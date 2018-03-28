21:36 28 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Режиссер Гарт Дэвис вместе с актерами Тахаром Рахимом, Руни Марой, Хоакином Фениксом и Чиветелем Эджиофором

"Мария Магдалина": Евангелие для бедных

© AP Photo / Invision / Joel C Ryan
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Лев Рыжков
43 0 0

Колумнист Sputnik посмотрел новейший голливудский блокбастер по мотивам Нового Завета и делится впечатлениями.

Представьте себе затяжное совещание чиновников, решающих процедурные вопросы, примерно так на исходе третьего часа. Или семинар эффективных менеджеров, когда все важные слова уже сказаны, но список выступающих — еще ого-го! Представьте, что ваши веки тяжелеют, сон, сладкий сон овладевает вами. Но спать нельзя!

Примерно такой градус интереса ожидает вас на фильме «Мария Магдалина», экранизация известной новозаветной истории о святой блуднице Марии из Магдала.

Но давайте по порядку.

Под гнетом

Учебники киномастерства утверждают, что очень многое в кино решает первый кадр. Удачный кадр — все, зритель ваш. Он заинтригован, он попался.

Французский режиссер Люк Бессон и российская топ-модель и актриса Саша Лусс
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Люк Бессон: если в тебе нет доброты, ты вряд ли сможешь увидеть красоту

И что же у нас идет первым кадром в «Марии Магдалине»? Пока шли многочисленные заставки студий, я об этом гадал. Безусловно, было бы провалом начинать с пустынного ближневосточного пейзажа и титров «Две тысячи лет назад». Но вот заставки миновали — и перед нами возникла фигурка девушки, которая живописно и так ме-е-едленно плывет в какой-то серой субстанции. Одно время мне даже казалось, что в невесомости. Но нет — вот пузырики у ног. Значит, все-таки в воде. А потом так — бульк! — девушка выныривает. И возникает пустынный пейзаж и титры «Иудея, 33 г. н.э.».

Вообще, начало в этом фильме — самое лучшее. Мы попадаем в патриархальную семью. Мужчины в ней господствуют абсолютно. Женщины права голоса не имеют и выполняют самую тяжелую работу вроде вытягивания тяжелого рыболовного невода из морской пучины.

Марию Магдалину выдают замуж за старика Эфраима, который девушке ну, никак не люб. Она противится тяжкой судьбе и сбегает из дома с бродячим проповедником. Ну, вы поняли, с кем именно.

Магдалину и всех женщин — очень жалко. Ведь, действительно, по нынешним временам такую степень порабощения даже и представить себе нельзя. И молодец Мария, что взбунтовалась против такого порядка вещей.

А Безруков — лучше!
Кадр из фильма Темная башня
© Photo: Sony Pictures Entertainment
"Темная башня": легкие победы картонных героев

Марию играет Руни Мара, которую мы помним по экранизации бестселлера Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона». Там, у режиссера Дэвида Финчера, она была татуированной панкушкой. Но в образе Марии Магдалины Руни Мару не узнать. Где та хипстерша, колючая, как «ирокез»? Мария — совершенно гладкая, образцовая пай-девочка. Бывают роли, которые раскрепощают актера, высвобождают скрытую энергию. Но блестящую Руни Мару ее роль сковывает. И даже порабощает.

Иисуса Христа играет Хоакин Феникс. Он — тоже прекрасный актер, молодец и умница. Первые полчаса он очень убедителен. Вот он произносит пламенные слова, и — что это?— холодок по коже бежит. А вот он плачет от сочувствия к несчастным беднякам. И у зрителя в глазах пощипывает. А вот Хоакин Феникс улыбается — и словно солнце среди зимы сияет.

Но проблема оказалась в том, что эта роль — слишком велика. И притом разговорная. Через полчаса пребывания в образе блистательный Хоакин Феникс выдыхается и начинает повторяться. И становится ясно, что исчерпал он весь актерский арсенал. А зрителю приходит озарение, что даже Сергей Безруков роль Иешуа поразнообразнее играл.

К тому же, волею голливудских киношников, Иисус в фильме оказался скрещен с Иоанном Крестителем. В общем, за двоих отдувается Хоакин Феникс.

Протокольные рукопожатия

В какой-то момент Иисус встречается с матерью. Я трепетно предвкушал эту встречу. Я хотел увидеть Деву Марию. И вот у врат Иерусалима она и происходит.

Я не могу описать свое разочарование. Вместо светлого лика вдруг явилась тетя в платочке (израильская актриса Ирит Шелег). Я как зритель не нашел в себе сил ее полюбить. И, странное дело, Мария Магдалина — тоже. Сцена встречи двух самых важных в жизни Иисуса женщин прошла сухо, на уровне церемониальных протокольных рукопожатий.

К слову, в одном из эпизодов Мария Магдалина вместе с Иисусом и апостолами входит в Кану Галилейскую. Их рассматривают местные жители и очень удивляются тому, что в делегацию гостей входит женщина. Да! Больше их не удивляет ничего.

Два апостола из двенадцати — чернокожие. Ни секунды не сомневаюсь в актерском даровании британского актера Чиветеля Эджиофора. Но есть в чернокожем апостоле Петре какая-то фальшь, которая уничтожает доверие к показанному.

