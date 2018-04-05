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Уехать из страны - единственная "национальная идея" Молдовы

© Sputnik/ Сергей Пивоваров
Колумнисты
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Николай Костыркин
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Судя по всему, единственной национальной идеей жителей Молдовы стал отъезд из родной страны навсегда, считает колумнист Sputnik.

Размышляя над семантикой молдавского фольклора, я снова и снова возвращаюсь к мысли о том, что самая знаменитая народная баллада нашей страны, "Миорица", представляет собой незавершенное произведение. По крайней мере, в полном виде, как мне кажется, это древнее сочинение до нас не дошло.

Николай Костыркин
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Мы помним, что в этой балладе два пастуха, один из Вранчи, а другой "из венгров", то есть, в данном случае, трансильванец, сговорились убить пастуха-молдаванина. Повествование завершает монолог будущей жертвы произвола соседей, решившей добровольно пойти на смерть, но только "не противодействовать злу насилием". Хотя, в принципе, герой мог и сбежать от злодеев.

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В моем воображении рисуется именно такая картина окончания этой истории. Будучи не чужд литературного творчества, я бы написал рассказ о том, как пастух-молдаванин не отдал себя на заклание, а бежал, допустим, в Марамуреш, к знакомому нам по школьному курсу истории воеводе Богдану и поведал ему о своей беде. Возмутился вельможа Богдан и двинулся с дружиной на восток, в долину реки Молдова, чтобы взять под свою сильную руку всех слабых и обездоленных. Так и появилось известное нам средневековое Молдавское княжество, от которого и ведет свою историю современная Республика Молдова.

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Но этот рассказ был бы лишь плодом литературного вымысла, эдакой мечтой родом из прошлого и посвященной несбывшемуся во времени настоящем. Ведь не прижилась в нашей стране ни идея защиты слабых и обездоленных, ни другие императивы. А те, что преподнесли нам когда-то в качества примера и, более того, личного опыта, — тоже канули в Лету.

Раньше жители республики ездили, как тогда говорили, поднимать страну — строить большие магистрали, мосты, возводить города, добывать богатства недр. Из одного конца государства в другой направляли специалистов развивать целые отрасли — медицину, сельское хозяйство, науку. Быть героем такой командировки многие считали за честь.

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Правда, страна тогда была для всех нас в тысячи раз обширнее, и соотечественников — великое множество. Все мы дружили и пытались строить будущее вместе. Сегодня же приходится рассуждать в масштабах куда как меньших. Но мало кто ожидал, что популярные некогда идеи, любая из которых могла бы стать нашей национальной, нынче пришлись не ко двору.

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Вместо того, чтобы развивать сельское хозяйство, промышленность, академическую и прикладную науку, наши граждане повально стремятся вон из Молдовы. Создается впечатление, что именно это, — как можно быстрее и, желательно навсегда покинуть Родину, — и стало нашей национальной идеей.

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Только вот за нами не гонятся злодеи с орудием убийства. И не зовем мы сильных мира сего в свои пределы ради восстановления справедливости, потому что жизнь научила не доверять никаким "заступникам". Мы бежим без оглядки из той страны, которая дала нам первый хлеб и первые слова любви и тепла. Бежим, потому что … живем и существуем порознь, не доверяя подчас даже самим себе.

Может, убегая, стоит не только оглянуться назад, но и посмотреть по сторонам. Проблемы-то у всех нас одни и те же. Не это ли может стать мостиком на пути восстановления доверия друг к другу среди нас, граждан Республики Молдова?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Миорица, национальная идея, Молдова, Общество
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