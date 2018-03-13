Есть у нас герои, победившие коммунальную систему в суде

Однажды сидел я в редакции, и вдруг заходит в кабинет немолодой мужчина с еще более немолодой "авоськой". Удивительно, как сохранился этот, когда-то совершенно необходимый предмет городской экипировки, — вместительная сумка-сетка, которую легко спрятать в карман.

"Авоська" была набита картонными папками, из которых выглядывали документы.

"Здравствуйте, — сказал небогато одетый посетитель. – Я тут подал в суд на "Теплоком" [название организации изменено]…"

Меня, тогда еще совсем зеленого сотрудника газеты, немедленно охватила неизбывная тоска.

Понимаете, в чем проблема… Газета – это новости. А все коммунальные истории похожи одна на другую, как две капли горячей воды. Длятся суды годами. Пенсионер против команды хорошо оплачиваемых адвокатов, которых нанимает каждое предприятие с массовой клиентурой, — исход такого дела немного предсказуем, вам не кажется?

И если искатель коммунальной справедливости не сдается, то становится настоящим бедствием для друзей и родных. Ни о чем, кроме очередного переноса судебного заседания или формул исчисления тарифа, он говорить не хочет и уже не может. А каждого нового знакомца маниакально берет за пуговицу и увлекает в джунгли судебных постановлений.

Ну, что может быть нового или интересного в судебном деле между потребителем и поставщиком коммунальных услуг? Так казалось мне тогда.

Но и выслушать посетителя (хотя бы выслушать) тоже мой долг, по неписаным журналистским законам. Потому что часто бывает, что кроме журналистов, никто человека слушать не хочет. Хорошо, послушаем. Значит, подал мой гость иск на "Теплоком"….

"- …и выиграл у него в Европейском суде по правам человека 8000 евро", — деловито закончил фразу гость.

Вот, так номер! Скука немедленно испарилась, сменившись жгучим интересом, ибо не бывало раньше никогда ничего подобного.

— А как же вы составляли иск? Наверное, пришлось обращаться к юристам?

— Нет, — застенчиво сказал гость, как будто стыдясь, что обошелся без найма адвокатов. — Там, в библиотеке Крупской [ныне Национальная библиотека. – Ф. Л.] постоянная выставка Совета Европы действует. Там все формуляры есть, и брошюрки, где написано, как их заполнить и куда потом отправлять.

— А перевод? Дорого, наверное, обошлось переводить исковое заявление на английский?

— Да, нет! Там, в Европейском суде, с прошлого года документы на русском принимают…

Навсегда мне запомнился скромный облик чудо-богатыря с авоськой-документохранилищем, который сломал систему и поверг на поле брани неуязвимого монстра коммунальных услуг. И всего-то оказалось нужно — зайти в библиотеку. Значит, каждый может. Прецедент!

Вот только судебная система у нас не прецедентная, как у американцев. Нельзя сослаться на однажды принятое решение, и каждый новый иск запускает процесс заново. У царя был двор, на дворе был кол, на колу — радиатор отопления, на радиаторе мочало, начинай сказку сначала.

Почему вспомнил об этом? Из-за промелькнувших в новостном топе сообщений о жителе Молдовы, который за четыре года привлек к своим искам против десятков (!) государственных учреждений и предприятий 130 (прописью – сто тридцать!) адвокатов.

Не сообщается, с какими именно госучреждениями и предприятиями бился неизвестный герой. Но вы просто представьте себе эту эпическую картину, на фоне которой бледнеет Лаокоон с сыновьями, что боролись с клубком гигантских змей, или Геракл со своей несчастной Лернейской гидрой. Это способно затмить подвиг 300 спартанцев, выступивших против многотысячной армии персов. В конце концов, спартанцев было целых три сотни, а тут – один-единственный гражданин Республики Молдова. Один, как перст, в чистом поле, вставший супротив армий адвокатов, богатых предприятий и тысячеликой государственной машины.

Правда, похоже, что успехом его битва не увенчалась. Вот список его обращений в государственную адвокатуру по годам:

2013 – 1;

2014 – 9;

2015 – 60;

2016 – 335;

2017- 128;

2018 – 6.

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Тенденция ясно видна. В хронике битвы за справедливость, в чем бы она ни заключалась, год 2013 – это "первая кровь", 2014 – перманентные пограничные конфликты, 2015 – яростное наступление, 2016 — масштабные сражения по всем фронтам, 2017 – истощенные и обескровленные подразделения начинают отступление с линии фронта. Чем-то закончится для неизвестного воителя этот год?

Очень много лет прошло с тех пор, как в редакции я встретил человека с авоськой документов. И надо признаться, с прошествием времени судебные темы и в особенности темы судебно-коммунальные, не стали для меня интереснее.

Однако мне кажется, что нигде так ярко не проявляется тема человеческого достоинства и воспарения духа, как в единоборстве одного, отдельно взятого, гражданина с чиновничьим левиафаном.

Говорят, один в поле не воин. Но если одного не будет, неоткуда взяться и многим. Так что честь и хвала вам, герои коммунальных битв. Жертвы ваши не были напрасны.