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Британский полицейский на месте, где был обнаружен автомобиль Скрипаля

Зачем в Британии отравили Скрипаля?

© REUTERS/ Henry Nicholls
Колумнисты
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Геворг Мирзаян
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Зачем убивать Скрипаля и как на это отвечать - рассуждает в колонке для Sputnik Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета.

Дело об отравлении в Великобритании российского предателя Сергея Скрипаля продолжает набирать обороты и, к сожалению, развивается по единственно возможному треку — эскалационному.

Как и ожидалось, Россия отказалась подчиняться совершенно незаконному британскому "дедлайну на оправдание", призвав правительство Ее Величества вернуться в категории международного права и здравой логики.

"Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие, и пока Великобритания не начнет действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование случившегося, к чему мы готовы. Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными, — сказал  российский МИД. – Также мы потребовали… предоставить доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, учитывая, что одной из пострадавших является Юлия Скрипаль, российская гражданка. На эти абсолютно правомерные требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано".

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© Sputnik/ Владимир Трефилов
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В Британии, естественно, такого ответа ожидали. На момент сдачи статьи к публикации премьер-министр Тереза Мэй собирала свой Совет национальной безопасности для того, чтобы определить меры наказания Москвы за ее отказ. Перечень возможных мер достаточно широкий — от создания санкционного "списка Скрипаля" до заявления о нападении России на Соединенное Королевство. Однако, скорее всего, Мэй ограничится санкциями демонстративного характера. Никто в Европе не позволит ей использовать фейковую историю для активации 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне.

В России, конечно, гадают, что стоит за всей этой историей, каковы причины британского помешательства.

Можно было бы сказать, что британские власти тут не при чем, что они также стали жертвой продуманной провокации — но в этом случае Тереза Мэй не стала бы бросать на алтарь информационной войны остатки своей репутации и сразу же во всем обвинять Россию. Она явно исполняла свою роль в заранее продуманной партии. И главный вопрос — зачем?

Версий несколько.

Например, Тереза Мэй пытается таким образом прикрыть грандиозный  скандал с массовым изнасилованием более тысячи несовершеннолетних британок пакистанскими мигрантами, который просочился на страницы британских СМИ (суть его в том, что в городе Телфорд полиция просто скрывала серию преступлений, поскольку боялась быть обвиненной в ксенофобии).

Или же, как считают некоторые российские эксперты, таким образом Великобритания отвечает на "оружейную часть" послания Владимира Путина Федеральному собранию. Демонстрирует, что, несмотря на все новейшие российские системы вооружений, Москва не сможет обеспечить ни паритет, ни, тем более, победу в информационной среде.

Города мира. Лондон
© Sputnik/ Alexander Vilf
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Однако обе эти версии наталкиваются на одно противоречие — время. Организация такого убийства с вовлечением представителей власти — это долгий бюрократический механизм. Оно готовится не одну неделю.

Куда более очевидными видятся другие версии. Первая: Мэй пытается отвлечь внимание британской общественности от не совсем удачных для Соединенного Королевства переговоров по Брекзиту. Продавливающемуся под грузом требований ЕС премьеру нужен повод для того, чтобы поиграть мускулами.
Вторая — отравление Скрипаля является частью информационной кампании отдельных сил Запада по делегитимации российских президентских выборов. Путина пытаются показать абсолютно недоговороспособным лидером, сделать его токсичным для любых будущих переговоров по стабилизации отношений.
Наконец, третья — устраивая спектакль с "гнусным российским преступлением", Британия хочет поддержать европейское единство в санкционном вопросе. Напомним, что в мае должны продлеваться ограничительные меры против Москвы в связи с ситуацией на Донбассе, а единства (необходимого для их продления) в стройных евросоюзовских рядах по этому вопросу не было.

Впрочем, вне зависимости от британских мотивов, Кремль наверняка займет жесткую линию в ходе дальнейшей предсказуемой эскалации конфликта. Во-первых, на любые санкции, принятые Лондоном, последует ответ. В каких-то вопросах симметричный — например, в случае запрета RT работать в Великобритании.

Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности Вымпел Сергей Кривошеев
© Sputnik/
Ветеран ФСБ: России отравление Скрипаля не выгодно по многим причинам

"В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", — уже заявил глава ведомства Александр Жаров. В других — ассиметричный. Так, отвечать на персональные санкции против россиян персональными санкциями против британцев бессмысленно — они в Россию не едут, собственности тут не имеют. Точно так же бессмысленно отвечать симметрично на инициируемую Британией компанию по бойкоту Чемпионата мира по футболу. А вот неплохим ассиметричным ответом было бы, например, изгнание из России Британского совета — спорной организации, занимающейся в России мероприятиями "мягкой силы" и являющейся, по мнению некоторых экспертов, местным филиалом британской разведки.

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Жесткий ответ представляется оправданным, поскольку Британия использует крайне опасную для России матрицу поведения: "случилось преступление — без доказательств обвинена Россия — на основе этого введены санкции, к которым призывают присоединиться весь Запад".

Москве нужно четко показать, что такая матрица чревата последствиями. И для этой демонстрации новейшие российские системы вооружения, к сожалению, не подходят, ибо активация пятой статьи устава НАТО России – не нужна.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
аналитика, Сергей Скрипаль, Британия, Политика
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