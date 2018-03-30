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Автобус с сотрудниками посольства России в Лондоне. 20 марта 2018

Это было непристойно: почему Западу стыдно за высылку дипломатов

© AFP 2018/ DANIEL LEAL-OLIVAS
Колумнисты
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Ирина Алкснис
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Подходит к концу неделя международной кампании под названием "Массовая высылка российских дипломатов". Промежуточные итоги носят двойственный характер.

С одной стороны, Запад подтвердил свою приверженность антироссийской солидарности. Новости из самых разных стран все последние дни поступали как сводки боевых действий. Накануне — в четверг — пришла очередная партия сообщений. На этот раз из Словении и Грузии, пишет обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.

Здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге
© Sputnik/ Александр Гальперин
МИД: Россия высылает 60 американских дипломатов

С другой стороны — ход событий и сопутствующие ему известия не оставляют сомнений, что на этот раз с солидарностью явно возникли проблемы, и для того, чтобы она состоялась, потребовались серьезные усилия со стороны инициаторов процесса в лице Лондона и, видимо, Вашингтона.

Поначалу все выглядело довольно бодро. В понедельник о высылке российских дипломатов дружно заявила целая пачка стран, затем стали подтягиваться "отстающие" и вопросов возникало все больше.

Во-первых, на фоне "паровозов" процесса в виде США и Великобритании, высылающих соответственно 60 и 23 человека (и, разумеется, Украины — куда же без нее в такой ситуации — с 13 высланными дипломатами), намерения прочих государств выглядели откровенно вялыми — два-три, максимум четыре.

Даже привычные рупоры русофобии в лице прибалтийских государств на этот раз выступили очень бледно. Латвия и Эстония высылают всего по одному российскому дипломату, и только Литва выделилась, решив избавиться от трех.

Во-вторых, очень быстро выяснилось, что довольно много стран устроили "праздник непослушания", либо затянув с решением о высылке, либо вообще громко заявив, что они не намерены это делать. В результате почти всех "додавили", убедив — если не на высылку российских дипломатов, то хотя бы на отзыв посла, как Болгарию и Португалию. Но происходило это, судя по всему, настолько грубо, что утечки о беспардонном и агрессивном давлении Лондона на другие столицы пошли со всех сторон.

Парламент Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Куда завели парламент дипломатические игры, в которые ввязалась Молдова

Самой смешной, безусловно, оказалась история с Новой Зеландией, которая решила, что не будет никого высылать, поскольку у нее русских шпионов просто нет. Правда, это ее не спасло и, подвергнувшись обструкции со стороны товарок, в первую очередь Британии и Австралии, правительство страны заявило, что может запретить въезд нескольким россиянам, связанным с делом Скрипаля.

Фактически единственным твердым исключением стала Австрия, которая сразу и громко объявила, что даже и не подумает вводить те или иные санкции против России, и вообще у нее нейтральный статус и ее задача, наоборот, наводить мосты и налаживать отношения на международной арене.

Хотя еще также стоит отметить позицию Израиля, который просто демонстративно проигнорировал всю эту кампанию.

В-третьих, помимо многочисленных утечек об откровенно непристойном давлении на страны по участию в акции выдворения российских адвокатов, почти сразу пошли другие — уже вполне официальные заявления и комментарии, которые, по существу, дезавуировали участие ряда стран в антироссийской кампании.

Прямо на следующий день после решения о высылке дипломатов Германия окончательно согласовала строительство "Северного потока — 2", а затем еще и подтвердила, что Россия может заменить высланных дипломатов.

Весьма показательным стал комментарий премьер-министра Молдовы Павла Филипа, который фактически признал, что решение о высылке дипломатов республикой было принято под давлением, а затем еще и сделал комплиментарное заявление в адрес Москвы, что в итоге создало впечатление робкой попытки извиниться.

Похожие новости массово поступали последние дни из самых разных стран: от Ирландии до Австрии, чей министр иностранных дел прямо заявил о давлении Британии на его страну по данному вопросу.

Безусловно, интересно, что стало причиной пусть и тихого, но все-таки "бунта на корабле" антироссийской солидарности, в котором приняли участие в том числе и государства — флагманы русофобской политики.

Посольство России в Молдове
© Sputnik/ Родион Прока
Достучаться до Москвы и извиниться

Видимо, свою роль сыграло то, что на этот раз повод для скандала был ну совсем уж топорно сделан. Мир давно не наблюдал такого позорища, как шестистраничная презентация от британского министерства иностранных дел. Борис Джонсон мог хотя бы какую-нибудь пробирку с белым порошком показать для большей убедительности.

Но главное в том, что слишком уж очевидна для всех участников истинная подоплека ситуации: те проблемы, которые Британия пытается решить с помощью скандала вокруг Скрипаля — от Брекзита до содействия США в экономическом противостоянии с континентальной Европой.

Ничего удивительного, что большинство стран не продемонстрировали ни малейшего энтузиазма в поддержке стремления Лондона решить свои проблемы за их счет.

В то же время нельзя не признать, что Британия и США добились своего. Пусть дополнительными усилиями и грубым давлением, но им удалось принудить к соблюдению (хотя бы формальному) антироссийского консенсуса практически всех. В этой ситуации возникает вполне закономерное опасение, что если это удалось сделать в столь юридически ничтожной ситуации, как дело Скрипаля, то, возможно, это удастся и в последующем — пока они в итоге не добьются своего в принципиальных для них вопросах.

Какие страны высылают российских дипломатов
© RIA Novosti.
Список стран, выславших дипломатов РФ

Этого, безусловно, исключать нельзя.

Но в то же время можно взглянуть на ситуацию и под другим углом.

Еще пару лет назад было достаточно бездоказательных обвинений в адрес России, чтобы обеспечить воодушевленный общезападный консенсус по наказанию Москвы. Теперь же претензии на особую позицию предъявляют даже те страны, которым по геополитическому статусу вообще положено молчать, кивать и делать то, что велено.

Про серьезных геополитических игроков и говорить не приходится. Они уже сейчас делают, что считают нужным, не обращая внимания на формальности.

Это означает, что с каждым разом обеспечение антироссийской солидарности от организаторов будет требовать все больше усилий и ресурсов. И будет ли эта игра стоить свеч уже в ближайшем будущем, большой вопрос.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
дипломат, Европа, Россия, Политика
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