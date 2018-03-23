21:06 23 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-4°C
Прямой эфир
Поиск
Марш унионистов 27 марта

Ставки на понижение, или почему марш унионистов обернется пшиком

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Нику Гончар
75960

Колумнист Sputnik приводит веские аргументы, доказывающие политическую несостоятельность предстоящего марша сторонников объединения Молдовы и Румынии, а тем, кто поверил в геополитические "страшилки", предлагает заключить пари – в эти выходные ничего экстраординарного не произойдет.

Вот не азартный я человек, но пари со всеми, кто поверил, что в эти выходные будут вершиться судьбы Молдовы, Румынии и в целом унири, я бы заключил. Более того, если бы в нашей стране законодательство в области азартных игр было помягче, даже открыл бы контору-тотализатор со специализацией на политических ставках. Поверьте, этот бизнес имел бы  колоссальный успех, потому что в молдавской политике у нас разбирается каждый!

Михай Гимпу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Слезы Гимпу, или Как в парламенте Молдовы решили обойтись без унири

Так вот, в эти выходные ничего экстраординарного не произойдет. Ровным счетом: ни-че-го! И на это есть миллион причин, рассмотрим основные аргументы, доказывающие политическую несостоятельность так называемой "важной даты" — столетней годовщины событий 1918 года, когда Румыния ввела войска на территорию современной Молдовы, а созданный в Кишиневе Сфатул Цэрий проголосовал за объединение двух стран.

Социалисты: унионистам в Молдове надо дать отпор на законодательном уровне>>>

Итак, что дано. В период с 24 по 27 марта унионисты планируют отметить столетнюю годовщину, и даже представители мэрий ряда населенных пунктов Молдовы приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией".

Во-первых, давайте не путать чистый воды пиар, направленный на то, чтобы создать информационную шумиху, придав этой дате определенный символизм, и реальные намерения взрослых, здравомыслящих людей. Да, это красиво, с точки зрения унионистов, размахивать подписанными декларациями. Но в успех данной затеи уже не верит и главный идеолог проекта с молдавской стороны – глава Либеральной партии Михай Гимпу, который фактически признал крах идеи как таковой. Обмолвился он об этом случайно.

Глава Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лупу: либералы Гимпу в парламент Молдовы никогда больше не вернутся

"Мы думали, что все же осуществим объединение и получим румынский паспорт не по заявлению, а по закону, как это было у моих родителей, от отца к сыну. Но, когда я увидел, что дело затягивается, я начал собирать документы, чтобы подать заявление на румынское гражданство", — сказал Гимпу.

Ключевое в этой фразе — "дело затягивается".

Обратный эффект "унири", или Как Молдова защитит свою государственность>>>

Во-вторых, стоит понимать, что униря как идеологическая платформа не получила поддержку у широких масс населения ни в Молдове, ни в Румынии. Это не более чем, инструмент, которым умело пользуются политические маргиналы, набирая свой процентный минимум для попадания во власть. Отчасти это подтверждают и социологические опросы, проведенные в самые различные годы. Они показывают, что более половины опрошенных любого социологического исследования выступают категорически против унири. Чтобы быть точным, цифра противников колеблется, как правило, от 60 до 80 процентов. Даже экс-президент Румынии Траян Бэсеску не раз заявлял, что решение об объединении должны принять именно парламенты двух стран, а не граждане потому что… (внимание!) в Молдове референдум по вопросу унири не получил бы поддержки.  И тут даже между строк читать не надо, все прямым текстом — "не получил бы поддержки".

Павел Кандель
© Photo: pressmia.ru
Павел Кандель: на Унирю у Румынии нет денег

В-третьих, слияние Молдовы с Румынией – это самая настоящая мина замедленного действия для всей Европы. Любая попытка пересмотреть границы и фактическое воплощение этой идеи может иметь самые необратимые последствия, ведь речь идет не только о внутренних делах двух государств, эксперты напрямую указывают на то, что в своей активной фазе находится  противостояние России, Европы и США. И на этом фоне обращения экс-министра обороны Молдовы Анатолия Шалару к религии, мол, "слияние Молдовы с родиной-матерью Румынией – это путь, который оставил нам Бог", выглядят со стороны просто смешными.

И, наконец, в-четвертых, не будем забывать, что Молдова стоит на пороге парламентских выборов. И главная цель у всей этой возни — совсем не униря, а депутатский мандат сроком на четыре года, то есть прохождение в главный законодательной орган страны. Теплое, манящее, кожаное кресло депутата, дающее манёвр для лоббирования тех или иных законов, а также отстаивание как своих интересов, так и пригретого бизнеса… Да, именно за него, за кресло в парламенте, развернулась настоящая битва. 

Виктор Жук, политолог, - в студии Sputnik Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Виктор Жук: что будет вместо "унири"

"Либералы объявили, что вернутся, когда произойдет объединение Молдовы и Румынии, но униря никогда не состоится. Получается, что они покинули нас навсегда. Скажем "Adio" (прощайте — ред.) тем коллегам, которые больше здесь не появятся", — сказал Мариан Лупу, председатель фракции Демпартии, на одном из недавних заседаний парламента, когда либералы демонстративно покидали зал заседаний. 
"Adio" также смело можно сказать  и унире.

Так, что уважаемые читатели, к выходным нам даже  запасаться поп-корном не придется: масштабное политическое шоу, которое обещают организаторы, закончится не более чем "пшиком".

А вы, как считаете, прав ли автор?
Ждем ваших мнений (и ставок – пусть даже на словах) на сайте!

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Сколько стоит униря: подсчеты и аппетиты
© Sputnik/ Николай Кибич
Сколько стоит "униря": подсчеты и "аппетиты"

По теме

Политолог объяснил, почему "униря" в Молдове не в чести
Одна "униря" в голове: Гимпу картографирует Молдову
Посол США в Молдове раскритиковал проект унири, Гимпу в бешенстве
"Униря" откладывается
Теги:
марш унионистов, униря, Молдова, Кишинев, Политика
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Можно поделиться

    Некоторые функции белорусского президента могут быть переданы правительству и парламенту, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.

  • Пострадавший во время ЧП в Гудаури
    Чувство вины

    Хотя авария на канатной дороге в Гудаури, по мнению экспертов, произошла по вине оператора, двое госслужащих решили, что должны покинуть свои посты.

  • Гугуца Джикирба
    Вернуться и остаться

    Госкомитет по репатриации Абхазии отмечает 25-летие. О том, как он создавался, и какая работа ведется сегодня – в материале Sputnik.

  • Рукопожатие, фото из архива
    Вашингтонский аспект

    Российский эксперт выразил свой взгляд на будущее российско-азербайджанских отношений в контексте существующих в регионе реалий.

  • Заседание парламента Армении (архивное фото)
    Премьер всемогущий

    В парламенте Армении идут бурные обсуждения пакета законопроектов, связанных с грядущим расширением полномочий премьер-министра страны.

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов
    Воздушный спор

    Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.

  • Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов
    Правильный имидж

    Пресс-секретарь узбекистанского президента и замминистра СМИ России займутся созданием позитивного имиджа Узбекистана.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Река Маккензи в Канаде
Красота, да и только: геометрия природных ландшафтов
Обращение Владимира Путина к россиянам
Обращение Владимира Путина к россиянам
Что такое инсульт и как его избежать
Как избежать инсульта: типы, симптомы и профилактика

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться