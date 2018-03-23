Малышам тут не место: почему в Кишиневе детям отказывают в яслях

Ситуация с нехваткой мест в детских садах много лет является проблемой как для родителей, так и властей Молдовы – колумнист Sputnik рассуждает на эту тему.

В последние годы ситуация с очередями в детские сады на словах стала меняться в лучшую сторону: ответственные лица рапортуют о внедрении системы электронного зачисления, а также о создании дополнительных мест. Однако, как выяснилось, проблему с устройством одних детей в детские сады решили за счет других.

Те самые недостающие места позаимствовали у яслей — их даже не сократили, а практически ликвидировали. После принятия поправок в Кодекс об образовании законодательство стало гарантировать доступ к дошкольным учреждениям лишь детям в возрасте от 3 до 7 лет. Проблему яслей решать так никто и не взялся.

Материнский инстинкт: как скрывали туберкулез в кишиневском саду>>>

В кишиневском Управлении образования такое положение объясняют отсутствием условий и материальной базы. Теперь соотношение возрастных групп, их количества, а также решение о формировании ясельных групп принимается администрацией дошкольного учреждения. И делается это в зависимости от возможностей. Это означает, что администрация сама решает, открывать ясельную группу или нет.

Администрации детских садов и управлений, отказываясь брать самых маленьких, ссылаются на закон. Но в правительственном распоряжении нигде не сказано, что ясельные места нужно сокращать, да еще и в таком количестве.

В этой ситуации молодые родители вынуждены отдавать своих малышей в частные детские сады. Так поступила и молодая мама Елена Нягу. После обивания порогов государственных садиков, где ей в унисон говорили, что детей берут только после трех лет, иного выхода у женщины не осталось.

"Я встала в очередь в садик только родив, сыну еще и трех месяцев не было. Прошло более двух лет. Но ни в одном столичном садике моему ребенку места не нашлось", — рассказывает молодая мама.

Больше сидеть в декрете невозможно, продолжает свои откровения женщина. Но практически вся зарплата уходит на оплату частного детского сада. Меня поставили перед выбором — возможностью удержаться на рабочем месте или нянчиться с ребенком. Выбрала первое, несмотря на расходы.

Но есть и те, для кого сидеть дома с ребенком подобно голодной смерти.

"На что-то нужно жить, мои декретные составляют 900 леев. Как я могу на такие деньги три года дома сидеть?" — говорит другая мама, 27-летняя Марьяна, для которой работа – это не возможность для карьерного роста, а единственный способ выжить.

В Управлении образования не говорят, сколько на сегодняшний день в Кишиневе работает ясельных групп. Зато в частных садиках свои прайс-листы не скрывают.

Матвеев Дмитрий Закроют или нет детсады в Молдове: что говорят в Минпросвещения

Для справки. Средняя стоимость частного детского сада в месяц составляет от 180 до 350 евро. Несмотря на цены, частники не страдают от нехватки детей. Группы переполнены, особенно ясельные.

Молдова — страна "чудес", или как лечиться в больницах республики>>>

Услуги наемной няни также доступны немногим. За то, чтобы кто-то посидел с вашим ребенком, придется заплатить от 30 леев в час. В месяц выходит от 5000 леев.

В этой непростой ситуации молодые мамочки выкручиваются как могут: кому родные помогают, кто-то жертвует карьерой ради материнства, а кто-то отдает всю зарплату частникам. Но, преодолев этот непростой период, каждая из них, наверняка, подумает, а рожать ли второго.

А вы, уважаемые читатели – молодые мамы, как решаете для себя данную проблему? С кем оставляете ваших деток, если есть острая необходимость выйти на работу?

Ждем ваших мнений!