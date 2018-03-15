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Трудно ли в Молдове быть вежливым?

© Sputnik / Nicu Goncear
Колумнисты
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Николай Костыркин
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Колумнист Sputnik недоумевает, когда люди в Молдове утратили чуткость души, и пытается разобраться в причинах всеобщего взаимонаплевательства.

Классики учат нас, что после каждого приключения в сухом остатке мы получаем мораль и опыт. А повседневная жизнь учит тому, что даже поездка на работу может превратиться если не в приключение, то уж точно в наглядное пособие для полезных выводов.

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А чем, если не приключением для каждого из нас — жителей Кишинева, становится "вояж" в общественном транспорте в час пик?! Неимоверная давка в переполненном салоне, раздраженные пассажиры, вечные рокировки тех, кто желает выйти, с теми, кто намерен проехать ещё некоторое количество остановок. Добавим ко всему этому косящий всех и вся сезонный грипп и другие вирусы — и получим весь набор опасностей из приключенческих романов. Ведь какая удача добраться на троллейбусе, маршрутке, автобусе до пункта назначения и остаться чистым, невредимым, с непотрепанными нервами и незаразившимся какой-нибудь гадостью.

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Но, в последние годы даже не в часы пик, а когда салоны троллейбусов свободны от большого числа пассажиров, мы становимся очевидцами печально известного и, увы, постоянного явления — эпидемически распространяющейся среди наших людей невоспитанности и полного равнодушия к положению друг друга. Особенно отличается в этом смысле молодежь.

Уверен, что многие из вас часто возмущаются тем, что женщинам, особенно беременным, пожилым людям, пассажирам с детьми не уступают сидячие места. Иные же стоят практически в дверях, и когда нужно выходить, эти "вечные столпы" приходится огибать.

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Создается впечатление, что культура поведения в общественном транспорте навсегда лишила нас своего присутствия, осиротив целую страну. Обо всем этом я размышлял, стоя на задней площадке троллейбуса. Неожиданно меня отвлекла яростная перепалка.

— Мужчина, почему Вы стоите прямо у дверей? Вы же не выходите, но и не пропускаете никого, — возмущалась пожилая женщина.

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— А что, я должен всех обо всем спрашивать?! Кому надо, пусть обходит или же интересуется у меня, выхожу я или нет, — на лице молодого мужчины, где-то моего ровесника, читалось недоумение в ответ на претензии в его адрес.

— Вас уже сто раз спрашивали, выходите Вы или нет, но Вы же в наушниках музыку слушаете и не слышите, что Вам говорят! — вмешалась другая дама.

Чем закончилась спонтанная полифония, я не узнал, так как мне нужно было в тот момент выходить.

Вся эта ситуация несколько испортила настроение, но навела на некоторые мысли.

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Очевидно, что общественный транспорт всегда был для нас этаким индикатором качеств личности. Насколько мы чутки, вежливы, предусмотрительны, как решаем внезапно возникший конфликт? Интересует ли нас кто-либо вокруг, или же степень влюбленности в самого себя столь велика, что впору стать натурщиком для портрета Нарцисса?

Но, увы, далеко не все проходят этот экзамен на ежеминутную человечность.

Что же тому причиной?

Психолог Елена Ковалева, постоянный собеседник корреспондентов Sputnik, считает, что в Молдове в жестких условиях погони за заработком у людей просто не хватает никаких эмоциональных сил нормально взаимодействовать с другими членами социума.

"Они вымещают негативную энергию на ни в чем не повинных людях, и это, к сожалению, уже вошло в норму поведения. Уважение к простому человеку ушло на второй план. Жажда личного благосостояния и пожелания неудач другим людям выместили взаимоуважение в нашем обществе", — отметила Ковалева.

Если уважаемый специалист права, то перспективы в общем уровне социализации нас ждут далеко не самые радостные. Потому что поправления дел в экономике Молдовы, судя по прогнозам, ждать ещё долго, если стоит ждать вообще.

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Хотя наши соотечественники преклонного возраста в один голос говорили мне, что даже в годы войны и послевоенное голодное время уважение к старшим, забота друг о друге и взаимовежливость всегда и у всех в Молдове были в чести. Поэтому позволю себе не во всем согласиться с уважаемым психологом. Хотя и у меня готового ответа на заданный вопрос нет.

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Молдова никогда не была центром мировой политики (разве что в короткий период варницкого стояния Карла Двенадцатого). Нашей стране никогда не доводилось становиться кластером региональной экономики, и лишь нечасто она принимает широкоформатные фестивали культуры и искусства. Увы, это не входит в число нашего достояния, равно как и изрядная материальная обеспеченность всего народа. Но есть то, чем народ Молдовы мог гордиться всегда — это его радушие и гостеприимство, искренность и взаимоуважение. Эти качества мы пронесли через трудные, а порой и очень трудные периоды нашей истории. Все, кто знает о Молдове не понаслышке, всегда говорят — "люди этой страны не убили в себе людей". Так неужели веяния новой эпохи, заведомо ложно окрещенной кое-кем как "конец истории", в состоянии кардинально изменить нашу ментальность?! Или же то хорошее, что заложено в геноме народа Молдовы, все-таки, проявится, и "конец истории" станет для нас новым ее началом?

А вы, уважаемые читатели, что думаете по этому поводу? Пишите нам или оставляйте комментарии под этой публикацией.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
психологие, радушие, вежливость, грубость, народ, троллейбус, благосостояние, люди, транспорт, Елена Ковалева, Кишинев
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