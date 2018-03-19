Материнский инстинкт: как скрывали туберкулез в кишиневском саду

Колумнист Sputnik рассуждает о том, каким было состояние родителей малышей, когда выяснилось, что в одном из столичных детсадов нянечку госпитализировали с туберкулезом, и что в таких случаях должна предпринимать администрация дошкольного учреждения.

В этой истории, которая случилась в кишиневском детском саду № 68, скажем сразу: дети не пострадали. Точнее … как не пострадали? Пока ни одного подтвержденного случая. Между тем, в данный момент массово малыши сдают пробу Манту.

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Но ситуация глазами родителей выглядит, мягко говоря, пугающей. Шутка ли! Нянечку с подозрением на туберкулез госпитализировали в больницу, однако родители узнали об этом спустя почти месяц. Итак, восстанавливаем хронологию.

Конец января – одна из нянечек заболела

По документам, которые оказались в распоряжении нашей редакции (речь идет об акте обследования Службы государственного надзора за общественным здоровьем), можно точно констатировать: с 25 января одна из нянь перестала посещать дошкольное учреждение. Причина — туберкулез.

Начало марта – инцидент получил широкую огласку

Родителей, чьи дети посещают садик № 68 на Рышкановке, не на шутку охватило беспокойство. Выяснилось, что уже почти месяц руководство детсада знает об инциденте, но оповещены были не все родители.

Как рассказала Sputnik директор дошкольного учреждения Елена Котова, по рекомендации семейного врача, действительно не всем родителям сообщили о произошедшем в садике, а только тем, чьи дети находились в тесном контакте с заболевшей.

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"Так как форма туберкулеза закрытая, то, во-первых, были оповещены родители всех детей, кто находился в контакте с няней. Им и персоналу пришлось сдать пробу Манту. Во-вторых, так как нежелательно было разглашать имя заболевшей, родителям остальных детей мы порекомендовали сдать пробу Манту по желанию", — рассказала Котова.

Середина марта — случай под прицелом СМИ

Об инциденте, который случился в детском саду, стали писать СМИ. Sputnik Молдова узнал об этом одним из первых. А что вообще в таких случаях должна предпринимать администрация дошкольного учреждения? Об этом Sputnik рассказала врач-эпидемиолог столичного Центра общественного здоровья Оксана Константинова.

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"Наша служба была в детском саду не раз. Мы оставили руководству рекомендации, что делать в подобных случаях. Наше ведомство всегда дает список мероприятий, которые нужно проводить там, где были выявлены случаи туберкулеза. Одно из мероприятий – наблюдение за теми, кто был в контакте с больным, а также обследование и проба Манту. Медсестра дает направление на имя ребенка, и с ним родитель идет к семейному доктору. Насколько я поняла, в саду было большое собрание. И родители были оповещены", — рассказала Константинова.

Однако родители детского сада, действительно, узнали об инциденте не тогда, когда няня заболела, а спустя почти месяц после постановки диагноза.

"Да, я в курсе, что эта ситуация получила широкую огласку в детском саду буквально неделю-две назад. Я не могу отвечать за то, каким образом была донесена до родителей данная информация. Но есть стандартная процедура, комплекс мероприятий, которые должны быть предприняты. Мы вносим предложение директору, медсестре. В садике выдаются направления, с которыми родители идут к семейному доктору", — отметила Константинова.

Болезнь всех возрастов и любого достатка

По ее словам, раз речь шла о легкой стадии и закрытой форме, которая была выявлена профилактически, вероятно администрация детсада решила не оповещать всех.

"Мы туберкулез регистрируем ежедневно, он может встречаться среди сотрудников любых учреждений. И, действительно, мы не имеем право распространяться о диагнозе и личности пациента. Каждое учреждение имеет свои дезинфицирующие средства, мы даем рекомендации, как правильно их растворять и так далее…", — отметила Константинова.

По словам специалиста, мы живем в стране, где может заболеть каждый, и на работе, и на месте учебы, независимо от статуса и возрасте. Но при этом важно иметь двусторонний контакт и хорошую коммуникацию в коллективе, где есть заболевший.

От автора

А вот коммуникация – это то, чего не хватило в данной истории. Обстановка накалилась именно в тот момент, когда родители вдруг узнали, что от них что-то скрывалось. А скрывался ни много, ни мало – туберкулез! А ведь в каждой женщине заложен природой материнский инстинкт – врожденная готовность ухаживать за ребенком и защищать его. Быть заботливой мамой — это работа, и работа непростая, часто тяжелая. Но это осознанный выбор родителей.

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А вы как считаете, правы ли были родители, подняв шум в детском саду, когда узнали, что заболела нянечка туберкулезом?

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