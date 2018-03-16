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Города мира. Лондон

Британию отравили элитным ядом - и она обречена

© Sputnik/ Alexander Vilf
Колумнисты
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Ирина Алкснис
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Пару лет назад по мировым (в том числе российским) СМИ прокатилась серия публикаций по итогам сразу нескольких исследований, которые доказали, что современная демократия является не более чем тоненькой пленочкой, скрывающей многовековую замкнутость наследственной элиты.

Экономисты из Банка Италии сравнили данные по флорентийским налогоплательщикам в 1427 и 2011 годах и выяснили, что среди наиболее состоятельных налогоплательщиков XV и XXI веков совпадают почти 900 фамилий.

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В Британии провели похожее исследование, только сравнили списки студентов Оксфорда и Кембриджа начиная с XII века и по наше время, и тем документально подтвердили известный факт, что современная британская элита в существенной степени состоит из потомков нормандских завоевателей и аристократических родов Средневековья.

Тогда эта тема вызвала интерес, в том числе и потому, что успешно работающая — на протяжении веков — система воспроизводства элиты, очевидно, является важнейшим фактором государственно-политической стабильности Великобритании. Для России, учитывая ее историю, этот вопрос играет очень важную роль. Соответственно, извлечение уроков из чужого успешного опыта было бы очень ценно, рассуждает колумнист Ирина Алкснис в материале на РИА Новости.

Каким образом работает подобная система подготовки, воспитания и образования наследственной элиты и введения в нее свежей крови? Как отбраковываются неподходящие для высоких постов люди? Как система компенсирует проблемы, если негодная фигура все-таки прошла сквозь фильтры и заняла значимое кресло? И как вообще вся эта система работает — без особой деградации — на протяжении столетий, успешно преодолевая многочисленные внутренние и внешние кризисы?

События последних дней, однако, дали ответ на другой вопрос: что может сломать подобную систему.

То, что не удалось английской революции и гражданской войне, то, что не смогли уничтожить десятки жестоких войн, включая две мировые, а также многочисленные кровавые внутриполитические неурядицы, где на кону частенько стояли головы участников, — все это успешно подорвали несколько последних десятилетий мира и благоденствия.

Причем это тот самый случай, когда "затем" и "вследствие этого" явно совпадают.

Уже для нескольких поколений британской элиты принадлежность к классу означает исключительно привилегии и расширенные возможности. Времена, когда в нагрузку к ним шел немалый список обязанностей, в том числе связанный с серьезным риском для жизни, давно остался в прошлом.

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А ведь в обязательном наборе качеств английского джентльмена среди прочего подразумевались: личная храбрость, стойкость и сохранение хладнокровия даже перед лицом неминуемой смерти. И это не пропагандистская выдумка. Это то, как британцы регулярно себя показывали по всему миру, где оказывались со славу своей империи и ради личного успеха, будь то многочисленные войны или чистое хищничество.

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Вместо этого во главе Британии уже несколько десятилетий стоят партийные функционеры, успешные адвокаты и дельцы из Сити, для которых главной проблемой является сексуальный скандал и публичное обнародование сомнительных лоббистких контактов. Кстати, что характерно, обе эти проблемы имеют место у нынешнего министра обороны Гэвина Уильямсона, который вчера так смело потребовал от России "отойти и заткнуться". А вот службы в армии в его биографии, разумеется, не значится. Как это принято у современных западных министров обороны.

Собственно, именно в этом главный — и печальный — вывод о действиях Лондона в "деле Скрипаля": в механизме отбора и подготовки британской элиты за последние десятилетия что-то крепко сломалось.

В результате наверх оказались вынесены люди, поведение которых откровенно позорит некогда великую державу, а принимаемые ими решения выглядят просто некомпетентными и глупыми.

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Ситуация усугубляется тем, что этот системный сбой элитарного отбора произошел в очень опасный период слома прежней мировой системы. Для подобных моментов человеческой истории как никогда нужны лидеры, способные осознать масштаб стоящего на кону, принимать адекватные решения о судьбе мира и нести за них личную ответственность.

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Учитывая, что ярмарочный балаган вокруг отравления Скрипаля устроила страна, до недавнего времени бывшая для мира воплощением пусть даже коварства, но при этом здравомыслия и прочного стояния на земле, — страшновато представить, насколько все плохо в этом смысле в других государствах Запада.
А перспективы преодоления глобального политического и экономического кризиса совместными усилиями и без радикальных эксцессов начинают выглядеть все бледнее.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
дело Скрипаля, аналитика, Великобритания, Политика
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