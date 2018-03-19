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Паралимпиада 2018. Керлинг. Матч Швейцария - Россия

Паралимпийцы в Пхенчхане: герои, преодолевшие еще одно испытание

© Sputnik/ Григорий Сысоев
Колумнисты
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Алексей Авдохин
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О самых непростых в истории российского спорта паралимпийских играх рассуждает колумнист Sputnik Алексей Авдохин.

Все паралимпийцы – грандиозные люди, преодолевшие череду испытаний, но так и не сломленные ни одним.

Спустя три недели после закрытия Олимпиады в Пхенчхане завершилась и зимняя Паралимпиада – двенадцатая по счету. И там, и там российские спортсмены вынужденно выступали в нейтральном статусе – без флага, гимна и национальной символики (на Паралимпиде ее демонстрация была запрещена даже на трибунах).

Российские паралимпийцы
© Sputnik/
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И вот героический итог десяти дней, вместивших самые непростые Паралимпийские игры в истории российского спорта: восемь побед, 24 медали, второе место в медальном зачете – героический для сборной России итог.

Бег по замкнутому кругу

История отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) дольше и сложнее проблем Олимпийского комитета России (ОКР), которые обострились только за пару месяцев до начала Игр-2018 и уже благополучно разрешились. А вот ПКР рассчитывать на скорую амнистию не приходится – по крайней мере, до тех пор, пока не будут выполнены все критерии из "дорожной карты" по восстановлению организации.

И этот процесс обещает быть долгим – российская сторона по-прежнему не справляется с отдельными требованиями.

Кто забыл, полтора года назад российских спортсменов не пустили на летнюю Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. Это было жесткое тотальное наказание –  за месяц до начала Игр ПКР получил бессрочный бан от Международного паралимпийского комитета (МПК) на основании первого доклада Макларена.

В нем упоминались фамилии в том числе и паралимпийцев, якобы причастных к манипуляциям с допинг-пробами.

С тех пор отстранение продевалось несколько раз из-за невыполнения двух из пяти требований, выдвинутых МПК. Первый – полное восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирным антидопинговым агентством (WADA). И второй – признание вины или другой официальный ответ на выводы из докладов Макларена.

Олег Дмитриев
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Руководители ПКР всякий раз повторяли, что эти условия вне зоны их компетенции и поэтому невыполнимы, но МПК оставался непреклонным. Образовался замкнутый круг: российские чиновники не признают выводы из доклада Макларена – WADA не восстанавливает РУСАДА – МПК не снимает отстранение с ПКР. Крайними в этой ситуации оказались самые беззащитные спортсмены – паралимпийцы.

Лицензий на всех не хватило

Впрочем, незадолго до начала Паралимпиады-2018 недавно избранный глава МПК Эндрю Парсонс (осенью 2017-го бразилец сменил на посту радикально настроенного британца Филипа Крэйвена) смягчил позицию в отношении российских спортсменов.

"Летом 2016 года антидопинговая система в России была полностью скомпрометирована и открыта для нарушений. Это не позволяло определить, какие из российских спортсменов чистые, а какие нет. Тогда мы приняли необходимые в той ситуации меры для сохранения чистого спорта. Спустя 17 месяцев мы видим, что ситуация в России изменилась, достигнут значительный прогресс. Российские паралимпийцы – одни из наиболее тщательно проверяемых спортсменов в мире. Под наблюдением WADA российская антидопинговая система больше не является коррумпированной или скомпрометированной. Также заметны существенные изменения в поведении и культуре ПКР, которые, мы надеемся, в будущем позитивно повлияют на поведение официальных представителей России", — в словах Парсонса за месяц до старта Паралимпиады ощущались позитивные изменения.

Паралимпийцев из России согласились пустить в Пхенчхан под аббревиатурой "НПС" – нейтральные паралимпийские спортсмены. Без всякого упоминания о национальной принадлежности.

Паралимпийцам выдавали индивидуальные приглашения после тщательной проверки по нескольким критериям, но при дополнительном условии – наличии свободных или неиспользованных квот в конкретной дисциплине.

Всемирное антидопинговое агентство
© AFP 2018/ Marc BRAIBANT
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Всего для спорстменов-паралимпийцев из России нашлось 30 таких лицензий (еще 6 получили спортсмены-ведущие, которые выступают в паре со слабовидящими). А, например, в мужских лыжных гонках, биатлоне и следж-хоккее квоты оказались разобраны, и мест российским спортсменам просто не досталось. Для сравнения: четыре года назад в Сочи Россию представляли 69 паралимпийцев.

