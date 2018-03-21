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Хирурги на операции, архивное фото

Молдова - страна "чудес", или как лечиться в больницах республики

© Sputnik/ Варвара Гертье
Колумнисты
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Елена Комолова
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Как попасть на прием к нужному врачу и не проходить через все круги бюрократического ада в молдавских больницах.

Молдова — страна чудес. Здесь в больницу не пускают без бахил, которые нужно купить на входе с чудовищной наценкой, а чтобы попасть в Онкоинститут, нужно пройти целый квест. И тут никакого утрирования. 

Больничный коридор
© Sputnik/ Александр Онопа
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Это реальные факты, которые людям надоело терпеть. Как попасть на прием к онкологу? Первый в пункте — семейный врач, к которому записаться надо, естественно, заранее. Участковый должен выписать для начала направления на анализы, чтобы на основе полученных результатов направить к нужному специалисту. Затем пациент попадает по направлению семейного врача в консультативный диагностический центр (онкополиклиника). Уже оттуда человека направляют в стационар — на само лечение. А время-то идет, а первое, что скажет лечащий врач-онколог: к нам надо приходить как можно раньше. Ну, еще бы… Сначала весь этот бюрократический ад надо миновать. Как его обойти? Если знаешь врача, то к нему можно записаться лично, уплатив 90 леев.

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В конце прошлой недели в социальных сетях появились гневные посты, в которых люди жалуются на то, что в Онкоинститут не впускают без оплаты 90 леев. Речь идет, естественно, о самой больнице, а не о поликлинике.

В стационар Онкоинститута на консультацию попасть можно, но пройти туда без предварительной договоренности и талона, подтверждающего оплату за прием у врача, нельзя. Пройдя светлый холл с глянцевой плиткой и холодными кожаными диванчиками, прямо у лифтов утыкаешь в турникет, поодаль от которого расположилась женщина-секьюрити. Она требует предъявить тот самый талон, иначе — путь закрыт. Фейс-контроль во плоти и прямо в онкологической больнице.

Как это объясняют в Онкоинституте?

"Доступ к услугам, оказываемым в Онкологическом институте, бесплатный для всех пациентов, которые записываются на консультацию в консультативный диагностический центр и в стационар для пациентов, попадающих в больницу через приемный покой", — сообщается на официальном сайте Онкоинститута.

Больница
© Sputnik/ Александр Онопа
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Там подчеркивают, что "все консультации пациентов в амбулаторных условиях проводятся в консультативном диагностическом центре Онкологического института, а не в помещениях для стационарного лечения". Там также ссылаются на положение методологических норм применения Единой программы обязательного медицинского страхования.

"Расходы на медицинские услуги, оказываемые застрахованным лицам в рамках специализированной амбулаторной и стационарной помощи, в случае несоблюдения условий, предусмотренных положениями пункта 7, подпунктов 9); 10) и 11), оплачиваются пациентом в кассу медицинского учреждения после информирования последнего о способах и порядке получения бесплатных медицинских услуг с подписанием письменного соглашения в медицинской карте и в бланке направления в кассу о предоставлении медицинских услуг за оплату", — отмечено в тексте положения, полный текст которого можно прочитать здесь.

Нормальная практика, или выкачка денег?

Казалось бы, это нормальная практика платить деньги за консультацию врачу. Но разве это не удел частных клиник? Онкоинститут, как и Республиканская клиническая больница (РКБ) — это, на минуточку, государственные учреждения республиканского типа. Такие больницы получают финансирование из госбюджета Молдовы, который формируется как раз из денег налогоплательщиков — наших с вами, жителей страны, денег.

Врачи
© Sputnik/ Ivan Rudnev
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Но 90 леев за консультацию все-таки удерживают. Ладно. Может, я и перегибаю палку, но кто может доказать, куда идут эти деньги за каждую консультацию у врача в стационаре? Попадут ли они в премию тому медику, или на нужды больницы? У меня лично нет такой уверенности.

Министерство взялось за проверку

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Светлана Чеботарь на днях посетила Онкологический институт для того, чтобы проверить, каким образом там проводятся консультации и обследования. Такую проверку глава Минздрава решила провести как раз после того, как пользователи соцсетей стали жаловаться на якобы неофициальные поборы за консультацию у врачей медучреждения.

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Министр попросила руководителя Онкоинститута устранить все запланированные платные консультации врачами больничных отделений, так как в консультативном диагностическом центре они абсолютно бесплатные.

Чеботарь прошла по больничному отделению и пообщалась с пациентами Онкоинститута, которые обратили внимание на необходимость ремонта отделений больницы, на важность обеспечения качественным медицинским оборудованием и оснащения новой мебелью.

В вирусологической лаборатории
© Sputnik/ Sergei Venyavskiy
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Статистика непреклонна

Одна из самых распространенных причин инвалидности и смертности населения Молдовы — злокачественные новообразования (второе место после заболеваний системы кровообращения). Умирают от онкозаболеваний в стране ежегодно тысячи людей, а показатели смертности по этой причине продолжают расти.

К слову, на этом чудовищном фоне всплывает признание Минздрава о том, что специалисты уезжают из Молдовы за границу. В Онкоинституте еще остались прекрасные врачи, но и они, к сожалению, бывают бессильны. Поэтому и предлагают пациентам отправиться на лечение за границу. Денег, естественно, это стоит бешеных, но кто будет думать о них, когда речь идет о здоровье и жизни родного человека.

Наверное, поэтому никто не думает и не пытается спорить о том, что нужно заплатить 90 леев за прием к врачу в стационаре, потому что речь идет о здоровье и жизни — самом ценном, что есть у человека. А что делать если таких денег нет? Ответ прост: проходить через все бюрократические круги.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
турникет, онкология, пациенты, лечение, больница, проверка, контроль, деньги, Онкоинститут, Минздрав, Молдова, Медицина и здоровье
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