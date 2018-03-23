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Газовая атака: как связаны "дело Скрипаля" и "Северный поток-2"

© Sputnik/ Sergey Guneev
Колумнисты
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Ростислав Ищенко
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Евросоюз, рассмотрев "дело Скрипаля", выразил солидарность с Великобританией – но уклонился от материализации словесной поддержки

На уровне Гондураса

В принципе, весь "пакет совместных действий ЕС" – отзыв посла Евросоюза из России для консультаций. Планы отдельных стран выслать российских дипломатов, озвученные после заседания в Брюсселе, принимаются на национальном уровне и являются выражением поддержки конкретного правительства, а не Евросоюза в целом. Будь иначе, каждая страна ЕС в обязательном порядке высылала бы согласованное количество российских дипломатов.

Здание министерства иностранных дел РФ
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Ермаков: дело Скрипаля - авантюра, и Россия к этому не причастна

Высылки сотрудников посольств, снижение уровня диппредставительств, замораживание или сокращение контактов на высшем уровне – шаги чисто дипломатические. Они могут быть неплохо поданы в информационной сфере, потешить чувство национального чванства ("Как мы их уели!"), но серьезных проблем государству, против которого направлены, не создают. Вернее, если США откажутся говорить с Гондурасом, то у Гондураса будут серьезные проблемы, а вот если Гондурас откажется говорить с США, то США этого даже не заметят.

Так вот, серьезные европейцы в принципе уклонились от любых мер в отношении России. Меркель на словах поддержала подругу Мэй и вслед за Трампом сообщила, что до принятия конкретных решений ожидает доказательства российской вины. Но возможность введения серьезных санкций на уровне ЕС была оперативно заблокирована лидерами Евросоюза еще до встречи министров иностранных дел.

Поэтому и Борис Джонсон был вынужден заявить, что Британия на санкциях не настаивает. Лучше сделать вид, что не очень-то и хотелось, чем настаивать и получить от ворот поворот. Ну а высылки дипломатов, которые грозят устроить России некоторые европейские гондурасы (если осмелятся), только сами они и заметят. Причем заметят как раз тогда, когда надо будет срочно о чем-нибудь с Россией договариваться, а в посольстве из-за высылки не окажется "профильного специалиста".

Опять все дело в газе

Я уверен, что единственное разумное объяснение провокации со Скрипалем, которая явно не успевала сыграть на российских выборах, – попытка сорвать строительство "Северного потока – 2". Отравление-обвинение-единство-санкции-поток – примерно так должны были планировать события в Лондоне. Но Скрипаль пострадал зря. ЕС еще даже не начал вырабатывать общую позицию, а матерая Меркель, понимая куда дует британский ветер, сделала подряд несколько заявлений, общий смысл которых заключался в том, что "Северный поток-2" – это бизнес, очень хороший бизнес, и, поскольку это только бизнес и в нем нет ничего политического, то Германия никогда не откажется от такого прекрасного бизнеса, что бы ни происходило в Европе и ее окрестностях.

Владимир Шаманов
© Sputnik/ Владимир Федоренко
Шаманов о расследовании дела Скрипаля: лицо вора увидим при фонарях

Собственных сил додавить Берлин у Лондона не было, США в лице Трампа сами заняли двусмысленную позицию, требуя от "джентльменов" доказательств. А позиция ЕС не может слишком сильно отличаться от позиции Германии, потому что Германия – это и есть ЕС, который может существовать без любой страны, только вот без ФРГ – не может.

Фактически на саммите Евросоюза британцам дали возможность сохранить лицо, или, как у них принято выражаться, "заткнуться и уйти". Франция (если решится) и лимитрофы, которых не жалко, радостно сымитируют "большую дипломатическую войну" с Россией. От Лондона они получат за это какие-то субсидии или небольшие преференции. От России – по носу, чтобы следующий раз неповадно было лезть во взрослые игры. Пресса еще некоторое время повозит тему, а потом благополучно о ней забудет (независимо от того, выживет ли Скрипаль). Забудутся и "грозные" заявления ЕС.

Британцы через полгода смогут сделать вид, что ничего не было, просто погорячились, и начать потихоньку восстанавливать отношения с Россией. Тем более, что к тому времени у королевы уже вполне может быть другое правительство – слишком много у Мэй проколов.

Альбион без блеска

Если британское правительство решит идти по другому пути, ему надо будет приложить сверхусилия, чтобы получить нужный вердикт от экспертов ОЗХО (вердикт, даже не обвиняющий Россию прямо, но хотя бы двусмысленный). На базе этого вердикта Лондону еще надо будет продавить решения британских судов, что тоже непросто. И только затем попытаться вновь надавить на своих европейских союзников с целью ужесточения их позиции. Это займет время, потребует задействования немалых ресурсов и совсем необязательно даст нужный результат.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik/ Валерий Мельников
Захарова: Великобритания отказывается от диалога по "делу Скрипаля"

Пока Лондон колеблется. Еще пара недель колебаний, и тема уйдет из информационного пространства, варианты борьбы окончательно потеряют актуальность и останется только тихонько отползать.

В целом пока что "дело Скрипаля" показывает, что британский расчет на то, что, выйдя из ЕС, Лондон будет даже эффективнее оказывать влияние на его политику, не будучи при этом связанным конкретными экономическими и гуманитарными обязательствами, потерпел провал. ЕС удачно политически дистанцируется от Лондона, экономически раздевая Британию условиями выхода из Союза – примерно так, как недавно раздевал восточноевропейцев условиями вступления. И США перестали быть для Лондона надежной опорой.

"Блестящую изоляцию" XIX века Соединенному Королевству повторить не удалось. Изоляция-то налицо, а вот с блеском как-то не случилось.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Теги:
Северный поток-2, аналитика, Общество
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