12:39 13 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

"Американский век" умер: его убил Путин

SAUL LOEB / AFP
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Иван Данилов
41520

Фирменный стиль американской журналистики - безудержный, улыбающийся во все 32 зуба, надменный оптимизм, смешанный с железобетонной уверенностью в собственной исключительности.

Особенно ярко это стало проявляться в период "конца истории", когда, начитавшись Фукуямы, журналистская братия и экспертное сообщество вслед за сенаторами и конгрессменами фанатично уверовала в то, что никакой истории больше не будет, а будет один длинный "американский век", то есть бесконечный период тотального идеологического, культурного, военного и экономического доминирования США, пишет в своей колонке на РИА Новости Иван Данилов.

И вот в 2018 году флагманское СМИ американского бизнеса, агентство деловой информации Блумберг вынуждено констатировать, что "американский век завершен", причем этот период тотального вашингтонского доминирования над миром не просто закончился.

Оказывается, "американский век" умер, и это была насильственная смерть. По версии Блумберга, место "преступления" уже четко определено — это Сирия, а его автор — президент Российской Федерации, той самой страны, которая по историческим меркам совсем недавно проиграла холодную войну.

Даже столь негативные констатации обычно не ломают общий дух всепобеждающего американского оптимизма. В конце концов, вся избирательная кампания Дональда Трампа была построена на месседже "Сделаем Америку снова великой", что подразумевало наличие не только серьезных проблем, но и соответствующих решений. Одним из них должна была стать "великая торговая война", которую Трамп готов развязать со дня на день, чтобы оживить производственный сектор страны. Однако протекционизм и оптимизм президента наталкивается на суровую реальность постиндустриальной Америки. Например, как с грустью констатирует тот же Блумберг, "тарифы Трампа — это подарок для России и ОПЕК, а не для американского сланца".

Обломки сбитого боевиками российского самолёта Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018
© AFP 2018/ OMAR HAJ KADOUR
Климов: возвращать мир в Сирию должны не российские СМИ, а США

После такого заголовка может возникнуть подозрение, что вроде бы серьезное издание занимается продвижением очередной конспирологической теории, что президент США — это агент Путина. На практике все прозаичнее и грустнее. Оказывается, американская металлургия деградировала до такого состояния, в котором она уже не может производить трубы сверхвысокого качества, необходимые для добычи сланцевой нефти. И это приводит к парадоксальной ситуации: если заградительные тарифы на иностранные трубы будут введены, то единственным экономическим эффектом станет понижение конкурентоспособности американских сланцевых компаний, а если — по любым причинам — импорт высококачественных труб в США вообще прекратится, то в полный рост встанет вопрос о том, что новые сланцевые месторождения невозможно адекватно обслуживать.

Трамп начинает воевать сразу с Китаем, Евросоюзом и Канадой>>>

По мере того как амбициозные протекционистские планы Трампа будут расширяться, а для этого есть все предпосылки, его администрация будет снова и снова сталкиваться с системными проблемами и серьезными структурными ограничениями, многие из которых просто невозможно решить с помощью "заливки деньгами", поскольку они лежат в управленческой, коррупционной или даже культурной плоскости.

Сирия считается местом смерти "американского века" именно потому, что в контексте сирийского конфликта миру в целом стало понятно, что США уже не могут решать цивилизационные задачи высшей категории сложности, которые требуют высокого уровня концентрации и качества военных, дипломатических и управленческих ресурсов. А Россия — может.

На этом фоне довольно забавно наблюдать за тем, как российская "секта любителей Запада" пытается убедить российскую аудиторию в бесперспективности конкуренции с США, апеллируя к разнице между военными бюджетами наших стран.

Показательно, что сторонние наблюдатели делают из разницы бюджетов совсем другой вывод, который сводится к тому, что Россия (и в определенной мере Китай) тратят свои средства эффективно, а американцы и их союзники по НАТО — нет.

НАТО, армия, архивное фото
© AP Photo / Vadim Ghirda
Секс-скандалы: почему женщинам опасно служить в НАТО

Если очень сильно утрировать, то можно предложить следующее сравнение: американский военный бюджет — это деньги, потраченные на производство поезда, а российский военный бюджет — это деньги, потраченные на разработку и создание "партизанского" взрывного устройства, которое пускает этот поезд под откос. Однако если бы дело было только в разной эффективности военного бюджетирования, то было бы преждевременно говорить о том, что "американский век умер". Проблема гораздо глубже и связана не только и не столько с экономикой, сколько с определенными культурологическими особенностями современных США. Например, уже при Трампе во имя соблюдения политкорректности и принципа равенства полов американская морская пехота (то есть та часть армии, от которой ожидается повышенная боеспособность) отказалась от использования жестких тестов на физическую выносливость для отбора в свои подразделения. В России или Китае невозможно себе представить логику в стиле "давайте откажемся от физических тестов ради того, чтобы больше женщин получали краповые береты и политические активисты перестали нас критиковать в СМИ".

Россия отказала Западу: решить проблемы за ее счет не получится>>>

В более консервативных культурах считается, что уважение к женщинам проявляется максимальной серьезностью в процессе отбора и подготовки тех мужчин, которые будут их защищать. В США политкорректность и дурно понятое равенство уже проникает даже в сферы жизни, где раньше единственно важным была только эффективность. Цивилизация, в которой сфера безопасности и применения силы оказывается в зоне ответственности профессиональных "распильщиков" с одной стороны и идеологически заряженных активистов с другой, вряд ли способна претендовать на сохранение мировой гегемонии и уж тем более на тотальное доминирование на протяжении целого века.

RS-28 Sarmat
CC BY 3.0 / Michael / Nuclear silo
Новое оружие России: Путин "закрывает" Америку

В ответ на мнение американских журналистов, что он "хорошо играет слабыми картами", Владимир Путин резонно заметил: "Если мы сильно играем слабыми картами, то, значит, они вообще не умеют играть. Значит, не такие уж они и сильные. Значит, чего-то не хватает". Столкновение в Сирии в этом смысле ключевой момент. Если сравнивать ситуацию со столь любимой американцами игрой в покер, то Путин заставил сначала Обаму, а потом Трампа вскрыть свои карты и тут выяснилось, что доминирование США — это блеф. Если Вашингтон потерял возможность единолично определять судьбы стран в ключевых регионах планеты, значит, король оказался голым. Не зря автор статьи про смерть "американского века" ожидает, что вскоре Китай последует примеру России и продемонстрирует Штатам свою силу в конфликте за спорные острова в Южно-Китайском море.

США резко поумнели, узнав о новом русском оружии>>>

Расстроенные таким развитием событий американские эксперты и политики мечтают о глобальной войне. В их представлении только это позволит "перевернуть стол" и уйти от поражения. Однако вот после того, как Путин продемонстрировал несколько "изделий" российской оборонной промышленности, способных обнулить любые надежды другой стороны на выживание в рамках глобальной войны, вариант с "переворачиванием стола" уже не может казаться кому-то привлекательным. Партию придется доиграть до конца, и ее результат вряд ли понравится Вашингтону.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Баранец: как Россия мешает США доминировать
Зубец: торговая война между США и ЕС неизбежна
Ермаков: США будут "дружить с Европой против России"
Ищенко: США нечего сказать своим союзникам в Мюнхене
Теги:
аналитика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Политика
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийский военный
    Военные прогульщики

    Латвийские резервисты отказываются посещать обязательные военные учения – государство наказывает их штрафом в 10 евро.

  • Портфель в руках чиновника, архивное фото
    Литовское кумовство

    Президент Литвы Даля Грибаускайте объявила войну кумовству в госсекторе – для этого она предложила внести изменения в Трудовой кодекс.

  • Пикет у ворот мясокомбината в Раквере
    Стоять до конца!

    Забастовка работников скотобойни Раквереского мясокомбината в Эстонии побила рекорд продолжительности – противостояние продолжается уже 34 дня.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства
    Только тешатся

    Разногласия по разным вопросам в Союзном государстве Беларуси и России являются частью естественных процессов, считает госсекретарь СГ Григорий Рапота.

  • Здание МИД РФ
    Рады приветствовать

    Россия приветствует заявление премьер-министра Грузии о необходимости сделать совместные шаги по нормализации двусторонних отношений.

  • Вид на дома в селе Приморское в районе взрыва. Кадры с беспилотника
    Миллион квадратов смерти

    Более миллиона квадратных метров территории очистили от неразорвавшихся снарядов в абхазском селе Приморское, где в 2017 году сдетонировал склад боеприпасов.

  • Молоток судьи. Архивное фото
    Войны с телевизором

    В Кыргызстане суждены 24 последователя экстремистского движения, которые, помимо прочего, предлагали запретить телевизоры и телефоны.

  • Автомобили МВД Таджикистана, архивное фото
    Конкурс анонимок

    МВД Таджикистана объявило конкурс среди граждан на предоставление информации о преступлениях – конфиденциальность гарантирована.

  • Наручники на двери клети
    Отвоевался

    В Узбекистане к 15 годам лишения свободы приговорили участника бандформирований в Сирии, причастного к подготовке теракта в России.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кадр из кинофильма Люди на мосту. 1960 г.
Памяти любимого артиста: Олег Табаков в жизни, на сцене и в кино
Самые запоминающиеся роли Олега Табакова в кино
Самые запоминающиеся роли Олега Табакова в кино
Топ - 50 самых дешевых стран для жизни
Рейтинг самых дешевых для жизни стран

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться