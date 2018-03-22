Привет самому себе: почему "Леди Берд" должен посмотреть каждый

Фильм "Леди Берд" многие критики и зрители назвали лучшей лентой прошлого года, и колумнист Sputnik с такой высокой оценкой полностью согласен.

"Леди Берд" — режиссерский дебют любимицы американских интеллектуалов Греты Гервиг — представили широкой публике осенью 2017-го. Как это часто бывает с первыми фильмами "перековавшихся" актрис, никто мирового прорыва не ждал — так, картину взяли для нескольких кинофестивалей и ограниченного проката в Нью-Йорке. Но "Леди Берд" стала прорывом сразу же — с успехом прошла по нескольким кинофестивалям, получила на Rotten Tomatoes рекордную оценку в 99% и попала в шорт-листы "Золотого глобуса" и "Оскара".

Наконец, 15 марта фильм вышел в прокат и на русском языке. Почему он так успешен и кому его обязательно надо посмотреть (спойлер: всем) — рассуждает колумнист Sputnik Беларусь Евгений Казарцев.

Обойдемся без Тургенева

Чаще всего фильм "Леди Берд" характеризуют как "роман взросления". Куда в таком жанре можно уйти от конфликта отцов и детей? Конечно же, никуда. Однако вспоминать школьную программу, "Отцов и детей" и свои сочинения об извечном конфликте не следует — Грета Гервиг смогла "вырастить" свою героиню через всю ленту без лишнего морализаторства и не надувая щек.

У Кристины, главной героини фильмы, как и у любого подростка, конфликтов много: с матерью, приемным старшим братом и его девушкой, со своей подругой, мальчиками, руководством школы.

© AP Photo / Merie Wallace/A24 Кадр из фильма "Леди Берд"

Со "сложной ситуации" начинается сам фильм: после идиллического прослушивания аудиокниги "Гроздья гнева" с мамой и проступивших у обеих слез разрастается абсолютно пустой спор, который заканчивается по-тинейджерски картинно: Кристина открывает дверь машины и на ходу выпрыгивает.

По ходу фильма зритель все больше понимает, что главный конфликт у героини — с самой собой. Мы видим это на нескольких уровнях сразу: она стесняется своего дома и семьи, из-за чего вынуждена часто врать. Но самое главное — она не принимает своего имени и требует всех называть ее "Леди Берд".

Off to see Lady Bird. Again. pic.twitter.com/htCR02W0S1 — Hazel Hayes (@TheHazelHayes) March 6, 2018

​В течение 90 минут фильма из-за этого изначального конфликта с самой собой Кристина попадает в сложные ситуации с близкими, проходит все этапы "взросления" — впервые напивается, лишается невинности, сдает экзамены. Постепенно она пытается сглаживать все острые моменты, но они катятся на нее как снежный ком.

Новая искренность

Термин "новая искренность" появился еще в 80-х годах прошлого века — может, и раньше. По сути своей, это выражение близко с концепцией так называемого метамодернизма, да и в целом у явления много разных имен.

Но академические размышления оставим академикам. Зрителю, не обремененному любовью к последним веяниям философии, достаточно знать: "Леди Берд" — идеальный пример той самой "новой искренности".

Весь фильм — простой и чистый рассказ о переходе из пункта "мне 17, и я бунтарь" в пункт "мне 18, и я все понял(-а)". В "Леди Берд" все — как воспоминание: сама Гервиг признавалась, что специально добивалась такого эффекта.

© AP Photo / Chris Pizzello/Invision Режиссер фильма "Леди Берд" Грета Гервиг во время вручения награды "Независимый дух"

Нет в ленте и никакой фальши — ее можно ожидать в патетических фильмах с тонной морали и щепоткой "мудрености ради мудрености", но не в искреннем, почти что дневниковом рассказе о взрослении девушки в глубинке.

Заслуга в легкости "Леди Берд" — не только самой Гервиг, но и актеров. Исполнительница главной роли Сирша Ронан вполне заслуженно получила за свою работу третью в карьере номинацию на "Оскар". Отлично сработал и Тимоти Шаламе, ставший открытием благодаря "Зови меня своим именем". Конечно, и "старшее поколение", сыгравшее родителей Кристины — Лори Меткалф и Трэйси Леттс — были на высоте.

Кому смотреть "Леди Берд"

В отличие от "Черной пантеры" или комедий а-ля "Я худею", для прокатчиков "Леди Берд" — своего рода диковинка. К нам в кинотеатры фильм дошел лишь спустя полгода после мировой премьеры, и сеансов на него выделили не очень много.

Впрочем, посмотреть фильм с редкой оценкой в 99% от мировых критиков должен практически каждый, кто в кино любит не только "50 оттенков", но и что-то глубже.

Зритель гарантированно получит необычное чувство облегчения после титров, а на протяжении фильма — минуты как смеха, так и подступающих слез.

Но для двух категорий зрителей "Леди Берд" должен стать программным фильмом. Первые — подростки 16-17 лет, которые могут через конфликты Кристины лучше понять себя и своих родителей. Да и в универсальных подростковых ситуациях они с удовольствием узнают себя, что для такого возраста важно — понимать, что не ты один с такими проблемами и мыслями.

Конечно, обязательна к просмотру "Леди Берд" и родителям подростков. Многие к своим 40 годам забывают, что сами были и детьми, и подростками. Что не слушались родителей, ссорились с мамами, хотя и любили их, творили странные дела и жили с ощущением постоянной бури внутри.

Так что, дорогие родители, тоже успейте посмотреть этот фильм — и удовольствие получите, и напомните себе о том, каково жить с (цитата писателя Фоера) "кучей гирь на сердце".

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