Британию отравили элитным ядом - и она обречена

Экономисты из Банка Италии сравнили данные по флорентийским налогоплательщикам в 1427 и 2011 годах и выяснили, что среди наиболее состоятельных налогоплательщиков XV и XXI веков совпадают почти 900 фамилий.
В Британии провели похожее исследование, только сравнили списки студентов Оксфорда и Кембриджа начиная с XII века и по наше время, и тем документально подтвердили известный факт, что современная британская элита в существенной степени состоит из потомков нормандских завоевателей и аристократических родов Средневековья.
Тогда эта тема вызвала интерес, в том числе и потому, что успешно работающая — на протяжении веков — система воспроизводства элиты, очевидно, является важнейшим фактором государственно-политической стабильности Великобритании. Для России, учитывая ее историю, этот вопрос играет очень важную роль. Соответственно, извлечение уроков из чужого успешного опыта было бы очень ценно, рассуждает колумнист Ирина Алкснис в материале на РИА Новости.
Каким образом работает подобная система подготовки, воспитания и образования наследственной элиты и введения в нее свежей крови? Как отбраковываются неподходящие для высоких постов люди? Как система компенсирует проблемы, если негодная фигура все-таки прошла сквозь фильтры и заняла значимое кресло? И как вообще вся эта система работает — без особой деградации — на протяжении столетий, успешно преодолевая многочисленные внутренние и внешние кризисы?
События последних дней, однако, дали ответ на другой вопрос: что может сломать подобную систему.
То, что не удалось английской революции и гражданской войне, то, что не смогли уничтожить десятки жестоких войн, включая две мировые, а также многочисленные кровавые внутриполитические неурядицы, где на кону частенько стояли головы участников, — все это успешно подорвали несколько последних десятилетий мира и благоденствия.
Причем это тот самый случай, когда "затем" и "вследствие этого" явно совпадают.
Уже для нескольких поколений британской элиты принадлежность к классу означает исключительно привилегии и расширенные возможности. Времена, когда в нагрузку к ним шел немалый список обязанностей, в том числе связанный с серьезным риском для жизни, давно остался в прошлом.
А ведь в обязательном наборе качеств английского джентльмена среди прочего подразумевались: личная храбрость, стойкость и сохранение хладнокровия даже перед лицом неминуемой смерти. И это не пропагандистская выдумка. Это то, как британцы регулярно себя показывали по всему миру, где оказывались со славу своей империи и ради личного успеха, будь то многочисленные войны или чистое хищничество.
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Вместо этого во главе Британии уже несколько десятилетий стоят партийные функционеры, успешные адвокаты и дельцы из Сити, для которых главной проблемой является сексуальный скандал и публичное обнародование сомнительных лоббистких контактов. Кстати, что характерно, обе эти проблемы имеют место у нынешнего министра обороны Гэвина Уильямсона, который вчера так смело потребовал от России "отойти и заткнуться". А вот службы в армии в его биографии, разумеется, не значится. Как это принято у современных западных министров обороны.
Собственно, именно в этом главный — и печальный — вывод о действиях Лондона в "деле Скрипаля": в механизме отбора и подготовки британской элиты за последние десятилетия что-то крепко сломалось.
В результате наверх оказались вынесены люди, поведение которых откровенно позорит некогда великую державу, а принимаемые ими решения выглядят просто некомпетентными и глупыми.
Ситуация усугубляется тем, что этот системный сбой элитарного отбора произошел в очень опасный период слома прежней мировой системы. Для подобных моментов человеческой истории как никогда нужны лидеры, способные осознать масштаб стоящего на кону, принимать адекватные решения о судьбе мира и нести за них личную ответственность.
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Учитывая, что ярмарочный балаган вокруг отравления Скрипаля устроила страна, до недавнего времени бывшая для мира воплощением пусть даже коварства, но при этом здравомыслия и прочного стояния на земле, — страшновато представить, насколько все плохо в этом смысле в других государствах Запада.
А перспективы преодоления глобального политического и экономического кризиса совместными усилиями и без радикальных эксцессов начинают выглядеть все бледнее.
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