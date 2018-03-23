Ставки на понижение, или почему марш унионистов обернется пшиком

Колумнист Sputnik приводит веские аргументы, доказывающие политическую несостоятельность предстоящего марша сторонников объединения Молдовы и Румынии, а тем, кто поверил в геополитические "страшилки", предлагает заключить пари – в эти выходные ничего экстраординарного не произойдет.

Вот не азартный я человек, но пари со всеми, кто поверил, что в эти выходные будут вершиться судьбы Молдовы, Румынии и в целом унири, я бы заключил. Более того, если бы в нашей стране законодательство в области азартных игр было помягче, даже открыл бы контору-тотализатор со специализацией на политических ставках. Поверьте, этот бизнес имел бы колоссальный успех, потому что в молдавской политике у нас разбирается каждый!

© Sputnik / Miroslav Rotari Слезы Гимпу, или Как в парламенте Молдовы решили обойтись без унири

Так вот, в эти выходные ничего экстраординарного не произойдет. Ровным счетом: ни-че-го! И на это есть миллион причин, рассмотрим основные аргументы, доказывающие политическую несостоятельность так называемой "важной даты" — столетней годовщины событий 1918 года, когда Румыния ввела войска на территорию современной Молдовы, а созданный в Кишиневе Сфатул Цэрий проголосовал за объединение двух стран.

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Итак, что дано. В период с 24 по 27 марта унионисты планируют отметить столетнюю годовщину, и даже представители мэрий ряда населенных пунктов Молдовы приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией".

Во-первых, давайте не путать чистый воды пиар, направленный на то, чтобы создать информационную шумиху, придав этой дате определенный символизм, и реальные намерения взрослых, здравомыслящих людей. Да, это красиво, с точки зрения унионистов, размахивать подписанными декларациями. Но в успех данной затеи уже не верит и главный идеолог проекта с молдавской стороны – глава Либеральной партии Михай Гимпу, который фактически признал крах идеи как таковой. Обмолвился он об этом случайно.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лупу: либералы Гимпу в парламент Молдовы никогда больше не вернутся

"Мы думали, что все же осуществим объединение и получим румынский паспорт не по заявлению, а по закону, как это было у моих родителей, от отца к сыну. Но, когда я увидел, что дело затягивается, я начал собирать документы, чтобы подать заявление на румынское гражданство", — сказал Гимпу.

Ключевое в этой фразе — "дело затягивается".

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Во-вторых, стоит понимать, что униря как идеологическая платформа не получила поддержку у широких масс населения ни в Молдове, ни в Румынии. Это не более чем, инструмент, которым умело пользуются политические маргиналы, набирая свой процентный минимум для попадания во власть. Отчасти это подтверждают и социологические опросы, проведенные в самые различные годы. Они показывают, что более половины опрошенных любого социологического исследования выступают категорически против унири. Чтобы быть точным, цифра противников колеблется, как правило, от 60 до 80 процентов. Даже экс-президент Румынии Траян Бэсеску не раз заявлял, что решение об объединении должны принять именно парламенты двух стран, а не граждане потому что… (внимание!) в Молдове референдум по вопросу унири не получил бы поддержки. И тут даже между строк читать не надо, все прямым текстом — "не получил бы поддержки".

В-третьих, слияние Молдовы с Румынией – это самая настоящая мина замедленного действия для всей Европы. Любая попытка пересмотреть границы и фактическое воплощение этой идеи может иметь самые необратимые последствия, ведь речь идет не только о внутренних делах двух государств, эксперты напрямую указывают на то, что в своей активной фазе находится противостояние России, Европы и США. И на этом фоне обращения экс-министра обороны Молдовы Анатолия Шалару к религии, мол, "слияние Молдовы с родиной-матерью Румынией – это путь, который оставил нам Бог", выглядят со стороны просто смешными.

И, наконец, в-четвертых, не будем забывать, что Молдова стоит на пороге парламентских выборов. И главная цель у всей этой возни — совсем не униря, а депутатский мандат сроком на четыре года, то есть прохождение в главный законодательной орган страны. Теплое, манящее, кожаное кресло депутата, дающее манёвр для лоббирования тех или иных законов, а также отстаивание как своих интересов, так и пригретого бизнеса… Да, именно за него, за кресло в парламенте, развернулась настоящая битва.

© Sputnik / Miroslav Rotari Виктор Жук: что будет вместо "унири"

"Либералы объявили, что вернутся, когда произойдет объединение Молдовы и Румынии, но униря никогда не состоится. Получается, что они покинули нас навсегда. Скажем "Adio" (прощайте — ред.) тем коллегам, которые больше здесь не появятся", — сказал Мариан Лупу, председатель фракции Демпартии, на одном из недавних заседаний парламента, когда либералы демонстративно покидали зал заседаний.

"Adio" также смело можно сказать и унире.

Так, что уважаемые читатели, к выходным нам даже запасаться поп-корном не придется: масштабное политическое шоу, которое обещают организаторы, закончится не более чем "пшиком".

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