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Федор Смолов (Россия), Самуэль Юмтити (Франция) и Лоран Косельни (Франция) в товарищеском футбольном матче между сборными России и Франции.

Скорбные традиции: как играют "траурные матчи"

© Sputnik/ Алексей Даничев
Колумнисты
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Тема:
Пожар в Кемерово - последние новости (22)
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев во время товарищеской встречи "Россия – Франция" вспоминает традиции, которые существуют в спорте в дни всенародной скорби.

Такие статьи очень сложно и писать, и читать. Трагедия в Кемерово не оставила равнодушным никого, включая спортсменов и болельщиков. Смотреть футбол в эти дни невозможно, а еще сложнее — играть на поле. Футболисты мне рассказывали, что, когда в стране происходит трагедия либо умирают известные или близкие люди, появляется неистовое желание играть ради памяти ушедших из жизни, пишет в колонке на Sputnik Беларусь Олег Дмитриев.

Однако это не касается случаев  гибели коллег тех спортсменов, которые вышли на игру. Последние два случая на моей памяти — авиакатастрофа с хоккейным "Локомотивом" из Ярославля, который направлялся на первую игру регулярного сезона КХЛ 2011 года, и загадочная смерть 31-летнего капитана итальянской "Фиорентины" Давиде Астори  4 марта 2018-го. И семь лет назад, и сейчас матчи были перенесены.  Подавленность игроков в таких случаях превышает желание выйти на поле.

Игроки сборной России во время минуты молчания, посвященной погибшим при пожаре в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Игроки сборной России во время минуты молчания, посвященной погибшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Стадион скорби

На моей памяти "траурных матчей" было несколько. Первый из них — по чудовищному стечению обстоятельств — прошел в Москве 11 сентября 2001 года. Через два часа после падения "башен-близнецов" в Нью-Йорке на московском стадионе "Динамо" начался матч Лиги чемпионов "Локомотив — Андерлехт". Я взял на него с собой своих друзей-американцев — просто почувствовал в тот момент, что ребят надо  отвлечь  и вывести на свежий воздух.  Потом я понял, что поступил правильно — страшные новости из-за океана друзья принимали более спокойно и сдержанно.

Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
© Sputnik/ Александр Кряжев
День траура в России: люди в пожаре в Кемерово гибли семьями

Девять лет спустя траурная церемония прошла на стадионе "Локомотив" в Москве через шесть дней после взрывов в московском метро: "железнодорожники" принимали московское "Динамо". Было очень трогательно видеть перед началом матча, как  болельщики двух команд собирали средства семье погибшего в теракте болельщика московского "Спартака".

31 октября 2015 года я также был на стадионе.  В этот день в Египте потерпел катастрофу  самолет авиакомпании "Когалымавиа" — и тогда же ЦСКА принимал "Уфу" в матче  Чемпионата России.  Мы с друзьями узнали, что на стадионе перед матчем будет траурная церемония — поэтому пришли выразить свою скорбь.  А в конце игры на глаза наворачивались слезы — в небе над "Ареной Химки" я увидел след от самолета, растворяющийся в небесах: аэропорт "Шереметьево" находится недалеко от стадиона.

Дань памяти

Что же отличает "траурные матчи"?

Во-первых, черные повязки на руках команд. Здесь нет четких правил ее ношения на рукаве. Бывают и случаи, когда одна команда выходит с ними, а другая — без.

Во-вторых, фанатские баннеры, выражающие скорбь и соболезнования. Как правило, они создаются за сутки до матча при поддержке самих болельщиков, которые жертвуют деньги на "саппорт" любимой команды.

В-третьих, минута молчания перед матчем. В последние годы она часто заканчивается аплодисментами. Они могут быть адресованы всем десяткам тысяч болельщиков, которые все как один решили выразить свою скорбь.  Другой вариант — дань уважения ушедшему человеку. Так часто происходит  в Англии, когда уходят из жизни легендарные футболисты. Так недавно было и в Италии, когда болельщики-"тиффози" аплодировали таланту умершего Давиде Астори.

​В-четвертых,  фанаты двух команд могут договориться между собой о том, чтобы молчать в течение определенного времени. Так, на матче ЦСКА — "Уфа" группы поддержки команд молчали 20 минут — примерно половину тайма.

Вместе с Кемерово

Новую для России традицию продемонстрировали футболисты национальной сборной перед товарищеским матчем со сборной Франции. Они возложили цветы перед  "народным мемориалом", который соорудили сами люди в память о трагедии в Кемерово.

Надо отдать должное и сборной Франции, которая согласилась поддержать минуту молчания перед матчем. После нее, также как и в других печальных матчах,  прозвучали аплодисменты. Не остались в стороне и фанаты, подготовившие траурные баннеры.

Да и в ходе самой игры было видно, что футболисты  — и россияне, и французы — выглядели сильно подавленными. В этой сложной атмосфере поначалу более хладнокровными оказались "трехцветные" гости, которые четко и без эмоций реализовали два "своих момента".

Но и за игру сборной России было не стыдно. В этих сложных для себя обстоятельствах наша молодежь все-таки смогла достойно себя проявить против игроков, считающихся одними из лучших в мире. На 68-й минуте всех за собой повел исполнявший роль капитана Федор Смолов — он и завершил атаку россиян. Однако  после этого французы провели мощную по скорости атаку и сделали счет 3:1 в свою пользу.

Баннер в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово на трибуне стадиона Санкт-Петербург
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Баннер в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово на трибуне стадиона "Санкт-Петербург"

В конце игры стадион аплодировал еще раз: диктор по стадиону объявил благодарность всем, кто пришел на стадион.

Очень горд и за футболистов, и за коллег-болельщиков, что в такие эмоционально сложные дни показали себя настоящими людьми — почтили память безвременно ушедших из жизни. Но очень хочется, чтобы таких матчей в будущем было как можно меньше.  А еще лучше, чтобы их не было совсем.

Тема:
Пожар в Кемерово - последние новости (22)

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Теги:
авторская колонка, футбол, Олег Дмитриев, Кемерово, Спорт
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