Три категории спортсменов-героев

Пара необходимых пояснений о формате зимних Паралимпийских игр. В Пхенчхане разыгрывались 80 комплектов наград (на восемь больше, чем было в Сочи-2014 – добавились дисциплины в сноуборде) в шести видах спорта. Спортсмены соревновались в трех категориях – для слабовидящих спортсменов, спортсменов-ампутантов и участников в инвалидных колясках.

Но Паралимпийские игры всегда нечто большее, чем просто спорт, к которому все привыкли. Соревнования здесь не только борьба за метры, секунды или очки – это преодоление, самореализация, сила и крепость духа, а для кого-то и смысл всей жизни, который паралимпийцы обретают в спорте.

И те три десятка российских спортсменов, все-таки пробившихся в Пхенчхан – фантастические герои, независимо от того, выиграли они медали или нет. Вместе с почти шестью сотнями паралимпийцев, приехавшими в Пхенчхан из других стран, превозмогающих и побеждающих обстоятельства одним своим выходом на трассу.

Их жизненные истории сложно пересказать в двух словах – слишком объемные биографии, непростые судьбы, обнаженные чувства.

Российские призеры

Лыжница и биатлонистка Михалина Лысова, завоевавшая в Пхенчхане пять медалей, родилась с серьезным нарушением зрения, но с 8 лет тренировалась в обычной лыжной секции на окраине Нижнего Тагила.

Родители беспокоились – врачи пугали, что из-за нагрузок зрение исчезнет окончательно, но запретить занятие, приносившее их дочери счастье, не могли. Теперь у 25-летней Михалины 16 паралимпийских медалей, несколько государственных наград и звание заслуженного мастера спорта.

Трехкратная чемпионка Пхенчхана Екатерина Румянцева – тоже лыжница и биатлонистка – росла без родителей. Они отказались от дочери, когда врачи сообщили о врожденном заболевании и проблемах с опорно-двигательным аппаратом и левой рукой. Всерьез лыжами Екатерина начала заниматься всего четыре года назад – после окончания университета.

Архивное фото лаборатории
© Sputnik/ Valery Melnikov
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Зато в сельской школе Валдгейма Еврейской автономной области, где после интерната она училась и начинала занятия спортом, теперь есть пример, как стать большим спортсменом, когда, кажется, нет ни одного шанса.

У горнолыжника Алексея Бугаева врожденная аномалия правой кисти, но он с шести лет гонял по горам на лыжах. А однажды даже выиграл чемпионат России, хотя не мог удержать в одной руке палку – ее просто приматывали скотчем. Сейчас ему только 20 лет, но у него уже семь паралимпийских медалей – пять из Сочи и две из Пхенчхана.

Анна Миленина получила родовую травму – защемление нерва, из-за которого одна рука почти не работает. Родители – сами лыжники – отдали ее в лыжную секцию, но врачи долго запрещали тренировки, пока мама не отыскала специалиста, взявшего на себя ответственность.

С тех пор Миленина живет на лыжне, а в спорте обрела не только 17 паралимпийских медалей, но и семью. Ее муж – волейболист паралимпийской сборной России, а сын скоро пойдет в школу, но уже не представляет жизни без спорта.

Марта Зайнуллина до 14 лет росла в Нижнекамске и занималась дзюдо, пока врачи не обнаружили у нее саркому бедренной кости. Ногу пришлось ампутировать. В протезном центре Казани она познакомилась с тренером по лыжным гонкам Ириной Поляковой, которая сама прошла путь от инвалида до паралимпийской чемпионки.

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16-летняя Зайнуллина согласилась переехать в Казань, чтобы тренироваться у Поляковой, а спустя 7 лет выиграла бронзу в Сочи-2014. Из Пхенчхана она увозит сразу три медали – серебро и две бронзы.

45-летний Валерий Редкозубов с 10 лет увлекался горными лыжами, а на четвертом десятке лишился зрения после взрыва в шахте на руднике, где работал бурильщиком. Спустя два года, пройдя тяжелую реабилитацию, он во второй раз пришел в горные лыжи и не расстается с ними до сих пор. Две бронзы Пхенчхана – честная награда за преданность спорту.

И ведь это только призеры. А сколько еще непростых судеб спрятано за местами в первой пятерке, десятке, тридцатке Паралимпиады. Да и за ее пределами – ведь половину российской сборной в Пхенчхан не пустили.

Все-таки паралимпийцы – грандиозные люди, преодолевшие череду испытаний, но так и не сломленные ни одним. И заслуживают гораздо большего, чем неделя внимания и славы за четыре года – пока идут Паралимпийские игры.

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Теги:
Паралимпиада 2018, аналитика, спорт, Спорт
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