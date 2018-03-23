14:54 23 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-4°C
Прямой эфир
Поиск
Работа детского сада

Малышам тут не место: почему в Кишиневе детям отказывают в яслях

© Sputnik/ Михаил Мордасов
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Ольга Микитюк
416 0 0

Ситуация с нехваткой мест в детских садах много лет является проблемой как для родителей, так и властей Молдовы – колумнист Sputnik рассуждает на эту тему.

В последние годы ситуация с очередями в детские сады на словах стала меняться в лучшую сторону: ответственные лица рапортуют о внедрении системы электронного зачисления, а также о создании дополнительных мест. Однако, как выяснилось, проблему с устройством одних детей в детские сады решили за счет других.

Трудовые мигранты
© Sputnik/ Alexey Kudenko
Одинокие, но с игрушками: как живут дети трудовых мигрантов из Молдовы

Те самые недостающие места позаимствовали у яслей — их даже не сократили, а практически ликвидировали. После принятия поправок в Кодекс об образовании законодательство стало гарантировать доступ к дошкольным учреждениям лишь детям в возрасте от 3 до 7 лет. Проблему яслей решать так никто и не взялся.

Материнский инстинкт: как скрывали туберкулез в кишиневском саду>>>

В кишиневском Управлении образования такое положение объясняют отсутствием условий и материальной базы. Теперь соотношение возрастных групп, их количества, а также решение о формировании ясельных групп принимается администрацией дошкольного учреждения. И делается это в зависимости от возможностей. Это означает, что администрация сама решает, открывать ясельную группу или нет.

Администрации детских садов и управлений, отказываясь брать самых маленьких, ссылаются на закон. Но в правительственном распоряжении нигде не сказано, что ясельные места нужно сокращать, да еще и в таком количестве.

В этой ситуации молодые родители вынуждены отдавать своих малышей в частные детские сады. Так поступила и молодая мама Елена Нягу. После обивания порогов государственных садиков, где ей в унисон говорили, что детей берут только после трех лет, иного выхода у женщины не осталось.

Дети расспросили Путина о дне рождении, отношении к оппозиции и Деде Морозе
© Sputnik/
Дети расспросили Путина о дне рождения, Деде Морозе и... оппозиции

"Я встала в очередь в садик только родив, сыну еще и трех месяцев не было. Прошло более двух лет. Но ни в одном столичном садике моему ребенку места не нашлось", — рассказывает молодая мама.

Больше сидеть в декрете невозможно, продолжает свои откровения женщина. Но практически вся зарплата уходит на оплату частного детского сада. Меня поставили перед выбором — возможностью удержаться на рабочем месте или нянчиться с ребенком. Выбрала первое, несмотря на расходы.

Но есть и те, для кого сидеть дома с ребенком подобно голодной смерти.

"На что-то нужно жить, мои декретные составляют 900 леев. Как я могу на такие деньги три года дома сидеть?" — говорит другая мама, 27-летняя Марьяна, для которой работа – это не возможность для карьерного роста, а единственный способ выжить.

В Управлении образования не говорят, сколько на сегодняшний день в Кишиневе работает ясельных групп. Зато в частных садиках свои прайс-листы не скрывают. 

Детский сад
Матвеев Дмитрий
Закроют или нет детсады в Молдове: что говорят в Минпросвещения

Для справки. Средняя стоимость частного детского сада в месяц составляет от 180 до 350 евро. Несмотря на цены, частники не страдают от нехватки детей. Группы переполнены, особенно ясельные.

Молдова — страна "чудес", или как лечиться в больницах республики>>>

Услуги наемной няни также доступны немногим. За то, чтобы кто-то посидел с вашим ребенком, придется заплатить от 30 леев в час. В месяц выходит от 5000 леев.

В этой непростой ситуации молодые мамочки выкручиваются как могут: кому родные помогают, кто-то жертвует карьерой ради материнства, а кто-то отдает всю зарплату частникам. Но, преодолев этот непростой период, каждая из них, наверняка, подумает, а рожать ли второго.

А вы, уважаемые читатели – молодые мамы, как решаете для себя данную проблему? С кем оставляете ваших деток, если есть острая необходимость выйти на работу?

Ждем ваших мнений!

По теме

Геноцид подручными средствами: угроза школам и детсадам
Детсады Кишинева опасны для здоровья: еще четыре ребенка отравились
Поле битвы – супермаркет, школа и детсад
Теги:
молодые мамы, ясли, детский сад, Молдова, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе.
    Всеобщая перепись

    Зачем сейм Латвии принял закон, наделяющий Госпогранохрану правом регистрировать и хранить информацию обо всех гражданах, выезжающих в Россию и Беларусь?

  • Советский разведчик Михаил Любимов
    Смешное заявление

    Ветеран советской разведки назвал смешным заявление президента Литвы о ликвидации российской разведывательной сети в Европе.

  • Учения эстонской армии Золотая лопата
    "Лопата" против танка

    Заявленная цель очередных учений Сил обороны Эстонии под звучным названием "Золотая лопата" — оборона против бронетехники условного противника.

  • Медик в машине скорой помощи, архивное фото
    ДТП с автобусом

    Десять человек получили травмы в результате ДТП с участием туристического автобуса из Беларуси и легкового автомобиля в Псковской области.

  • Машины едут по Рикотскому тоннелю
    Свет в конце тоннеля

    Самый длинный тоннель в Грузии построят на дороге в направлении России. Для каких целей планируется использовать новое сооружение?

  • Дельфин-афалин
    Дельфиний санаторий

    В Сочи откроют реабилитационный центр для дельфинов, которые попадают в браконьерские сети или получают травмы, сталкиваясь с моторными лодками.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Азербайджанский маршрут

    После перекрытия отлаженных коридоров узбекские трафикеры налаживают новый нелегальный маршрут в Иран, пролегающий через Азербайджан.

  • Видеомост Что подскажут армянские атомщики белорусским коллегам?
    Мирный атом

    Советник министра энергетики и природных ресурсов Армении рассказал о продлении работы действующего блока Мецаморской АЭС.

  • Элизабет Турсынбаева, архивное фото
    Идеальная партнерша

    Почему знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова считает, что казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой нужно перейти в парный разряд?

  • Архивное фото советника премьер-министра КР Таланта Султанова
    Не все сразу

    Советник премьера Кыргызстана рассказал, как будет реализовываться программа "Умный город" после расторжения контракта с китайцами.

  • Доллары США, архивное фото
    Деньги счет любят

    Мигранты из Таджикистана заняли второе место по денежным переводам из России в прошлом году, посчитал российский Центробанк.

  • Автобус на трассе
    Автобус отправляется

    Узбекистан и Таджикистан восстановят автобусное сообщение в апреле. Государства еще должны согласовать тарифы на проезд, но маршруты уже известны.

  • наручники
    Нарушители границы

    Пограничники в Южной Осетии задержали двух граждан Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе.
    Всеобщая перепись

    Зачем сейм Латвии принял закон, наделяющий Госпогранохрану правом регистрировать и хранить информацию обо всех гражданах, выезжающих в Россию и Беларусь?

  • Советский разведчик Михаил Любимов
    Смешное заявление

    Ветеран советской разведки назвал смешным заявление президента Литвы о ликвидации российской разведывательной сети в Европе.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Самые фотографируемые города мира
Необычный снег выпал на юге Молдовы
Снег оранжевого цвета в Молдове: как объясняют это явление синоптики
Самые криминальные районы Молдовы
Рейтинг самых криминальных районов Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться