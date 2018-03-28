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Высылка российских дипломатов — новый рекорд для книги Гиннесса

© Sputnik/ Владимир Сергеев
Колумнисты
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Петр Романов
Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (23)
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По своим масштабам и бессмысленности коллективная высылка российских дипломатов напоминает классический рекорд из книги Гиннесса.

Однажды в Алабаме испекли торт весом 58 тонн и долго-долго его всем миром поедали. До рвоты. Через несколько лет Алабаму переплюнул Лас-Вегас со своим свадебным тортом, он был еще тяжелее. Предлог выдумали, жениха и невесты на самом деле не было, просто шума ради.

Какие страны высылают российских дипломатов
© RIA Novosti.
Список стран, выславших дипломатов РФ

Глуповато, но даже мило, если вспомнить, что ради рекорда Гиннесса можно плюнуть дальше всех, рыгнуть громче всех, ну и прочие физиологические прелести.

Про вменяемый суд

Впрочем, давайте серьезно. Предлог акции более чем сомнителен, а сама формулировка "наиболее вероятно, что к смерти Скрипаля причастна Россия", не прошла бы в самом захолустном, но нормальном суде. Подозрение есть. Но нет ни мотива, ни свидетелей, ничего. В подобных случаях вменяемый судья обычно делает следствию выговор за некачественную работу и отправляет дело на доследование.

С таким же успехом можно сказать, что к пожару в Кемерово "наиболее вероятно" причастен Запад. Адам Смит — англичанин, советниками Гайдара были американцы, а нынешний безобразный рынок, где "маржа любой ценой", в наследство нам оставили 90-е. Скажете, что слишком надуманная цепочка от Адама Смита к руководству "Зимней вишни"? Конечно. Но цепочка от давнишнего советского "Новичка", формула которого уже не является секретной, через десятилетия в нынешний Кремль, кабинет Путина, а оттуда прямо к Скрипалю — столь же абсурдна.

Герб Российской Федерации
© REUTERS/ Gleb Garanich
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Второе. При всем сегодняшнем надувании Западом щек акция демонстрирует на самом деле не силу и солидарность, а лишь слабость и лакейство. У г-жи Мэй очевидные слабости, связанные с Брекзитом, у г-на Трампа вообще дела хреновые: и дома, и в отношениях с остальным миром. 

В Евросоюзе — свой раздрай: тут тебе и Польша, и Венгрия, и Греция. И в Австрии выбрали не то, и в Италии опять выскочил из табакерки Берлускони. В Испании бушуют каталонцы. В Прибалтике маршируют ветераны СС. Мигранты насилуют немок. Да тьма там всего. Опять же украинская незалежность… Ну и что теперь делать с Порошенко?

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На таком фоне очень нужно сомкнуть ряды и почувствовать локоть друг друга.

Тем более Россия, как назло, хладнокровно игнорирует все санкции, а устроить полноценную блокаду просто нельзя. Так уж устроен этот мир, что кроме Запада есть еще Восток. Да и вообще глобализм. И мировая коррупция. А "маржа любой ценой", она есть везде.

Следовательно, даже самые-самые технологии, пусть и с небольшой задержкой, до Москвы все же дойдут. Да и сами русские, похоже, кое-что могут. Анонс о новых вооружениях — это во много раз серьезнее для мировой истории, чем высылка очередной порции дипломатов. А тут еще и результаты голосования. В победе Путина, разумеется, никто не сомневался, но цифры! А это значит, что все прежние попытки надавить на Кремль и Россию провалились.

И про "ложное чувство товарищества"

Итак, сомкнули ряды. Не впечатляет. Англосаксы в первой шеренге — тут иного и не могло быть. Канада, разумеется. Украина… а как же! Вот она: "Вот я с хохолком — в шароварах с Бандерой на знамени, ну посмотрите же в мою сторону… ну я же… ну вот же, скачу изо всех сил!". Смотрим, смешно.

Борис Шаповалов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Шаповалов: высылка дипломатов России – пропагандистский момент

Кстати, еще пару дней назад в Киеве объясняли, что русских дипломатов не вышлют, потому что это противоречит украинским интересам: "Некому будет защищать украинских политзаключенных в России". Видимо, решили, что ну их — а вдруг и они потом, как Савченко?

Ну а дальше-то что? Кое-кто на построение демонстративно не явился, скажем, Австрия. Явно со скрипом и на нервах присоединились к акции Германия и Франция, у которых где-то в исторической памяти, похоже, начинает шевелиться воспоминание о былом суверенитете. Но пока, черт с вами, нате! Ну, хорошо, смотрим далее: Македония — 1, Финляндия — 1, Хорватия — 1, Латвия — 1, Эстония — 1. Впрочем, общая сумма (читал, что более 100 дипломатов отправятся домой), конечно, впечатляет. Но только на первый взгляд. А если подумать?

Участники акции — лишь осколок от вчерашнего могущественного англо-саксонского "глобального мира". Посчитайте совокупный ВВП протестантов и их демографию, а потом проведите мысленно кривую из прошлого в настоящее, а затем в будущее. Шагреневая кожа уменьшается на глазах. Кусок еще вполне приличный, спора нет, вот только скукоживается, в сравнении с остальным миром, очень быстро. Китай и Индия не с ними. Правда, и не с Россией. Но мы все же — Азиопа, — а потому по многим параметрам к ним ближе. 

Короче, на Западе испекли нечто очень большое. Это бесспорно.

И будут еще долго это нечто жевать. Кто-то с удовольствием, кто-то лишь за компанию, без малейшего энтузиазма. Вот только смысла ни малейшего. Путину начхать. Да и большой России тоже. Просто российский МИД и ФСБ поднатужатся, обнаружат и тоже отправят по разным заграничным адресам много-много "дипломатов-шпионов".

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И что? Студенты-либералы во времена Александра II мяукали в аудитории в знак протеста против профессора-консерватора. Никита Хрущев стучал башмаком (или не башмаком, тут разные версии) по трибуне ООН. Теперь у европейцев сработало, как сказали бы в советские времена, "ложное чувство товарищества".

Мир и историю подобная ерунда не меняет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (23)

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Теги:
высылка дипломатов, дипломатия, Россия, Политика
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