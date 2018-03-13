Как в Кишиневе пережить грипп и ангину в адских очередях к врачам

В Кишиневе поход к врачу – лучшее средство осознать, что медики не всегда ангелы-спасители, считает колумнист Sputnik.

Февраль-март — это всегда период особой активности всевозможных вирусов и бактерий, поэтому заболеть сейчас очень легко.

Не избежала такой участи и автор этих строк. Заболела как раз во время выходных. Как многие из нас, пыталась два дня лечиться народными средствами — не помогло.

Но медики в один голос говорят — не стоит заниматься самолечением. Значит, дорога одна — в поликлинику.

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Времени записаться к врачу заранее у меня не было, поэтому я пошла без записи. Вдруг болезнь серьезная, требующая приема антибиотиков, а с ними шутить не надо! Да и купить многие лекарства можно только по рецепту врача.

На прием только по записи

В коридоре медучреждения, как всегда, полно людей. Те, что ждали у дверей заветного кабинета, сперва принялись с некоей ленцой возмущаться на мое "без записи". Затем им вторил сам врач, вышедший в коридор посмотреть, сколько еще желающих попасть на прием. Но узнав, что у меня температура и серьезная простуда, сказал подождать "окна" между пациентами.

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Пока у меня образовалось свободное время, пришлось сходить в регистратуру за своей медицинской картой. Там тоже пришлось подождать своей очереди.

Оказавшись перед окошком, называю свою фамилию и прошу карту. Но выясняется, что теперь, если ты не записался на прием, то карточку тебе могут и не дать. Долго доказываю сотруднице регистратуры, что у меня температура, и записываться на неделю вперед я не могу.

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В итоге мне все-таки выдали карточку, и я вернулась к двери кабинета своего семейного врача. Там мне пришлось наблюдать, как один за другим перед всей очередью в кабинет заходят люди с записью и без записи: "Да нам только подпись получить!", "А нам только кое-что спросить", "А мне только карточку оставить" и так далее.

Периодически в коридоре возникала ругань между записавшимися на прием пациентами и не записавшимися. Люди заходят и выходят, время летит, очередь не заканчивается, а только растет.

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Вот, наконец, приглашают и меня.

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"Ничего страшного — это вирус! Пропишем лекарство, и будете лечиться", — заявляет мне врач. Выписывает противовирусный препарат и спрей для горла, так как, по его словам, пока можно обойтись и без антибиотиков, лишний раз их пить не следует. Там же выдали и направления на несколько анализов и записали меня на прием через несколько дней.

Отправилась в аптеку. Одно лекарство стоит почти 300 леев, другое — 100. Флакон со спреем совсем мал, а таблеток в упаковке только десять штук. Принимать их придется долго, да еще и три раза в день. Надо будет купить еще упаковку.

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Дома я оказалась через три с лишним часа с момента начала своего "медпохода".

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Так что болеть в нашей стране не только неприятно, но и губительно с точки зрения растрачиваемых минут и часов. Я не говорю уже о нервах, в полном составе бросаемых на подавление внутреннего негодования от неорганизованности персонала, раздрае системы здравоохранения, наглости сограждан, которые свято убеждены в том, что именно они "больнее, чем все остальные". Венцом сонета выступают немалые деньги, которые приходится тратить на лекарства. И пусть говорят, что власти вовсю снижают стоимость медикаментов в аптеках — не почувствовала, не увидела. Уверена, что аналогичное впечатление у многих других жителей Молдовы.

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Тут уже каждый сам решает, где ему лечиться, в государственных или частных клиниках. Хотя в частной клинике можно значительно сэкономить время, но придется потратить больше денег.

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Справедливости ради надо сказать и о том, в какой ситуации находятся сами медики. Представьте, в каких условиях им приходится проводить прием пациентов, замученных болезнями и бюрократией, раздраженных, отчаявшихся! Многие больные приходят уже очень уставшие от всей этой системы, взвинченные, недовольные и все свои претензии они высказывают затюканным врачам.

А вы, уважаемые читатели, что думаете об этой важной для всех нас проблеме? Ждем ваших комментариев!

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