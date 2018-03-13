17:03 13 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Пациенты

Как в Кишиневе пережить грипп и ангину в адских очередях к врачам

© Sputnik/ Павел Лисицын
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Елена Комолова
8730

В Кишиневе поход к врачу – лучшее средство осознать, что медики не всегда ангелы-спасители, считает колумнист Sputnik.

Февраль-март — это всегда период особой активности всевозможных вирусов и бактерий, поэтому заболеть сейчас очень легко.

Не избежала такой участи и автор этих строк. Заболела как раз во время выходных. Как многие из нас, пыталась два дня лечиться народными средствами — не помогло.

Мороз
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Холодный Кишинев: только бы не заболеть, а то врача не дождешься

Но медики в один голос говорят — не стоит заниматься самолечением. Значит, дорога одна — в поликлинику.

Почему молдавские врачи уезжают работать за границу >>>

Времени записаться к врачу заранее у меня не было, поэтому я пошла без записи. Вдруг болезнь серьезная, требующая приема антибиотиков, а с ними шутить не надо! Да и купить многие лекарства можно только по рецепту врача.

На прием только по записи

В коридоре медучреждения, как всегда, полно людей. Те, что ждали у дверей заветного кабинета, сперва принялись с некоей ленцой возмущаться на мое "без записи". Затем им вторил сам врач, вышедший в коридор посмотреть, сколько еще желающих попасть на прием. Но узнав, что у меня температура и серьезная простуда, сказал подождать "окна" между пациентами.

Родика Грамма
© Photo: Родика Грамма
Грамма: каждый третий врач в Молдове готовится покинуть страну

Пока у меня образовалось свободное время, пришлось сходить в регистратуру за своей медицинской картой. Там тоже пришлось подождать своей очереди.

Оказавшись перед окошком, называю свою фамилию и прошу карту. Но выясняется, что теперь, если ты не записался на прием, то карточку тебе могут и не дать. Долго доказываю сотруднице регистратуры, что у меня температура, и записываться на неделю вперед я не могу.

Защита от рака: врачи назвали топ-5 овощей от смертельной болезни >>>

В итоге мне все-таки выдали карточку, и я вернулась к двери кабинета своего семейного врача. Там мне пришлось наблюдать, как один за другим перед всей очередью в кабинет заходят люди с записью и без записи: "Да нам только подпись получить!", "А нам только кое-что спросить", "А мне только карточку оставить" и так далее.

Pistol with ammunition
© Fotolia/ bilderstoeckchen
Американка шокировала врачей – два месяца не замечала пулю в голове

Периодически в коридоре возникала ругань между записавшимися на прием пациентами и не записавшимися. Люди заходят и выходят, время летит, очередь не заканчивается, а только растет.

Врач рассказал о том, как не умереть зимой от холода >>>

Вот, наконец, приглашают и меня.

Цены, если не кусаются, то порыкивают

"Ничего страшного — это вирус! Пропишем лекарство, и будете лечиться", — заявляет мне врач. Выписывает противовирусный препарат и спрей для горла, так как, по его словам, пока можно обойтись и без антибиотиков, лишний раз их пить не следует. Там же выдали и направления на несколько анализов и записали меня на прием через несколько дней.

Отправилась в аптеку. Одно лекарство стоит почти 300 леев, другое — 100. Флакон со спреем совсем мал, а таблеток в упаковке только десять штук. Принимать их придется долго, да еще и три раза в день. Надо будет купить еще упаковку.

Хирурги на операции, архивное фото
© Sputnik/ Варвара Гертье
Бизнес на неизлечимо больных: как работают некоторые врачи в Кишиневе

Дома я оказалась через три с лишним часа с момента начала своего "медпохода".

В Китае врач умерла после 18 часов непрерывной работы >>>

Так что болеть в нашей стране не только неприятно, но и губительно с точки зрения растрачиваемых минут и часов. Я не говорю уже о нервах, в полном составе бросаемых на подавление внутреннего негодования от неорганизованности персонала, раздрае системы здравоохранения, наглости сограждан, которые свято убеждены в том, что именно они "больнее, чем все остальные". Венцом сонета выступают немалые деньги, которые приходится тратить на лекарства. И пусть говорят, что власти вовсю снижают стоимость медикаментов в аптеках — не почувствовала, не увидела. Уверена, что аналогичное впечатление у многих других жителей Молдовы.

Больница
© Sputnik/ Evghenii Panasenco
В Кишиневе врачи довели роженицу до некроза ноги

Тут уже каждый сам решает, где ему лечиться, в государственных или частных клиниках. Хотя в частной клинике можно значительно сэкономить время, но придется потратить больше денег.

Смерть не так страшна — как врач Симонян спасал гения физики Ландау >>>

Справедливости ради надо сказать и о том, в какой ситуации находятся сами медики. Представьте, в каких условиях им приходится проводить прием пациентов, замученных болезнями и бюрократией, раздраженных, отчаявшихся! Многие больные приходят уже очень уставшие от всей этой системы, взвинченные, недовольные и все свои претензии они высказывают затюканным врачам.

А вы, уважаемые читатели, что думаете об этой важной для всех нас проблеме? Ждем ваших комментариев!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Удержит ли повышение зарплаты врачей в Молдове
Врачи запретили Ольге Бузовой выходить на сцену
Грамма: обвинять врачей в халатности почему-то стало модным
Кто даст молдавским врачам право на защиту
Глава Минздрава Молдовы откровенно рассказала о коррупции среди врачей
Теги:
регистратура, медицинская карточка, поликлиника, очередь, аптека, анализы, простуда, врач, болезнь, цены, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Задержание представителей антифашистских организаций на марше легионеров Waffen SS в 2017 году
    Все для наци

    Шествие националистов в честь легионеров войск СС в Латвии пройдет без ограничений, а вот антифашистам придется изменить либо место, либо время акции.

  • Виктор Орлов, президент литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты
    Без суда

    Почему власти Вильнюса не останавливает отсутствие решения суда о сносе монумента советским воинам на Антакальнисском кладбище?

  • Заседает Нарвское горсобрание
    Ни слова по-русски!

    Как депутатам самого русского города Эстонии, где на эстонском языке говорит меньше двух процентов населения, запрещают использовать родную речь.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства
    Только тешатся

    Разногласия по разным вопросам в Союзном государстве Беларуси и России являются частью естественных процессов, считает госсекретарь СГ Григорий Рапота.

  • Патрульная полиция
    Дилер в форме

    Сотруднику полиции в Грузии грозит тюремный срок за незаконное приобретение, хранении и реализацию наркотических средств.

  • разработана национальная клавиатура для iOS
    Абхазский "расклад"

    Пользователи продукции компании Apple смогут писать на абхазском языке – на платформе iOS запущена абхазская клавиатура.

  • Айсель Мамедова
    Кто так поет?

    Песню "X my heart", с которой азербайджанская исполнительница Айсель Мамедова выступит на "Евровидении", изменили после критики в социальных сетях.

  • Здание Национального здания Армении
    Парламентский диалог

    Армянские и российские парламентарии обсуждают в Ереване перспективы ЕАЭС, как наиболее интересного и динамично развивающегося объединения.

  • Генеральная прокуратура РК
    "Охота" началась

    Уголовные дела возбуждены в Казахстане в отношении активистов признанного экстремистским движения "ДВК", возглавляемого опальным олигархом Аблязовым.

  • Видеомост Научными проектами бишкекских школьников заинтересовались в России
    Дружеская поддержка

    Научные проекты бишкекских школьников поддержали вузы из России –старшеклассники получили возможность практиковаться в научных лабораториях вузов РФ.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Тщательнее надо!

    Президент Таджикистана раскритиковал прокуроров, из-за слабого контроля которых банки не могут вернуть сбережения населению.

  • Прибытие мигрантов из Средней Азии
    Конвейерная отправка

    После России, Польши, Южной Кореи и Японии узбекские структуры занялись организованной отправкой трудовых мигрантов в Германию, Казахстан и Султанат Оман.

  • Анатолий Бибилов
    К провокациям готовы!

    Попытки дестабилизировать обстановку в Южной Осетии накануне выборов президента России не возымеют успеха, заявил глава республики.

  • Задержание представителей антифашистских организаций на марше легионеров Waffen SS в 2017 году
    Все для наци

    Шествие националистов в честь легионеров войск СС в Латвии пройдет без ограничений, а вот антифашистам придется изменить либо место, либо время акции.

  • Виктор Орлов, президент литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты
    Без суда

    Почему власти Вильнюса не останавливает отсутствие решения суда о сносе монумента советским воинам на Антакальнисском кладбище?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кадр из кинофильма Люди на мосту. 1960 г.
Памяти любимого артиста: Олег Табаков в жизни, на сцене и в кино
Москвичи несут цветы к портрету Табакова у входа в МХТ имени Чехова
Москвичи несут цветы к портрету Табакова у входа в МХТ имени Чехова
Топ - 50 самых дешевых стран для жизни
Рейтинг самых дешевых для жизни стран

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться