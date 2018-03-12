21:20 12 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Александр Хроленко, обозреватель МИА Россия сегодня

Нервно-паралитический эффект, или Кому выгодно отравление Скрипаля

© Photo: из личного архива
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Александр Хроленко
12710

Отравление Скрипаля с последующим вычурным театрализованным представлением в Солсбери российским спецслужбам явно не выгодно. Но кем, в таком случае, оно организовано, задается вопросом колумнист Sputnik.

В Лондоне начался второй акт драматического спектакля в костюмах химзащиты. Газета The Times 12 марта сообщила, что премьер-министр Тереза Мэй «близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения» в отравлении нервно-паралитическим веществом экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Полиция и разведка готовы представить премьеру доказательства, а Мэй готова применить санкции вплоть до высылки российских дипломатов. 

Такое уже было после полониевого отравления экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который перебрался в Лондон в качестве личного охранника олигарха Бориса Березовского. И все же, смерть разоблаченного, помилованного и выпущенного на свободу из тюрьмы много лет назад шпиона Москве не нужна. Она бесполезна и даже вредна со всех сторон — с точки зрения внешней политики, с учетом выборов 18 марта президента РФ.

Другие известные в России перебежчики Резун и Гордиевский здравствуют на Западе много лет (пишут книги, дают интервью, проводят экскурсии). Летом прошлого года в США вроде бы умер 64-летний экс-сотрудник российской внешней разведки Александр Потеев, но специалисты считают эту информацию частью американской программы защиты свидетеля.

У российских спецслужб наверняка имеются более важные дела, чем наказание пожилого перебежчика экзотическими методами, да ещё вместе с дочерью. Очевидно, отравление с последующим вычурным театрализованным представлением в Солсбери им не выгодно. Но кем, в таком случае, оно организовано?

Мотивы и методы

Вероятно, мы наблюдаем утилизацию бесполезных перебежчиков, которые уже предали всех кого могли, передали все что смогли, и еще способны преподавать в западной разведшколе, но по старой привычке также могут «сливать» информацию на сторону. Предателям никто не доверяет. И бюджетные выгоды ликвидации налицо: дополнительное финансирование MI-6 (для борьбы с «враждебной деятельностью» России). Под шумок можно припугнуть российских «олигархов» и «тряхнуть» их счета в лондонских банках. Влиятельная газета The Guardian прямо заявляет:

«Мягкость не работает — пришло время начать жесткую игру с богатыми россиянами, живущими в Великобритании».

И более того: «Нам нужно выкинуть их детей». По утверждению газеты, «в России невозможно разбогатеть, если вы не дружите с Путиным… Поэтому, если правительство Мэй хочет отправить российскому президенту сигнал, оно может аннулировать визы представителей его ближайшего окружения или, возможно, проверить на практике возможности нового закона об ордерах на имущество невыясненного происхождения. Затем ему необходимо будет ликвидировать механизмы, при помощи которых русские отмывают деньги в Великобритании».

Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности Вымпел Сергей Кривошеев
© Sputnik/
Ветеран ФСБ: России отравление Скрипаля не выгодно по многим причинам

Между тем, экс-заключенный, экс-сотрудник администрации Московской области, МИД и разведки Скрипаль к богатым россиянам прямого отношения не имеет. Получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году. На жизнь зарабатывал тем, что читал лекции курсантам Королевской военной академии в Сандхерсте.

Жил в благополучном городке Солсбери, к западу от Лондона. Через год после «переезда по обмену» в Великобританию к нему прибыли жена Людмила, сын Александр и дочь Юлия. Теперь в MI-6 гадают: случайно ли удалось так быстро воссоединиться семье?

Жена скончалась от онкологического заболевания в 2012 году, сын умер от печеночной недостаточности во время отпуска в России прошлым летом. Тело доставили в Британию, и сегодня лондонские следователи подозревают, что таким образом (умерщвление и маячок на трупе) российские спецслужбы пытались узнать, где именно проживает Сергей Скрипаль. Будто бы за шесть лет заключения в РФ не было возможности при необходимости тихо избавиться от предателя.

Из родных и близких у Сергея Скрипаля осталась лишь 33-летняя дочь Юлия, постоянно проживающая в Лондоне. Встречались редко, но 4 марта отец и дочь вместе пообедали в итальянском ресторане Zizzi, где, возможно, и приняли некое вещество. Вскоре их нашли на скамейке ближайшего сквера, в бессознательном состоянии. Дальше — фейерверк версий о вероятных источниках отравления — от пиццы до букета цветов (разумеется, в «длинных руках спецслужб» России). Дело дошло до раскопок на кладбище в Солсбери, где покоятся жена и сын Скрипаля.

