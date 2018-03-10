Реклама на кладбище: циничный бизнес на покойниках

Реклама уже давно стала частью окружающей нас действительности. Мы включаем телевизор и видим предлагающий нам ту или иную вещь придуманный идеальный мир, который мало напоминает живых, настоящих людей. Мы садимся в общественный транспорт, где нас тоже ждет какое-то предложение – витамины, лекарства, мебель, да что угодно могут напечатать и разместить там. А еще повсюду билборды. В общем, дефицита информации нет, хотя, полезным рекламный контент бывает довольно редко, чаще просто отвлекает или даже вызывает негатив. Но ко всему этому мы давно привыкли, научились абстрагироваться.

В условиях рыночной экономики в поступающих ото всюду предложениях нет ничего удивительного, если только это не реклама на кладбище. Неожиданность от увиденного, по правде сказать, быстро отрезвила от состояния оцепенения, наступившего после того, как последний гвоздь в гроб был заколочен. А картина предстала такой – копщики, зарывавшие могилу, уже заканчивали работу и устанавливали крест, на обратной стороне которого бюро ритуальных услуг решило разместить свою рекламу с номером телефона и припиской: "Памятники".

© Sputnik/ Елена Комолова Реклама бюро ритуальных услуг на крестах

Недоумение на лице читалось у многих, но рабочие парировали – "Оставьте, так сейчас у всех". И действительно, оглянувшись вокруг и посмотрев на свежие могилы, взгляд стал ловить такие же "наклейки". Кстати, чтобы снять их, нужно сильно постараться.

Да и что все это значит? Таким наглым образом несколько разных фирм, предоставляющих одни и те же услуги, соперничают между собой? Ведь на разных крестах указаны разные контакты. И кто позволил им делать из места, где похоронен усопший, рекламную площадку?

© Sputnik/ Егор Еремов Придя на кладбище, жители Кишинева могут не найти могил своих близких

Да и как-то странно получается – компании из других сфер деятельности покупают рекламные места, платят деньги за их аренду, а здесь выходит, что человек потерял близкого, заплатил немалую сумму за услуги похоронного бюро, которое клиента решило еще и по-другому использовать. Не кажется ли, что это уже слишком?

В общем, бизнес тот еще. Место на кладбище – 1,2 тысячи леев, копка могилы – еще примерно столько же, если нужны те, кто понесут гроб – еще 500-600 леев, сам гроб с крестом – еще не меньше одной-полутора тысяч (если не говорить о тех, что продаются в здании муниципального, на минуточку, предприятия, "Бюро ритуальных услуг", а там и по 15 тысяч гробы есть). Плюс венки, цветы и справки, за которые, кстати, тоже надо заплатить. А еще если вам по какой-либо причине нужно изменить время похорон, предлагают "на месте договориться", тоже, естественно, не бесплатно. А уж попытаться хоронить в ту же самую могилу, это разрешено, если с момента захоронения прошло не менее семи лет, за каждый прошедший год с вас еще попросят по 120 леев – "тариф, за уборку кладбища", официально одобренный, между прочим. То есть даже умереть в молдавской столице многим будет не по карману.

Стоит только представить, что в Кишиневе самое большое кладбище в Европе… Но сколько же успели на нем заработать, вообразить трудно. Может быть, кто-то с этим самоуправством когда-нибудь все же разберется?

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