Галопом по Европам

С событиями Святого Писания в фильме обращение — самое вольное. Некоторых эпизодов фильма не найти не то, что в канонических Евангелиях, но даже и в апокрифах. Например, нигде нет упоминания о массовом крещении женщин в Кане Галилейской. А в фильме — есть!

Иерусалим выглядит практически точь в точь, как запретный город из третьей части «Бегущего по лабиринту». Не исключаю, что новозаветную историю в тех декорациях и снимали. После ремонта, естественно.

Дюнкерк
© КиноПоиск
Кинопремьера "Дюнкерк": война в форме матрешки

Ближе к концу авторы фильма, видимо, поняли, что растянули хронометраж. И события начинают происходить стремительно. Между арестом Иисуса и распятием проходит едва ли минута экранного времени.

А Иуда не получает тридцати сребренников. Он вообще — сторонник независимости Иудеи. Он сдал Иисуса из благородных побуждений, чтобы спровоцировать антиримские народные волнения.

И такого в фильме много.

Если сравнивать «Марию Магдалину» с другой экранизацией Евангелия — «Страстями Христовыми» Мела Гибсона, то новодел проигрывает ей по всем статьям. У Гибсона получился фильм страшный, местами невыносимый, но с энергией, которая заставляла зрителей забыть о ходе времени, заставляла испытать потрясение.

В «Марии Магдалине» же интереса — как в брошюрке «Свидетелей Иеговы». И если в начале фильма была драматургия, которая заставляла зрителя держаться в напряжении, то с момента побега Марии из родного дома вся она исчезла.

Можно было бы отнестись к картине снисходительно. Но проблема-то в чем? Молодежь во всем мире книжек уже не читает. И Библию — тоже. А источником информации о тех почитаемых, как минимум, двумя мировыми религиями событиях остается — что? Кино. Поглядит его молодой человек под попкорн с колой, послушает, как Иисус славит политкорректность, да и решит, что так оно все и в Библии описано. И заступиться за Иисуса некому. 

Теги:
фильм «Мария Магдалина, экранизация, премьера, Руни Мара, Рыжков, Голливуд
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России
    Плата за скандал

    Дипломатический скандал окажет влияние на привлекательность европейских столиц, заявили в российской Федерации рестораторов и отельеров.

  • Круонисская ГАЭС в Литве
    Литовский резерв

    Литва назвала Белорусскую АЭС небезопасной и запретила использовать резервные мощности своей гидроэлектростанции.

  • Флаги Эстонии и Евросоюза
    Через "не хочу"

    Решение Эстонии о высылке российского атташе принято под влиянием "старших товарищей", Таллинн не был в этом заинтересован, считает эстонский политолог.

  • Белорусские рубли, архивное фото
    Новый Чичиков

    Поиски старейшей жительницы Минска показали, что женщина умерла еще в 1988 году, а ее сын все это время продолжал получать материнскую пенсию.

  • самолет Airbus A330 на взлете из аэропорта
    Летать по-грузински

    Совместное грузино-израильское предприятие по производству запчастей для самолетов Boeing, Airbus и Bombardier откроется в мае в Тбилиси.

  • Студентка переписывает конспект
    Абхазская квота

    Выпускники школ Абхазии, не сдавшие экзамен по абхазскому языку, не смогут поступить по квотам в российские высшие учебные заведения.

  • Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович
    Неочевидная выгода

    Эксперт объяснил, какую выгоду принесет Азербайджану членство в ОПЕК, и от чего зависит вступление страны в эту организацию.

  • Реактивная система залпового огня Смерч
    Надежный поставщик

    Россия полностью поставила все вооружение, закупленное Арменией в рамках первого кредита в размере 200 миллионов долларов.

  • Одежда
    Точно по фигуре

    Председатель правления "Казпочты" рассказал, когда казахстанцы смогут примерить распечатанную на 3D-принтере одежду в виртуальных примерочных.

  • Автомобиль Toyota Land Cruiser. Архивное фото
    Инцидент с дипломатом

    Посольство Кыргызстана в России проверяет сообщение СМИ о том, что в Красноярске остановили нетрезвого водителя на машине с номерами консульства республики.

  • День милиции в ГБАО и Содге
    Общее дело

    МВД Таджикистана пригласило всех желающих граждан республики стать членами Общественного совета по реформе милиции.

  • Андрей Серенко
    Новым курсом

    Один из итогов конференции по мирному урегулированию в Афганистане в Ташкенте - презентация нового политического курса Узбекистана, рассказал эксперт.

  • Гуфта-Эрцъо-Коз
    Берегите лес!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил Генеральной прокуратуре и Комитету природопользования пресечь бесконтрольную вырубку леса.

  • Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России
    Плата за скандал

    Дипломатический скандал окажет влияние на привлекательность европейских столиц, заявили в российской Федерации рестораторов и отельеров.

  • Круонисская ГАЭС в Литве
    Литовский резерв

    Литва назвала Белорусскую АЭС небезопасной и запретила использовать резервные мощности своей гидроэлектростанции.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
Кемерово, мы с вами: жители многих стран почтили память жертв пожара
Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина в Пекине
Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина в Пекине
Какие страны высылают российских дипломатов
Список стран, выславших дипломатов РФ

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться