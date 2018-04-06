Быть или не быть: станет ли Молдова Румынией после выборов 2018 года

Верно ли, что граждане Молдовы готовы добровольно отказаться от независимости страны, а выборы-2018 станут репетицией референдума по объединению с Румынией.

Так получилось, что год 100-летия присоединения Бессарабии к Румынии совпал с годом парламентских выборов в Молдове. Подоспели и результаты социологических опросов, где выходило, что уже более 20% молдавских граждан не против объединения с Румынией. Одни были напуганы, другие махнули рукой, дескать, кто бы сомневался. Глухо звучали пророчества: парламентские выборы в 2018 году станут преддверием референдума об объединении с Румынией.

© Sputnik / Miroslav Rotari Унионистский митинг не вызвал восторга у самих унионистов

Шума, действительно, было много. И даже румынский парламент принял декларацию, хотя и символическую. Однако на жителей Молдовы всё это произвело мало впечатления. Например, эксцентричные выходки парламентария-унионистки Алины Зотя-Дурня традиционно пользуются куда бóльшим успехом у публики, не говоря уже о фривольных фото с ее участием, где скудно одетая будущая депутатка рекламирует футбольный клуб. А за новостями о похождениях идейного эксгибициониста в кишиневском троллейбусе следили куда больше людей, чем за трансляцией не менее идейного "Марша столетия" в Кишиневе.

Говорят, чрезмерная строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Так и угроза унионизма в Молдове компенсируется равнодушием избирателей. Помнится, это сильно печалило тогдашнего президента Румынии Траяна Бэсеску.

На выборах унионисты всегда показывали скромный результат

Идея унионизма то приподнимала голову, то снова увядала, и это прилежно фиксировали социологические опросы. Но на результаты выборов это никак не влияло.

Как четко оформленная, организованная политическая сила с ясным месседжем — "Unirea!" — унионисты участвовали в парламентских выборах семь раз, с 1994 по 2014 год. Сперва прорумынские массы следовали за флагом Христианско-демократической народной партии, затем пристроились в кильватере Либеральной партии.

Syda Productions Опрос: что думают граждане Молдовы по поводу унионизма и языкового вопроса

За двадцать лет выборов их величайшим самостоятельным достижением стали 13.13% голосов Либеральной партии в 2009 году, которые принесли унионистам 15 парламентских мандатов из ста. Предыдущим торжеством унионизма, до смены "партии-локомотива", были 9,07% Христианско-демократической народной партии в 2005 году, которые были конвертированы в 11 мандатов.

Вот и всё, чем может похвастаться в Молдове идея унионизма.

Но как же так, ведь все больше людей симпатизируют идее объединения с Румынией, скажет иной обозреватель. Да, мало ли кто кому симпатизирует. Вот мой сосед, 60-летний бывший рабочий завода "Мезон", сильно симпатизирует разведенной тете Вале из соседнего подъезда. Но это же не значит, что он собирается жениться, если вы меня понимаете.

Люди определяются, и не в пользу унионистов

По результатам исследований Института публичных политик, если в 2015 году объединение с Румынией через референдум могли бы поддержать 21% жителей Молдовы, то в 2017 году "за" высказались бы уже 23%. И безусловно, рост на два процента за два года — это немало. Но вот число тех, кто проголосовал бы "против", увеличилось за те же два года с 53 до 58%, на пять процентов. И если два процента — это много, то пять — это же еще больше, верно?

Syda Productions Что говорят граждане Молдовы о переименовании госязыка и унионизме

Динамика опросов показывает не столько растущие симпатии к Румынии, сколько иную тенденцию — все меньше остается неопределившихся. Люди решительно определяются по вопросу возможного объединения с Румынией. И отнюдь не в пользу такого объединения. Румыния все еще не выглядит раем для граждан Молдовы ни сама по себе, ни как член Европейского союза. Отметим, что все это происходит на фоне резкого падения симпатий граждан Молдовы к европейским структурам, которые так и не дали гражданам Молдовы шансов на легальное трудоустройство в ЕС.

Поэтому членство Румынии в Евросоюзе интересует жителей Молдовы лишь с одной, утилитарной точки зрения. Для большинства молдавских граждан, стоящих в очередях за румынским паспортом, Румыния — всего лишь предбанник трудового рынка ЕС, куда без пересадки и следуют молдавские гастарбайтеры, обретя желанный документ.