Цена информации

Полученная разведкой информация может принести государству столько денег, что многократно окупит все затраты на содержание службы. Чтобы осознать разрушительный эффект шпионажа, вспомним более давнюю историю. Один из первых советских «инициативников» подполковник Петр Попов раскрыл Западу свыше 80 сотрудников советской военной разведки (западные источники называют цифру 650). Донесения Попова позволили Пентагону сэкономить на научно-исследовательских программах около 500 млн долларов. И можно лишь косвенно представить, сколько потерял СССР. По приговору суда Попова расстреляли в 1960-м.

Заседание суда
© RIA Novosti.
Адвокат: есть дело в отношении заказчика убийства, его надо закрывать

Наверняка Скрипаль знал об этом, когда 35 лет спустя в Испании начал работать на британскую разведку. Считался ценным приобретением MI-6. До ареста в 2004 году раскрыл около 300 сотрудников и агентов российской разведки в разных странах мира. Многолетние старания предателя британцы вознаградили суммой около 100 тысяч долларов США, но деятельность Скрипаля не поддается оценке в денежном выражении. Если рассматривать проблему комплексно, России был нанесен колоссальный вред — системный и финансовый.

Телеканал «Россия» в январе 2006-го демонстрировал фильм Аркадия Мамонтова, в котором секретарь британского посольства Кристофер Пирт гулял по одному из московских скверов, и задумчиво притормаживал возле нашпигованного шпионской аппаратурой тайника-булыжника, который принимал и передавал информацию по зашифрованному Bluetooth-каналу. Этот «девайс» и положил начало разоблачению Скрипаля. Затем всплыла информация о счете в испанском банке, открытом на его имя во время службы.

В июне 2010 года американские власти арестовали десятерых российских граждан по подозрению в шпионаже. Вскоре после ареста их обменяли на ученого Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко, осужденных в России за шпионаж. Обмен состоялся в аэропорту Вены. Тема закрыта. Дальнейшие коллизии — внутреннее дело стран Запада, в которых осели «ценные агенты» из российских тюрем.

Теги:
шпионаж, отравление, разведка, убийство, Скрипаль
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Северный терминал аэропорта Рига
    Вернись, я оплачу!

    В Латвии запущен пилотный проект, который призван помочь вернуться на родину трудовым мигрантам – на эти цели выделено 425 тысяч евро.

  • Трубы для Северного потока, архивное фото
    Лозунги бессилья

    Политические лозунги Вильнюса, Риги и Варшавы не заставят другие европейские страны отказаться от российского газа, уверен эксперт.

  • Труба для Северного потока - 2
    Я это вам не подпишу!

    Почему подписи спикера Эстонского парламента нет под совместным заявлением стран Балтии и Польши против строительства "Северного потока-2"?

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Есть что обсудить

    Высшему руководству России и Беларуси предстоит серьезно обсудить и проанализировать ряд вопросов после президентских выборов в России.

  • Нино Бурджанадзе в своем рабочем кабинете
    Деньги решаю все!

    Судьбу президентских выборов в Грузии решат деньги бывшего премьер-министра, олигарха Бидзины Иванишвили, считает экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.

  • Секретарь совбеза Мухамед Килба
    Абсурдная инспекция

    Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба назвал абсурдными планы США с помощью Грузии проинспектировать абхазскую территорию с воздуха.

  • В ходе широкомасштабных учений проводится передислокация войск
    Перегруппировка

    В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.

  • Роберт Кочарян
    Не пойду!

    Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.

  • Сакен Сарсенов
    Электронный почтальон

    Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.

  • Гурам Карсанов
    Авто от президента

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.

  • Северный терминал аэропорта Рига
    Вернись, я оплачу!

    В Латвии запущен пилотный проект, который призван помочь вернуться на родину трудовым мигрантам – на эти цели выделено 425 тысяч евро.

  • Трубы для Северного потока, архивное фото
    Лозунги бессилья

    Политические лозунги Вильнюса, Риги и Варшавы не заставят другие европейские страны отказаться от российского газа, уверен эксперт.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кадр из кинофильма Люди на мосту. 1960 г.
Памяти любимого артиста: Олег Табаков в жизни, на сцене и в кино
Минобороны РФ опубликовало видео стрельб снарядами Краснополь
Минобороны опубликовало видео стрельб высокоточными снарядами "Краснополь"
Туристы в Молдове
Из каких стран приезжают туристы в Молдову

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться