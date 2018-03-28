Ответит ли Британия на вопросы России?

Великобритания продолжает вести против России информационную войну. Исход противостояния пока не ясен, но уже очевидно, что "солсберийский" его этап войдет в анналы учебников по журналистике и международному праву, считает колумнист Sputnik.

По миру изгоняют российских дипломатов на основании возможного убийства возможно Россией возможно отравляющим веществом советского происхождения.

Единственное, что точно в этой истории — так это скамейка в Солсбери, на которой возможно (!) нашли Скрипалей, а также откровенное пренебрежение правом со стороны западных демократий.

Вся эта ситуация поставила Россию в тупик — Кремль поначалу попросту не знал, как реагировать (за исключением очевидного отказа выполнять всякие ультимативные требования Лондона — тут все понятно, пусть с Киевом таким языком разговаривают). Обмениваться аналогичными оскорблениями и обвинениями как-то стыдно — все-таки у России, в отличие от Великобритании, осталось уважение к себе и к своему статусу великой державы.

Скажи мне, враг

В конечном счете, после некоторых метаний Россия поступила, казалось бы, наиболее логично. Используя немногие имеющиеся информационные рычаги Кремль стал делать упор на абсолютно неправовом поведении британской стороны, а также явной недостаточности доказательной базы.

Например, почему Великобритания нарушает международное право и не организует расследование в рамках положений Конвенции о запрещении химического оружия? Там четко прописана вся процедура, и речь идет не об ультиматуме «докажите в течение полутора суток, что вы не верблюд», а запросе через исполнительный комитет ОЗХО, на который обвиняемая сторона должна ответить в течение 10 дней. Возможно, Британия так поступила потому, что ее обращение в ОЗХО было бы высмеяно за отсутствием доказательств российской причастности? Да, Лондон пригласил в итоге миссию ОЗХО, однако с момента трагедии прошло уже несколько недель.

Еще один вопрос: зачем вообще использовать оружие массового поражения для убийства одного человека, который ходил без охраны и без лыжной маски на голове? Не проще ли было его ликвидировать «более конвенциональными» средствами, без лишних жертв и, главное, внимания со стороны государства? Или ножи/пистолеты уже не в моде, и газ — выбор мастеров?

Кроме того, зачем для секретного убийства российским спецслужбам использовать именно советский газ? Чтобы в итоге к именно ним возникли вопросы у Лондона? Не проще ли тогда было положить рядом со Скрипалем матрешку, балалайку и майку с изображением Путина?

Это наши граждане

Вопросы возникают и по консульской линии. Дочь Скрипаля является российской гражданкой, да и сам предатель, насколько известно, от гражданства РФ не отказывался. А значит, Великобритания обязана обеспечить российским консульским работникам возможность посетить российских граждан. Естественно, МИД требует этого от британского Форин Офиса — и, естественно, получает отказ.

© REUTERS/ Henry Nicholls Как связаны отравление Скрипаля, Солсбери и склад химоружия в Европе

Из этого возникает новая неясность. Почему до сих пор не опубликована ни видеозапись, ни хотя бы фотография отравленных? Или хотя бы их медкарты? Напомним, что во время дела Литвиненко его изображения гуляли по всем изданиям — мир фактически в онлайн-режиме наблюдал за тем, как человек умирал. В этом же случае многие закономерно задают вопрос: «а был ли мальчик»? Учитывая крайне низкий уровень работы британских фальсификаторов в этом деле, не исключено, что мальчика и нет.

Однако упирать на этот аргумент Россия все-таки не должна. Во-первых, в Лондоне уже заявили, что фото нет потому, что нет разрешения самих Скрипалей (которые разрешения дать не могут, ибо находятся без сознания). И это один из немногих моментов в данной фейковой истории, где у Соединенного Королевства есть сильный правовой контраргумент. Во-вторых, если через какое-то время фотографии Скрипалей действительно появятся в СМИ, то британские пропагандисты, пожалуй, смогут заявить, что они разбили чуть ли не стержень российской аргументации в этой истории.

И у тебя на это есть причины

Впрочем, использовать только эти спорные моменты смысла нет — ведь вопросов появляется все больше. Последний из них — зачем британское посольство в Москве привлекает к информационной работе школьников?

В дипучреждении прошел брифинг для сотрудников иностранных посольств, на котором была продемонстрирована презентация из нескольких слайдов — и уровень ее оформления соответствует как раз российскому школьнику класса этак девятого, у которого было минут 30 на то, чтобы сварганить материал.

© Sputnik/ Valeri Melnikov Лавров прокомментировал отказ Лондона сотрудничать по делу Скрипаля

Одним из немногих пунктов этой презентации, достойных комментирования, является фраза о том, что ни у одной страны, окромя России, нет «возможностей, решимости и мотива» совершить данное преступление.

На деле же у Москвы действительно есть возможность и есть решимость принимать сложные, но нужные решения (Владимир Путин не раз демонстрировал, на что способен). А вот с мотивом вышла промашка — российский президент и, в более широком плане, российское государство было абсолютно не заинтересовано в ликвидации именно этого человека (Скрипаль — обмененный шпион, и по неписанным правилам разведсообщества таких не ликвидируют). Тем более, накануне президентских выборов, которые — как все в Кремле прекрасно понимали — Запад попытается дискредитировать через какую-нибудь информационную кампанию.

А вот у кого есть возможность, решимость и мотив, так это у Лондона, и конкретно у Терезы Мэй. У Британии есть газ, которым отравили Скрипаля (и британские власти это подтвердили). У Терезы Мэй есть мотив в виде создания образа внешнего врага для консолидации общества и укрепления своих позиций, пошатнувшихся из-за Брекзита, и внутренних проблем (и британские социологи это подтвердили). Наконец, у правительства Ее Величества всегда была решимость приносить тысячи чужих жизней в жертву конкретным, пусть даже конъюнктурным интересам Короны (и британская история это подтверждает).

Ответит ли Британия внятно на эти вопросы? Вряд ли. Извинится ли когда-нибудь за эту позорную (прежде всего для Лондона и его реноме) истерию? Еще более вряд ли. Опыт это подтверждает.