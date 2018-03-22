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Флаг Соединенных Штатов Америки

Торговая война c США: европейцы нанесут удар по символам Америки

© Sputnik/ Максим Блинов
Колумнисты
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Геворг Мирзаян
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Американский президент продолжает идти по пути исполнения своих предвыборных обещаний американским работягам. В частности, касающихся введения протекционистских мер и восстановления "справедливости в торговле".

В понимании Трампа это ликвидация или минимизация колоссального торгового дефицита (составляющего 800 миллиардов долларов, или чуть более 20% от всего американского товарооборота), пишет в колонке на РИА Новости Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

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Уже на этой неделе президент США, по некоторым данным, объявит о новых таможенных пошлинах на импорт товаров из Китая, причем стоимость обложенной налогами части экспорта составит десятки миллиардов долларов. Некоторые пошлины, напомним, уже объявлены и показывают, что в этой торговой войне союзников у Америки не будет: президент заявил о повышении ввозных пошлин на сталь (на 25%) и на алюминий (на 10%).

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Шаг, на первый взгляд, не такой уж и громкий — он может сократить импорт в США лишь на 14 с центами миллиардов долларов. Мексика и Канада, занимающие соответственно четвертое и первое место в списке стран — экспортеров стали, на американский рынок под новый тариф не попадают. Объемы же китайского экспорта стали в Штаты невелики — в районе 700 миллионов долларов в год.

Зато новые тарифы Трампа вызвали крайне жесткую реакцию в Европе. Сначала ЕС пытался последовать по пути Мексики и Канады и убедить исключить себя из списка. Давили на братские чувства.

"Европу включать сюда неверно. Мы — друзья, союзники, мы работаем вместе и не можем представлять угрозу национальной безопасности США. Так что надеемся на исключение", — говорила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Однако Трамп на это не купился — профицит ЕС в торговле с США в 2016 году составил 92 миллиарда долларов (причем из него чуть более половины приходится на долю Германии).

"Американцы хорошо понимают, что нет смысла начинать с бесед о вечной дружбе и партнерстве. Они предпочитают начинать с давления", — поясняет доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский.

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Давление на первых порах должно быть небольшим, для демонстрации серьезности намерений. Вот Трамп и прибегнул к стальным пошлинам. Однако он собирается продолжать — в частности, вводить импортные пошлины на автомобили. В ЕС уже подсчитали, что в случае 35-процентных пошлин ежегодные потери европейских автопроизводителей составят 17 миллиардов долларов в год.

Этого может, впрочем, и не произойти. "Возможен размен — Трамп уже не отменит решения по стали, но пойдет на уступки в других вопросах. США со своей продукцией ГМО очень хотели бы попасть на европейский рынок сельхозтоваров. Если бы они получили такую возможность раньше, то нынешних ограничений не было бы", — говорит Офицеров-Бельский. Идеальный же вариант для американского президента, по мнению эксперта, — полное открытие европейских рынков. Так, Трамп уже попросил министра торговли Уилбура Росса "обсудить с представителями Евросоюза ликвидацию серьезных тарифов и барьеров, которые они используют против США".

Однако Европа пока намерена сопротивляться. В Брюсселе уже подготовили список американских товаров, которые могут быть обложены импортными пошлинами (в совокупности их доля в общем экспорте США в ЕС достигает 8,2 миллиарда долларов, или три процента). Причем товарные позиции брались не с потолка: в них есть своя логика, основанная на специфике процесса принятия решений в Штатах.

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Так, европейцы угрожают ввести пошлины на импорт мотоциклов Harley-Davidson и бурбона из Кентукки. Эти товары выбраны не только потому, что они — символы Америки. Штаб-квартира Harley-Davidson находится в Висконсине — родном штате спикера палаты представителей Пола Райана. А от Кентукки избирается лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл. В силу специфики электорального процесса в США серьезная потеря доходов компаниями из их штатов сильно скажется на шансах переизбрания обоих лидеров республиканцев, а тому же Полу Райану переизбираться уже в нынешнем году.

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И они не единственные жертвы. Так, почти 10% экспортной стоимости списка — то есть около 700 миллионов долларов — приходится на товары из Калифорнии, от которой в конгрессе заседает лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти (ему на выборах 2018 года тоже переизбираться). Так что в Брюсселе очень надеются, что республиканская элита объяснит президенту Трампу недопустимость торговых войн — или избиратели объяснят конгрессменам последствия их молчания.

За разворачивающейся внутри западного мира торговой войной с интересом следят третьи страны.

Вячеслав Холодков
© Photo: РИСИ
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И не только потому, что может достаться и им. На их глазах самоуничтожается один из ключевых либеральных мифов — об императиве глобальной свободной торговли.

Глобалисты, конечно, возмущены инициативой Трампа. "Очевидно, сейчас вырос риск эскалации, возведения торговых барьеров по всему свету, — говорит генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу. — Как только мы пойдем по этому пути, откатить ситуацию назад будет очень сложно. Принцип "око за око" приведет нас к слепоте и ввергнет мир в глубокую рецессию". Однако какой смысл возмущаться, если принцип свободной торговли живет сейчас лишь в умах оторванных от реальной жизни либералов? В ЕС этого принципа никогда и не было — достаточно взглянуть на уже упоминавшийся закрытый европейский рынок сельхозпродукции. После начала глобального финансового кризиса протекционизм вообще стал очень популярным. С того времени 60 крупнейших экономик ввели семь тысяч протекционистских мер (из которых по тысяче пришлось на Соединенные Штаты и страны ЕС). Как пишет британская The Guardian, "президент США хотя бы честен в демонстрации своего меркантилизма. Другие пытаются скрывать свои протекционистские наклонности".

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
торговая война, аналитика, США, Европа, Общество
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