Зачем им объединение? Риски такого глобального события выглядят чрезмерными, а румынский паспорт дают и так. "Паспортина" соседнего государства сейчас куда ценнее всех этих ваших "безвизов" с ЕС, от которого для гастарбайтера нет никакого толка.

На выборах 2018 задача унионистов — не победить, а уцелеть

На парламентских выборах 2018 года унионисты снова провалятся. В предвыборным раскладе, когда избиратели распределяются по геополитическому признаку, унионистам трудно отвоевать себе место, потому что партий, желающих играть роль главной проевропейской силы, в Молдове много, а мест в парламенте мало. "Давайте-ка с пляжа со своей "Unirea", нам самим не хватает".

На этот раз унионисты не имеют даже четкого политического представительства, а такого не случалось с 1998 года, когда ХДНП (тогда еще Народный Фронт) была вынуждена идти на выборы в составе блока "Демократическая конвенция". Может, на этих выборах вспыхнет звезда какого-нибудь второсортного лидера унионистов, до сих пор остававшегося в тени.

© Sputnik/ Родион Прока Посольство России высказалось об унионисте Оноже

А может, и не вспыхнет, и пойдут избиратели-унионисты, сжав зубы, голосовать за Майю Санду, которая, на их взгляд, подает им определенные знаки. Впрочем, знаки эти странные, а ведет она себя робко и неубедительно. Как-то не идет до конца, не "pînă la capăt". Оно и понятно, заграбастать этот электоральный сегмент Майе Санду хотя и хочется, но и колется. И харизма не та, — "она же девочка", а не Михай Теодорыч Гимпу с его "пиу-пиу". И американский дядя пока не знает, велит он ей взять под крыло унионистов, или нет.

В общем, непростая ситуация для унионистов. Едва ли ни самая непростая за двадцать лет. И какое там "выборы могут стать референдумом об объединении с Румынией". Им бы для начала решить, кто конкретно в Молдове представляет движение после того, как моряка Траяна Бэсеску высадили за борт. Очки на конфронтации с Россией в Молдове пытаются заработать многие. И перед выборами сводить это многообразие запутанных интересов к одним только унионистам — вредное упрощенчество.

Сценарий присоединения к Румынии остается серьезной угрозой для государственности Молдовы

Было бы неумно отрицать, что унионизм не является угрозой. Ликвидация молдавской государственности и поглощение остатков Молдовы Румынией — это вероятность, мягко говоря, не нулевая. Но вот на выборах 2018 года унионисты ничего серьезного продемонстрировать просто не в состоянии. Словно семена, упавшие на асфальт, они уныло сохнут под солнцем и грезят о референдуме, где большинство проголосует за объединение с Румынией.

Ну, нет же! Никаких шансов, совсем! Добровольно граждане Молдовы не откажутся от тех возможностей, что предоставляет уютное, собственное государство с вайфаем и депутатами парламента.

Но ведь есть, как бы это выразиться поудачнее, в духе кризисного реагирования на глобальные гибридные угрозы, — способы и недобровольные. Один из таких способов, например, изложен в комиксе, изданном военной академией США в Вест-Пойнте для солдат и офицеров американской армии. В том комиксе речь идет о сражении вооруженных сил Америки и России на территории Молдовы после поглощения нашей страны Румынией.

НАТО и армия США, вообще, большие специалисты по приведению реальности в соответствие с нарисованными комиксами. Десятилетиями на всех континентах они несут людям демократию — на земле, на море и, в особенности, с воздуха. Можно сказать, мегатоннами поставляя свободу.

Знаете, появление таких комиксов и поведение европейских структур, союзников по НАТО, стремительно втягивающих Молдову в военно-политическую орбиту Альянса, вызывают куда большую тревогу, чем все унионисты, вместе взятые.

Главной же опасностью для государственности Республики Молдова, как и прежде, остается низкий уровень жизни и отсутствие приличных перспектив для молодежи. Молдова, как одно большое село, — если нет работы и нет школы, то жители разбегаются. А потом там закрывают мэрию на замок, снимают флаг с ветхого казенного здания, и на месте когда-то полного жизни села с названием "..де Сус" или "…овка" остается пустое, заросшее бурьяном место. Вот такого бы после выборов-2018 не допустить.

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