальном уровне пока ограничился призывами "к сдержанности". Вероятно, Пекин ждет завершения переговоров, которые сейчас проводит с администрацией Трампа один из ближайших соратников Си Цзинпиня, Лю Хэ, однако, судя по тому, что Трамп уже заявил о введении тарифов и обозначил Китай как главного противника в торговой войне, шансы на положительный исход переговоров не очень велики. С угрозами ввести ответные меры против США выступил министр торговли Австралии Стивен Чиобо, а министр иностранных дел Канады Кристиа Фрилэнд заявила, что Канада готова защищать свои торговые интересы. С осуждением действий США выступила Бразилия. Даже МВФ выпустил официальное заявление, в котором было указано на то, что действия Трампа "навредят самим США". В ответ Трамп решил не сдавать назад, а резко удвоить ставки, пообещав ввести 25-процентные пошлины на немецкие автомобили и подчеркнув, что другие страны "смеются над тем, какими дураками были американские лидеры" в прошлом.

Флаг Соединенных Штатов Америки
© Sputnik/ Максим Блинов
Дональд Трамп рассказал, каких иммигрантов он хотел бы видеть в США

Агрессивные действия Вашингтона, который сейчас в рекордные сроки портит отношения даже с самыми близкими союзниками США, указывают на то, что у Америки уже нет былого авторитета. Кумир Трампа, президент Рональд Рейган, в аналогичной ситуации в 1985 году без каких-либо торговых войн и дипломатических скандалов легко принудил Германию, Японию, Францию и Великобританию уничтожить значительную часть своего экспортного потенциала, увеличить импорт американских товаров и "задушить" собственный экономический рост ради экономического роста США. Япония, Германия, Франция и Великобритания безропотно согласились с тем, чтобы США искусственно занизили курс доллара в отношении других валют, тем самым сделав американский экспорт более конкурентным на европейских и японских рынках, одновременно лишив японских и европейских производителей части их собственных площадок сбыта и возможности удержаться на рынках США. Соглашение, которое позволило Рейгану спасти американскую экономику, получило название Plaza Accord, а экономический кризис, разразившийся в Японии из-за его подписания, — "Потерянное десятилетие". В силу сравнительной закрытости советского информационного пространства, в современной России мало кто знает или помнит о том, что в конце 80-х в информационном пространстве западного мира Япония занимала роль, которая сегодня принадлежит Китаю.

Японская экономика росла быстрее американской, была более высокотехнологичной, и разница в производительности труда и качестве образования была явно не в пользу США. Считалось, что будущее будет японским. Стоит напомнить, что даже один из символов американского капитализма — легендарное здание по адресу Пятое Авеню, 666 — в то время принадлежал японскому финансовому конгломерату "Сумитомо". Все надежды на японское экономическое доминирование были уничтожены одним росчерком пера. Уже через 10 лет после подписания судьбоносного соглашения Япония была в кризисе, а "экспертный консенсус" сходился на том, что глобальная история закончилась и США уже навсегда будут мировым гегемоном. Проблема Трампа, семье которого, кстати, и принадлежит сейчас то самое легендарное здание на Пятой Авеню, заключается в том, что Китай не Япония и даже современная Европа не хочет ложиться под финансовый топор США ради спасения американской экономики.

Президент США Дональд Трамп, фото из архива
© REUTERS/ Yuri Gripas
Почему Минфин США атакует Дональда Трампа
США сейчас в одиночку воюют практически со всем миром, так что, даже если арбитры ВТО станут на сторону США, это мало чем поможет Вашингтону. ВТО, в котором останутся одни США, вряд ли может считаться серьезным инструментом международного влияния. Если Трамп не остановится сейчас или его не остановят напуганные конгрессмены, которые должны одобрить начало торговой войны, то есть риск, что рано или поздно те страны, против которых американский президент пытается ввести пунитивные меры, отбросят свои противоречия и перейдут к координированным действиям против Штатов. Например, в случае крайней необходимости они могут принять соглашение о полном исключении доллара из расчетов в международной торговле. Эта мера будет, мягко говоря, сомнительной с точки зрения правил, но на фоне художеств Трампа вряд ли остановит его противников.

Зато с точки зрения экономической эффективности такие действия приведут к ужасающим последствиям для американской экономики, кредитного рейтинга и американских финансовых рынков. Даже рейтинговое агентство "Мудис" считает, что именно особый статус американской валюты в международной торговле позволяет США функционировать с гигантскими бюджетными дефицитами. Если доллар лишится этого международного статуса, то у Вашингтона возникнут проблемы не с торговым балансом, как сейчас, а с избежанием полномасштабного экономического коллапса.

Вряд ли президент США готов довести ситуацию до такого катастрофического сценария, но вполне возможно, что у него просто нет другого выхода, кроме как пойти на этот риск и надеяться на то, что Китай, Европа и другие страны, страдающие от американской внешней политики, не смогут между собой договориться (или побоятся идти на радикальные ответные меры). Кому-то такой подход может показаться смелым, кому-то — безумным, однако в случае полномасштабного конфликта по схеме "США против всего мира", скорее всего, победит совсем не вашингтонская команда.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Теги:
торговая война, дестабилизация, Трамп, Канада, Евросоюз, Япония, Китай, США
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Урна для голосования на выборах в местные самоуправления
    Язык агитации

    Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.

  • Запуск ракеты ПВО
    Напуганные "Искандером"

    Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.

  • Министр обороны Эстонии Юри Луйк
    В поисках защиты

    Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.

  • Бобруйская юность у Рыбки была боевой: Настя с Ольгой в клубе
    Не золотая Рыбка

    Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.

  • Лыжники на зимнем курорте Бакуриани
    Олимпийская Грузия

    В Грузию приехала группа экспертов МОК для оценки перспектив проведения в стране зимних Олимпийских игр в 2030 году.

  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по оказанию содействия в подготовке к выборам Президента Российской Федерации в марте 2018
    Полное содействие!

    Глава Абхазии Рауль Хаджимба поручил чиновникам республики тщательно подготовиться к выборам президента России.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

  • Табачная фабрика, архивное фото
    Табачный спорт

    В Узбекистане с 1 июня 2018 года вводится так называемый спортивный сбор, который будут уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки.

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Урна для голосования на выборах в местные самоуправления
    Язык агитации

    Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.

  • Запуск ракеты ПВО
    Напуганные "Искандером"

    Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
В Тульской области прошел всероссийский турнир "Гусиные бои"
Вулкан в Японии выбросил столб пепла высотой свыше 2 километров
В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб дыма на высоту более двух километров
Каждой женщине свой цветок на 8 Марта
Какие цветы дарить женщинам на 8 Марта

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться