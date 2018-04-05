Уехать из страны - единственная "национальная идея" Молдовы

Размышляя над семантикой молдавского фольклора, я снова и снова возвращаюсь к мысли о том, что самая знаменитая народная баллада нашей страны, "Миорица", представляет собой незавершенное произведение. По крайней мере, в полном виде, как мне кажется, это древнее сочинение до нас не дошло.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Диплом Людовика и современная Молдова

Мы помним, что в этой балладе два пастуха, один из Вранчи, а другой "из венгров", то есть, в данном случае, трансильванец, сговорились убить пастуха-молдаванина. Повествование завершает монолог будущей жертвы произвола соседей, решившей добровольно пойти на смерть, но только "не противодействовать злу насилием". Хотя, в принципе, герой мог и сбежать от злодеев.

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В моем воображении рисуется именно такая картина окончания этой истории. Будучи не чужд литературного творчества, я бы написал рассказ о том, как пастух-молдаванин не отдал себя на заклание, а бежал, допустим, в Марамуреш, к знакомому нам по школьному курсу истории воеводе Богдану и поведал ему о своей беде. Возмутился вельможа Богдан и двинулся с дружиной на восток, в долину реки Молдова, чтобы взять под свою сильную руку всех слабых и обездоленных. Так и появилось известное нам средневековое Молдавское княжество, от которого и ведет свою историю современная Республика Молдова.

Но этот рассказ был бы лишь плодом литературного вымысла, эдакой мечтой родом из прошлого и посвященной несбывшемуся во времени настоящем. Ведь не прижилась в нашей стране ни идея защиты слабых и обездоленных, ни другие императивы. А те, что преподнесли нам когда-то в качества примера и, более того, личного опыта, — тоже канули в Лету.

Раньше жители республики ездили, как тогда говорили, поднимать страну — строить большие магистрали, мосты, возводить города, добывать богатства недр. Из одного конца государства в другой направляли специалистов развивать целые отрасли — медицину, сельское хозяйство, науку. Быть героем такой командировки многие считали за честь.

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Правда, страна тогда была для всех нас в тысячи раз обширнее, и соотечественников — великое множество. Все мы дружили и пытались строить будущее вместе. Сегодня же приходится рассуждать в масштабах куда как меньших. Но мало кто ожидал, что популярные некогда идеи, любая из которых могла бы стать нашей национальной, нынче пришлись не ко двору.

Вместо того, чтобы развивать сельское хозяйство, промышленность, академическую и прикладную науку, наши граждане повально стремятся вон из Молдовы. Создается впечатление, что именно это, — как можно быстрее и, желательно навсегда покинуть Родину, — и стало нашей национальной идеей.

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Только вот за нами не гонятся злодеи с орудием убийства. И не зовем мы сильных мира сего в свои пределы ради восстановления справедливости, потому что жизнь научила не доверять никаким "заступникам". Мы бежим без оглядки из той страны, которая дала нам первый хлеб и первые слова любви и тепла. Бежим, потому что … живем и существуем порознь, не доверяя подчас даже самим себе.

Может, убегая, стоит не только оглянуться назад, но и посмотреть по сторонам. Проблемы-то у всех нас одни и те же. Не это ли может стать мостиком на пути восстановления доверия друг к другу среди нас, граждан Республики Молдова?

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