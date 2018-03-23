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Игрок сборной Испании Серхио Рамос в товарищеском матче между сборными командами России и Испании

Кубок мира в России: сборная Испании глазами болельщика

© Sputnik/ Владимир Астапкович
Колумнисты
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Олег Дмитриев
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев предлагает "неэнциклопедический" взгляд на сборную Испании, одному из фаворитов группы B чемпионата мира по футболу в России.

Когда я смотрел футбол в детстве, я до конца не понимал, почему сборную Испании называют "Красная Фурия". Это было особенно видно на чемпионатах мира – в ХХ веке эта команда практически не бывала такой уж грозной, злой и "бешеной", пишет колумнист Олег Дмитриев на Sputnik Беларусь.

Загадки "Красной Фурии"

Как-то давным-давно, в 1950-м году, испанцы заняли на чемпионате мира в Бразилии четвертое место. Мало кто тогда предполагал, что улучшить это достижение они смогут только через 60 лет.

В Европе в 60-е годы испанцы были безоговорочными фаворитами. Мадридский "Реал" тогда громил всех и вся и у себя в стране, и во время матчей Кубка Европейских Чемпионов. А национальная сборная в финале Европейского первенства 1964 года одержала верх над командой Советского Союза.

В начале того матча произошел обмен голами. А развязка наступила на 84-й минуте, когда Марселино исполнил поистине "неберущийся удар". Лучший вратарь мира того времени Лев Иванович Яшин был бессилен что-либо сделать.

После этого сборная Испании не знала успехов 20 лет. На мировых чемпионатах 1966 и 1978 года она выступала крайне блекло. Многие рассчитывали, что команду "прорвет" на домашнем первенстве мира в 1982 году. До этого времени многие пели дифирамбы вратарю команды Луису Арконаде – его и "нашего" Рината Дасаева считали в 80-е лучшими голкиперами на планете.

Однако игра команды не заладилась. Неожиданная ничья с Гондурасом в стартовой встрече, блеклая победа над Югославией и поражение от Северной Ирландии отправили хозяев во второй этап к сильным англичанам и немцам. И если с англичанами "Арконада и компания" вымучили бесцветную ничью, то матч с немцами был проигран вчистую.

На мой взгляд, ключевым моментом для сборной Испании был все-таки гол североирландца Джерри Армстронга, который хладнокровно воспользовался ошибкой Арконады. После нее вратарь весь турнир пребывал в психологической яме.

Через два года настроение у поклонников "Красной Фурии" улучшилось: команда неожиданно для многих пробилась в финал Чемпионата Европы, где уступила Франции со счетом 2:0. Это был последний успех Испании в ХХ веке.

Годы ожидания

Сколько помню себя в детстве и юности, в каждом из турниров команда постоянно числилась в числе фаворитов первенств и практически нигде "не выстреливала".

Однако нельзя не признать, что в 1994 году на первенство мира в США испанцы привезли вполне достойную команду: Фернадо Йерро из "Реала", а также Луис Энрике и Чики Бегиристайн из "Барселоны" были вожаками "Красной Фурии".

Это было особенно заметно в 1/8 финала, когда испанцы разгромили достаточно крепкую на тот момент Швейцарию – 3:0. Вся эта "великолепная тройка" в той игре отметилась голами.

Однако в четвертьфинале они натолкнулись на непроходимую итальянскую оборону и покинули турнир.

А вот за "вылет" в четвертьфинале первенства 2002 года испанцев на родине никто упрекать не стал.

Во время матча с одними из хозяев того первенства – командой Южной Кореи – "Красная Фурия" сделала все, что могла, однако арбитры не засчитали "правильный гол" Фернандо Морьентеса.

Да и многие другие спорные эпизоды трактовались в пользу хозяев. В серии пенальти не выдержали нервы у вратаря сборной Икера Касильяса.

То "сражение" было проиграно со счетом 3:5, но тогда еще мало кто знал, что звездный час у Касильяса и его друзей еще впереди.

"Чемпион всего и вся"

В конце "нулевых" стало ясно, что "испанская сборная" окрепла окончательно. Одна из причин этого – возросший уровень национального чемпионата. Это позволило тренеру команды Луису Арагонесу собрать вокруг себя лучших игроков – практически все "звездные испанцы" подошли к тому турниру без травм. В результате – безоговорочная победа на Евро-2008, где в финале была повержена Германия.

Дальнейшие успехи команды: золото Кубка Мира – 2010 и Чемпионата Европы – 2012 – связаны с именем Винсенте дель Боске, который ранее добивался успеха с мадридским "Реалом". Ему, как никому другому, удалось создать "уникальный сплав" из "извечных соперников" – футболистов "Реала" и Барселоны". И в нужный момент выяснилось, что Касильяс, Рауль, Андрес Иньеста, Хави, Фернандо Торрес и другие футболисты очень хорошо были готовы к турниру физически. В полуфинале и финале мирового первенства 2010 Германия и Нидерланды были повержены с одинаковым счетом 1:0. Испанцы в ходе тех турниров запросто смогли "перебегать" своих соперников.

А два года спустя, на Евро 2012 года, "Красная Фурия" смотрелась еще солиднее. В финале того турнира на Олимпийском стадионе в Киеве итальянцы, традиционно славящиеся своей обороной, были разбиты со счетом 4:0.

Время новых надежд?

После тех времен у сборной Испании началась полоса неудач. На чемпионате мира в Бразилии в 2014-м они уступили голландцами, а на Евро-2016 уступили Испании в 1/8 финала. Винсенте дель Боске неудачно провел "смену поколений" и вынужден был покинуть команду. На его место пришел Юлен Лопетеги, до этого удачно работавший с юношескими командами, а также с португальским "Порту".

Новый наставник не растерялся. Сборная сравнительно легко прошла отборочный барьер к "российскому" кубку мира, сокрушила по пути извечных соперников – итальянцев. Удачно вошли в команду "новые звезды" – Марко Асенсио, Давид Сильва, вратарь Дейвид де Хеа. Кроме этого, не сказали "своего последнего слова" признанные лидеры команды Андрес Иньеста и Серхио Рамос.

Однако у этой команды пока есть игровые проблемы. Это показал товарищеский матч с Россией в Санкт-Петербурге, который завершился вничью – 3:3. Тогда болельщики убедились – играть и обыгрывать такую Испанию вполне можно.

Сборная России и сборная Испании могут встретиться в 1/8 финала, если успешно проведут матчи в группах. Ну а пока "Красную Фурию" ждут поединки с соседями-португальцами, победителями Евро-2016, а также встречи с "довольно-таки" крепкими орешками – дружинами из Ирана и Марокко.

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