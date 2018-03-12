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Улица Кишинева. Архивное фото.

Куда "исчезают" жители Молдовы: экономический рост или другая реальность

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Колумнисты
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Елена Комолова
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Жизнь за чертой бедности или экономические успехи Молдовы: колумнист Sputnik рассуждает о том, стало ли жить лучше население республики.

Не все так лучезарно в молдавском "королевстве", как пытаются нарисовать отечественные чиновники. За ширмой их уверенных заявлений об экономическом росте, который был ими зафиксирован в прошлом году, прячутся все те же бедные молдавские граждане. Они устали от надежд и утешений друг друга, мол, обещанного три года ждут. 

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Впрочем, какой-нибудь диванный критик может повозмущаться о том, что колумнист все это пишет ради красного словца, а чиновники представляют конкретные факты — сухие цифры, которые демонстрируют экономические успехи страны. Единственный вопрос, который хочется задать эдакому эксперту и, конечно, представителям руководства, — и это считают ли они, что граждане Молдовы стали жить лучше? Ответят они, разумеется, стали, — вот и уровень безработицы падает, и нацвалюта укрепляется, и рост цен сдерживается, и экспорт растет — страна в шоколаде, трава зеленее, небо голубее благодаря пускай и туманному, но все-таки проевропейскому будущему страны.

Нищие в центре и дворцы на окраинах…

Но почему-то, выходя даже на центральный бульвар Кишинева, все эти экономические успехи уплывают в туманное далеко. Ну вот портят эту красивую статистику бабуленьки, выстраивающиеся в любую погоду вдоль магазинов и переходов, со стыдом и комком у горла просящие милостыню, люди, которые выходят на улицу, раскладывая на тротуарах для продажи свои пожитки, бездомные дети и взрослые, ютящиеся где попало, а еще иногда гнилые и просроченные продукты на рынках и в магазинах со своей установленной ценой для тех, кому не по карману другие товары…

Может, я живу в каком-то другом мире, какой-то параллельной реальности? Быть может, я слепа, и за всем этим неблагополучием и всеобщим чувством безысходности упустила тот лучик экономических успехов, о которых твердят чиновники? Многое сделано, но признаемся себе — мы, те, кто любит нашу Молдову, — для них дел еще много и что-то надо предпринимать. Кто-то скажет: "чего постоянно ныть?". Может и так, но только, когда мы возьмемся за дело все вместе — власть и народ — возрождать нашу прекрасную Молдову?

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Куда исчезают граждане Молдовы?

Я вспоминаю свою школу, свой класс. Нас было 27 человек — мальчиков и девочек со своими надеждами и планами на будущее. И из этих детишек на ПМЖ за границу уехали 15 ребят. Они уже обосновались там и превратились в граждан заморских государств, которые исправно платят налоги, работают на благо другой страны, а не нашей. Только я это вижу? Нет, люди продолжают уезжать из Молдовы… массово… каждый день, но никто этого и не замечает вовсе, упираясь в тот самый экономический позитивизм. Почему, ну почему же граждане Молдовы бегут из нашего светлого "королевства" с якобы высокооплачиваемыми трудовыми местами, пенсиями и пособиями, размер которых давно уже должен был увеличиться хотя бы вдвое. Или у политиков наших да экспертов другая картина страны и мира, либо часть населения республики существует в параллельной реальности, оторванной от мнимой сказки.

Предвыборное спускание миллионов в…

Ах, да, красивых и сладких речей в этом году будет особенно много — на носу очередные выборы.

Банкноты номиналом 200 молдавских леев
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Конечно все мы хотим, чтобы все было хорошо, чтобы росли зарплаты и пенсии, но хотеть и говорить — это слишком мало. Пусть политики увидят реальность и начнут искать возможность все исправить. Главное, чтобы дело пошло. Почему бы не начать разбираться со всем грузом накопившихся реальных проблем — уж очень маленькими пенсиями, зарплатами, пособиями, катастрофически высокими тарифами, безработицей и постоянной миграцией населения. Что говорите? Денег нет? Так минуточку-минуточку, а как же экономический рост, о котором так много говорят.

Но мы, граждане, все равно надеемся, ждем и хотим стараться вписываться в реальные, эффективные проекты нашей власти. Поэтому и желаем, чтобы приближающиеся выборы были серьезными, а не соревнованием партий. Мы верим, что так и будет. А потом пойдет, в таком случае, тот самый рост, о котором мы все мечтаем.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
бедность, население, кризис, политики, экономика, Молдова
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